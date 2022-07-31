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Формула 2 / Хунгароринг Отчет о гонке

Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2

Француз из ART Grand Prix стал сильнейшим в воскресной гонке на «Хунгароринге» и ощутимо подобрался в общем зачете к Фелипе Друговичу

Меган Уайт
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Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2
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С конца марта, когда Фелипе Другович стал лидером Формулы 2, все попытки соперников посягнуть на его первую позицию терпели крах. Бразилец из MP демонстрировал удивительное сочетание скорости и стабильности – в 19 прошедших гонках он всего дважды не смог заработать очки и почти всегда финишировал в первой шестерке. 

Отрыв от преследователей уже несколько недель держался в районе 40 очков, что повышало шансы Фелипе на титул. Однако исход воскресной гонки на «Хунгароринге» нарушил столь благоприятную для пилота картину. 

Его главный соперник Тео Пуршер, стартовав четвертым, одержал победу, а вот сам Другович финишировал лишь девятым. 

Итог гонки мог бы оказаться другим, если бы лидировавший на первом отрезке Маркус Армстронг не потерял время из-за заминки механиков Hitech во время обязательного пит-стопа. 

В концовке за Пуршером попробовал было угнаться Энцо Фиттипальди, а третье место занял раскатившийся в последнее время протеже Red Bull Аюму Иваса.

Другович стартовал третьим, но уже на седьмом круге поехал менять шины, из-за чего откатился в трафик и начал терять время. В дальнейшем у лидера возникли проблемы с резиной, и на последних кругах, когда заморосил дождь, Фелипе пропустил еще нескольких соперников. 

Теперь у него 180 очков, у Пуршера – 159 До конца сезона четыре этапа, и очень похоже, что судьба титула решится в их дуэли, так как идущий третьим Логан Сарджент имеет в активе всего 119 баллов.

Сезон Формулы 2 продолжится после августовских каникул в Спа, Зандфорте и Монце.   

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Венгрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 58'56.681  
2 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 59'00.322 3.641
3 Japan Аюму Иваса France DAMS 59'02.608 5.927
4 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 59'03.441 6.760
5 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 59'06.305 9.624
6 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 59'10.223 13.542
7 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 59'11.436 14.755
8 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 59'16.837 20.156
9 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 59'25.308 28.627
10 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 59'25.911 29.230
11 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 59'39.180 42.499
12 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 59'39.486 42.805
13 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 59'42.417 45.736
14 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 59'44.140 47.459
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 59'44.350 47.669
16 Israel Рой Ниссани France DAMS 59'45.069 48.388
17 Australia Калан Уильямс Italy Trident 59'47.881 51.200
18 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 59'52.765 56.084
19 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1:00'14.662 1'17.981
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 58'06.361 1 Lap
21 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 54'54.798 3 Laps
22 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 35 laps  
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Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
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Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
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