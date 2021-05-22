Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка
Лайам Лоусон был наказан за использование некорректных настроек на старте гонки
Судьи этапа Формулы 2, который в настоящий момент проходит в Монако, аннулировали результат Лайама Лоусона в утренней субботней гонке. Напомним, новозеландский юниор Red Bull выиграл этот заезд, совершив при этом в борьбе с Оскаром Пиастри за лидерство впечатляющий обгон.
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Причиной дисквалификации стало использование пилотом в момент старта некорректного режима работы дросселя. Правилами Ф2 предписано, чтобы при трогании с места в начале прогревочного круга и на старте гонки (до момента, когда скорость составит 50 км/ч) использовался т.н. первый режим – на руле же машины Лоусона в момент начала гонки соответствующий переключатель, по имеющимся у судей данным, находился в другом положении.
Из-за потери набранных утром очков Лоусон со 2-й позиици общего зачета откатился на 4-ю. Ближайшими преследователями лидирующего в общем зачете Гуаньюя Чжоу стали Дэн Тиктум и Оскар Пиастри (переместившиеся в протоколе гонки на 1-е и 2-е места), уступающие пилоту из Китая 18 и 22 очка соответственно.
Одним из получивших выгоду от дисквалификации победителя стал Роберт Шварцман. Россиянин переместился на 10-е место – и благодаря этому получил 2 очка за показанный в гонке лучший круг (они не начисляются, если автор лучшего круга закончил гонку вне первой десятки). В общем зачете Шварцман делит 8-е место с эстонцем Юри Випсом. Напомним, третью гонку уик-энда россиянин начнет со 2-й позиции, что дает пилоту хорошую возможность улучшить свое положение в турнирной таблице.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Монако
|Автор
|Кирилл Качнов