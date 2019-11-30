Пилот Формулы 2 набрал штрафов на отстранение от гонки, но избежал наказания

В этом году индийский гонщик Махавир Рагунатан из команды MP Motorsport заработал в сумме 12 штрафных баллов после гонок на «Поль Рикаре» и был отстранен от выступлений на следующем этапе Ф2 в Шпильбрге.

Изначально система штрафных баллов была придумана для Формулы 1 в 2014 году, а затем в таком же виде применена к сериям поддержки. При этом правила сформулированы так, что наказанный пилот должен пропустить одну гонку – применительно к Ф1 это равносильно одному уик-энду.

Рагунатан был отстранен от выступлений в субботней гонки во Франции и стал первым пилотом, который когда-либо получил подобное наказание из-за суммы штрафных баллов. Но так как в Ф2 уик-энд состоит из двух заездов, индиец все же смог выступить во второй гонке этапа. После Австрии его штрафные баллы были обнулены.

Однако в пятницу в Абу-Даби Рагунатан получил очередной штраф, на этот раз за несоблюдение процедуры тренировки старта, и количество его штрафных очков вновь достигло 12. Этого хватило, чтобы второй раз за год получить запрет выходить на старт.

Тем не менее, индийский пилот не пропустит ни одной гонки уик-энда на «Яс-Марине», поскольку, согласно правилам, наказание должно применяться на следующем этапе. Однако уик-энд в Абу-Даби – последний в этом сезоне, а в конце года все штрафные очки в Ф2 аннулируются.

После происшествия в тренировке Рагунатана наказали стартом с пит-лейна и объяснили это так: «Гонщик провел тренировочный старт, когда перед ним на стартовой решетке были две машины. Ему сообщили, что это крайне опасное поведение, и судьи такого не потерпят.

Стандарты пилотажа должны быть выше, поскольку это последний этап в сезоне. Гонщик заявил, что машина перед ним начала катиться – но это к делу не относится. После того, как гонщик машины с номером 17 [Рагунатан] обогнал первую машину перед ним, он мог бы признать свою ошибку, но не замедлился».

Махавир занимает 20-е место в общем зачете Ф2. По ходу сезона он заработал одно очко.