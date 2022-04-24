Ошибки лидеров подарили Пуршеру победу во второй гонке Ф2 в Имоле

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Тео Пуршер, выступающий за команду ART, выиграл воскресную гонку в рамках этапа Формулы 2 в Имоле. Для французского пилота эта победа стала второй в сезоне и позволила заметно улучшить положение в общем зачете.

Гонка началась с инцидента на стартовой прямой. Юри Випс и Аюму Иваса, стоявшие на решетке на первых двух позициях, не слишком уверенно начали разгон – и не все накатывавшие сзади соперники смогли поделить трассу между собой. В результате друг с другом столкнулись и выбыли из борьбы из-за повреждений подвески пилоты, в прошлом году сражавшиеся за титул в Формуле 3 – действующий чемпион Деннис Хаугер и вице-чемпион Джек Дуэн.

Чуть позже сошел с трассы и Випс – победитель квалификации обошелся без «помощи» соперников и стал жертвой собственной ошибки.

В лидеры гонки на старте вышли Рой Ниссани и Ральф Бошунг, стартовавшие с 6-й и 4-й позиции соответственно – но и израильтянин со швейцарцем, и их преследователи продержались в голове пелотона недолго. Так как на старте болиды этих пилотов были обуты в более мягкие шины, гонщики воспользовались выездом сейфти-кара после вылета Випса для перехода на более жесткую резину. Благодаря этому в лидерах оказались спортсмены, стартовавшие на жестких шинах из конца первой десятки. Пелотон возглавил Джехан Дарувала, вскоре после рестарта сумевший на пару секунд оторваться от Маркуса Армстронга.

Впрочем, изначально было понятно, что благодаря выезду сейфти-кара стартовавшие на мягких шинах пилоты потеряли сравнительно немного времени на переобувании и находятся в более выгодной позиции. Теневым лидером в такой ситуации был Ниссани – однако снова стать реальным лидером (и одержать победу, которая стала бы первой в карьере) пилоту команды DAMS было не суждено. Незадолго до начала второй волны пит-стопов израильтянин допустил ошибку и, врезавшись в стену на выходе из поворота Ривацца, разбил переднюю подвеску своего болида.

Тем временем новым теневым лидером стал Пуршер, который отыграл одну позицию (у Ивасы) во время пит-стопа и еще одну (у Бошунга) – на трассе. Когда стартовавшие на жестких шинах гонщики переобулись в мягкие покрышки, француз предсказуемо переместился на первую позицию. И хотя на последних кругах из-за аварии Лайама Лоусона на трассе вновь появился автомобиль безопасности, это не помогло Дарувале (или, к примеру, лидировавшему в чемпионате Фелипе Друговичу) извлечь пользу из альтернативной тактики.

Вторая в сезоне победа позволила пилоту ART переместиться на первую строчку и в общем зачете – Другович опустился на 2-е место, но отстает всего на 2 очка.