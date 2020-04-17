Коронавирус и гонки
Отец российского гонщика Ferrari попал в больницу из-за коронавируса
Действующий чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман признался, что последние две недели его отец лежит в больнице с коронавирусом
Участник программы поддержки молодежных пилотов Ferrari Роберт Шварцман рассказал, что его отец болен коронавирусом. Такое заявление гонщик сделал в своем инстаграме.
«У моего отца коронавирус. Он находится в больнице уже две недели. Сейчас ему немного лучше, надеюсь, что он выздоровеет. Он самый близкий для меня человек. Он поддерживал меня на протяжении всей моей жизни и всей карьеры. Я молюсь за него. До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить», – сказал Шварцман.
Уроженец Санкт-Петербурга начал карьеру в автоспорте на деньги отца – владельца сети цветочных магазинов «Цветоптторг». В интервью российской версии Forbes Михаил Шварцман говорил, что потратил на карьеру сына 5 млн евро. Эти расходы учитывают выступления в итальянских картинговых чемпионатах, а также молодежных гоночных сериях в Европе.
В прошлом году Шварцман-младший выиграл европейскую Формулу 3. В сезоне-2020 Роберт должен был выступать в Формуле 2 – последней ступени перед Формулой 1. Партнером россиянина по команде должен был стать еще один протеже Ferrari Мик Шумахер. Чемпионат Формулы 2 так и не начался: из-за пандемии коронавируса гонки отменили либо перенесли.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
Отец российского гонщика Ferrari попал в больницу из-за коронавируса
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