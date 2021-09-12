Пиастри выиграл главную гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 6-й

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри одержал вторую победу в нынешнем сезоне – воскресным утром в Монце австралиец стартовал с поула и смог отбить все атаки соперников. Впрочем, исход борьбы мог оказаться совсем другим, если бы на предпоследнем круге на трассу не выехала машина безопасности.

Пиастри выиграл старт и повел гонку, а его главный соперник в споре за титул Гуанью Чжоу вышел с третьего места на второе. Поначалу китайцу пришлось всерьез сражаться с Джейханом Дарувалой – протеже Red Bull не был готов смириться в потерей второй позиции.

Но затем Чжоу утвердился на втором месте и на одном из множества рестартов даже попробовал атаковать Пиастри, но остался позади.

Ход гонки резко изменился за семь кругов до финиша, когда в кокпите Лиама Лоусона сработал огнетушитель. Гонщик потерял реальный шанс на подиум, а на трассу выехала машина безопасности.

В тот момент первым шел Даниэль Тиктум, который еще не был в боксах. Но «бесплатный» пит-стоп позволил британцу получить свежие шины, не потеряв на этом много времени.

Пилот Carlin временно стал 11-м, но за один круг после рестарта вышел на седьмое место. На свежих шинах он рвался вперед, поднимаясь все выше. Но в тот момент, когда победа Тиктума стала казаться все более реальной, позади столкнулись Бент Вискал и Ральф Бошунг. Машина безопасности вновь выехала на трассу – и стало ясно, что нового рестарта уже не будет.

Прорыв Тиктума остановился на третьей позиции, а его реплики по радио в этот момент режиссеру трансляции пришлось запикать целиком. Правда, судьям еще предстоит изучить обгон британца в борьбе с Тео Пуршером.

Россиянин Роберт Шварцман уверенно вел гонку и с 12-го места постепенно поднялся на пятое. Однако в концовке он не смог противостоять Тиктуму и в итоге финишировал шестым.

Несмотря на большое количество событий, гонка обошлась без серьезных происшествий – Гильерме Самайя еще в дебюте закрутился на трассе, а Юри Випса и Марино Сато подвела техника. Алессио Делледа стал жертвой собственной неуступчивости, пытаясь на старых шинах не пропустить уже побывавших в боксах лидеров гонки.

За три этапа до конца сезона Пиастри продолжает лидировать в общем зачете Ф2 со 147 очками. У Чжоу 134 балла, У Шварцмана – 113, у Тиктума – 104.

Сезон молодежной серии продолжится в последний уик-энд сентября в Сочи.

Результаты третьей гонки Формулы 2 в Монце