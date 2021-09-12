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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Пиастри выиграл главную гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 6-й

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, Ответственный редактор

Российский гонщик отыграл воскресным утром шесть позиций, но его главные соперники в чемпионате заработали гораздо больше очков

Пиастри выиграл главную гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 6-й

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри одержал вторую победу в нынешнем сезоне – воскресным утром в Монце австралиец стартовал с поула и смог отбить все атаки соперников. Впрочем, исход борьбы мог оказаться совсем другим, если бы на предпоследнем круге на трассу не выехала машина безопасности.

Пиастри выиграл старт и повел гонку, а его главный соперник в споре за титул Гуанью Чжоу вышел с третьего места на второе. Поначалу китайцу пришлось всерьез сражаться с Джейханом Дарувалой – протеже Red Bull не был готов смириться в потерей второй позиции.

 

Но затем Чжоу утвердился на втором месте и на одном из множества рестартов даже попробовал атаковать Пиастри, но остался позади.

Ход гонки резко изменился за семь кругов до финиша, когда в кокпите Лиама Лоусона сработал огнетушитель. Гонщик потерял реальный шанс на подиум, а на трассу выехала машина безопасности.

В тот момент первым шел Даниэль Тиктум, который еще не был в боксах. Но «бесплатный» пит-стоп позволил британцу получить свежие шины, не потеряв на этом много времени.

Пилот Carlin временно стал 11-м, но за один круг после рестарта вышел на седьмое место. На свежих шинах он рвался вперед, поднимаясь все выше. Но в тот момент, когда победа Тиктума стала казаться все более реальной, позади столкнулись Бент Вискал и Ральф Бошунг. Машина безопасности вновь выехала на трассу – и стало ясно, что нового рестарта уже не будет.

 

Прорыв Тиктума остановился на третьей позиции, а его реплики по радио в этот момент режиссеру трансляции пришлось запикать целиком. Правда, судьям еще предстоит изучить обгон британца в борьбе с Тео Пуршером.

 

Россиянин Роберт Шварцман уверенно вел гонку и с 12-го места постепенно поднялся на пятое. Однако в концовке он не смог противостоять Тиктуму и в итоге финишировал шестым.

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Несмотря на большое количество событий, гонка обошлась без серьезных происшествий – Гильерме Самайя еще в дебюте закрутился на трассе, а Юри Випса и Марино Сато подвела техника. Алессио Делледа стал жертвой собственной неуступчивости, пытаясь на старых шинах не пропустить уже побывавших в боксах лидеров гонки.

За три этапа до конца сезона Пиастри продолжает лидировать в общем зачете Ф2 со 147 очками. У Чжоу 134 балла, У Шварцмана – 113, у Тиктума – 104.

Сезон молодежной серии продолжится в последний уик-энд сентября в Сочи.

Результаты третьей гонки Формулы 2 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam -  
2 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 1.000 1.000
3 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 1.800 1.800
4 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 2.000 2.000
5 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 2.400 2.400
6 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 2.700 2.700
7 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 3.300 3.300
8 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 3.500 3.500
9 Israel Рой Ниссани France DAMS 3.900 3.900
10 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 4.400 4.400
11 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 5.000 5.000
12 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 8.600 8.600
13 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 8.700 8.700
14 United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 10.100 10.100
15 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 17.000 17.000
  Netherlands Бент Вискал Italy Trident 2 laps  
  Germany Давид Бекманн Spain Campos Racing 2 laps  
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 9 laps  
  Italy Алессио Деледда HWA Racelab 16 laps  
  Japan Марино Сато Italy Trident 21 laps  
  Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 23 laps  
  Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System    
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