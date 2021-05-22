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Формула 2 / Монако Новость

Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка

Автор:
, Главный редактор

Лайам Лоусон был наказан за использование некорректных настроек на старте гонки

Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка

Судьи этапа Формулы 2, который в настоящий момент проходит в Монако, аннулировали результат Лайама Лоусона в утренней субботней гонке. Напомним, новозеландский юниор Red Bull выиграл этот заезд, совершив при этом в борьбе с Оскаром Пиастри за лидерство впечатляющий обгон.

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Причиной дисквалификации стало использование пилотом в момент старта некорректного режима работы дросселя. Правилами Ф2 предписано, чтобы при трогании с места в начале прогревочного круга и на старте гонки (до момента, когда скорость составит 50 км/ч) использовался т.н. первый режим – на руле же машины Лоусона в момент начала гонки соответствующий переключатель, по имеющимся у судей данным, находился в другом положении.

Из-за потери набранных утром очков Лоусон со 2-й позиици общего зачета откатился на 4-ю. Ближайшими преследователями лидирующего в общем зачете Гуаньюя Чжоу стали Дэн Тиктум и Оскар Пиастри (переместившиеся в протоколе гонки на 1-е и 2-е места), уступающие пилоту из Китая 18 и 22 очка соответственно.

Одним из получивших выгоду от дисквалификации победителя стал Роберт Шварцман. Россиянин переместился на 10-е место – и благодаря этому получил 2 очка за показанный в гонке лучший круг (они не начисляются, если автор лучшего круга закончил гонку вне первой десятки). В общем зачете Шварцман делит 8-е место с эстонцем Юри Випсом. Напомним, третью гонку уик-энда россиянин начнет со 2-й позиции, что дает пилоту хорошую возможность улучшить свое положение в турнирной таблице.

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Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился

Предыдущая новость

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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