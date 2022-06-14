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Формула 2 / Баку Новость

Отец гонщика Ф2 подрался в паддоке с тренером соперника

После столкновения пилотов на трассе их «группы поддержки» не смогли удержать эмоции под контролем

Меган Уайт
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Отец гонщика Ф2 подрался в паддоке с тренером соперника
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По ходу воскресной гонки Ф2 в Баку в глубине пелотона не смогли разъехаться Рой Ниссани и Джем Болукбаши. Израильский тест-пилот Williams попробовал атаковать по внешней траектории перед вторым поворотом, но после контакта колесами обе машины улетели в барьер (видео этого эпизода можно посмотреть здесь).

По радио Ниссани сказал команде: «Извините, парни. Сложно гоняться, когда на трассе такой ***ный идиот». При этом FIA, разобрав эпизод, назвала именно Роя виновником аварии – в ближайшей гонке его даже переставят на три позиции по решетке. 

Но на этом история не закончилась. Вскоре после столкновения Явуз Болукбаши, отец турецкого симрейсера, в компании менеджера пилота Темучина Уналпа направился в палатку DAMS.

Там – по собственному признанию, утратив хладнокровие после слов Ниссани по радио – Болукбаши старший позволил себе несколько не вполне печатных комментариев в адрес гонщика.

За Роя вступился его тренер Франческо Мартинес, что привело, как следует из официального отчета, к «обмену толчками и физическими контактами» между мужчинами. 

При этом «до обмена ударами дело не дошло, после чего непрошенных гостей выдворили с территории».

FIA обязала сторону Болукбаши выплатить штраф в 5 тысяч Евро и лишила Явуза права присутствовать в паддоке на следующем этапе в Сильверстоуне. 

В заявлении сказано: «Любые виды физического воздействия или угрозы его применения являются недопустимыми. В соответствии с Международным спортивным кодексом участники несут ответственность за действия всех тех, кто прошел в зоны ограниченного доступа в качестве их гостей.

Действия господина Болукбаши квалифицированы как угроза применения силы и мелкая потасовка, что нарушает требования статьи 12.2.1(с). Таким образом, санкции применены к соответствующему гонщику».

Джем Болукбаши пришел в автоспорт из симрейсинга

Джем Болукбаши пришел в автоспорт из симрейсинга

Фото: Uncredited

После того, что произошло в Бакинском паддоке, Болукбаши старший сделал официальное заявление.

«Я бы хотел уточнить документ FIA, – сообщил отец пилота. – Наша палатка стоит рядом с DAMS, и после аварии я отправился туда, чтобы обсудить слова, сказанные в адрес Джема. Рой Ниссани ответил мне грязным ругательством. После этого мы вступили в словесную перепалку. 

[Менеджер] Темучин Уналп зашел, чтобы успокоить меня у увести в нашу команду. 

После того, как судьи FIA вынесли свой вердикт, отец Роя Ниссани пришел к нам и принес свои извинения. Затем появился сам Рой и тоже извинился. Мы урегулировали ситуацию, вопросов больше нет. 

FIA оштрафовала меня, так как того требуют правила. Также мне на одну гонку закрыли доступ в паддок.

К Джему все это наказание не имеет никакого отношения. Я счел, что важно донести всю эту информацию».

Амори Кордель, Van Amersfoort Racing

Амори Кордель, Van Amersfoort Racing

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На предстоящем этапе Ф2 в Сильверстоуне не будет не только Болукбаши-старшего. Гонщик Амори Кордель, попав в Баку в очередную аварию, получил за это штрафные баллы, и их общее число превысило 12. 

Теперь по регламенту команде Van Amersfoort Racing придется искать кого-то на замену 19-летнему бельгийцу. Отстранение действует на один уик-энд, после чего все штрафные баллы сгорают.

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