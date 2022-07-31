Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С конца марта, когда Фелипе Другович стал лидером Формулы 2, все попытки соперников посягнуть на его первую позицию терпели крах. Бразилец из MP демонстрировал удивительное сочетание скорости и стабильности – в 19 прошедших гонках он всего дважды не смог заработать очки и почти всегда финишировал в первой шестерке.

Отрыв от преследователей уже несколько недель держался в районе 40 очков, что повышало шансы Фелипе на титул. Однако исход воскресной гонки на «Хунгароринге» нарушил столь благоприятную для пилота картину.

Его главный соперник Тео Пуршер, стартовав четвертым, одержал победу, а вот сам Другович финишировал лишь девятым.

Итог гонки мог бы оказаться другим, если бы лидировавший на первом отрезке Маркус Армстронг не потерял время из-за заминки механиков Hitech во время обязательного пит-стопа.

В концовке за Пуршером попробовал было угнаться Энцо Фиттипальди, а третье место занял раскатившийся в последнее время протеже Red Bull Аюму Иваса.

Другович стартовал третьим, но уже на седьмом круге поехал менять шины, из-за чего откатился в трафик и начал терять время. В дальнейшем у лидера возникли проблемы с резиной, и на последних кругах, когда заморосил дождь, Фелипе пропустил еще нескольких соперников.

Теперь у него 180 очков, у Пуршера – 159 До конца сезона четыре этапа, и очень похоже, что судьба титула решится в их дуэли, так как идущий третьим Логан Сарджент имеет в активе всего 119 баллов.

Сезон Формулы 2 продолжится после августовских каникул в Спа, Зандфорте и Монце.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Венгрии