Пиастри выиграл главную гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 6-й
Российский гонщик отыграл воскресным утром шесть позиций, но его главные соперники в чемпионате заработали гораздо больше очков
Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри одержал вторую победу в нынешнем сезоне – воскресным утром в Монце австралиец стартовал с поула и смог отбить все атаки соперников. Впрочем, исход борьбы мог оказаться совсем другим, если бы на предпоследнем круге на трассу не выехала машина безопасности.
Пиастри выиграл старт и повел гонку, а его главный соперник в споре за титул Гуанью Чжоу вышел с третьего места на второе. Поначалу китайцу пришлось всерьез сражаться с Джейханом Дарувалой – протеже Red Bull не был готов смириться в потерей второй позиции.
Но затем Чжоу утвердился на втором месте и на одном из множества рестартов даже попробовал атаковать Пиастри, но остался позади.
Ход гонки резко изменился за семь кругов до финиша, когда в кокпите Лиама Лоусона сработал огнетушитель. Гонщик потерял реальный шанс на подиум, а на трассу выехала машина безопасности.
В тот момент первым шел Даниэль Тиктум, который еще не был в боксах. Но «бесплатный» пит-стоп позволил британцу получить свежие шины, не потеряв на этом много времени.
Пилот Carlin временно стал 11-м, но за один круг после рестарта вышел на седьмое место. На свежих шинах он рвался вперед, поднимаясь все выше. Но в тот момент, когда победа Тиктума стала казаться все более реальной, позади столкнулись Бент Вискал и Ральф Бошунг. Машина безопасности вновь выехала на трассу – и стало ясно, что нового рестарта уже не будет.
Прорыв Тиктума остановился на третьей позиции, а его реплики по радио в этот момент режиссеру трансляции пришлось запикать целиком. Правда, судьям еще предстоит изучить обгон британца в борьбе с Тео Пуршером.
Россиянин Роберт Шварцман уверенно вел гонку и с 12-го места постепенно поднялся на пятое. Однако в концовке он не смог противостоять Тиктуму и в итоге финишировал шестым.
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Несмотря на большое количество событий, гонка обошлась без серьезных происшествий – Гильерме Самайя еще в дебюте закрутился на трассе, а Юри Випса и Марино Сато подвела техника. Алессио Делледа стал жертвой собственной неуступчивости, пытаясь на старых шинах не пропустить уже побывавших в боксах лидеров гонки.
За три этапа до конца сезона Пиастри продолжает лидировать в общем зачете Ф2 со 147 очками. У Чжоу 134 балла, У Шварцмана – 113, у Тиктума – 104.
Сезон молодежной серии продолжится в последний уик-энд сентября в Сочи.
Результаты третьей гонки Формулы 2 в Монце
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|-
|2
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|1.000
|1.000
|3
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|1.800
|1.800
|4
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|2.000
|2.000
|5
|Джехан Дарувала
|Carlin
|2.400
|2.400
|6
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|2.700
|2.700
|7
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|3.300
|3.300
|8
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|3.500
|3.500
|9
|Рой Ниссани
|DAMS
|3.900
|3.900
|10
|Маркус Армстронг
|DAMS
|4.400
|4.400
|11
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|5.000
|5.000
|12
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|8.600
|8.600
|13
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|8.700
|8.700
|14
|Джейк Хьюз
|HWA Racelab
|10.100
|10.100
|15
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|17.000
|17.000
|Бент Вискал
|Trident
|2 laps
|Давид Бекманн
|Campos Racing
|2 laps
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|9 laps
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|16 laps
|Марино Сато
|Trident
|21 laps
|Юри Випс
|Hitech Racing
|23 laps
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|Полные результаты