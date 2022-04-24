Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте
Формула 2 / Имола Отчет о гонке

Ошибки лидеров подарили Пуршеру победу во второй гонке Ф2 в Имоле

Высокие шансы на первую победу в категории были у Роя Ниссани – но израильтянина подвела собственная ошибка

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Ошибки лидеров подарили Пуршеру победу во второй гонке Ф2 в Имоле
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Тео Пуршер, выступающий за команду ART, выиграл воскресную гонку в рамках этапа Формулы 2 в Имоле. Для французского пилота эта победа стала второй в сезоне и позволила заметно улучшить положение в общем зачете. 

Гонка началась с инцидента на стартовой прямой. Юри Випс и Аюму Иваса, стоявшие на решетке на первых двух позициях, не слишком уверенно начали разгон – и не все накатывавшие сзади соперники смогли поделить трассу между собой. В результате друг с другом столкнулись и выбыли из борьбы из-за повреждений подвески пилоты, в прошлом году сражавшиеся за титул в Формуле 3 – действующий чемпион Деннис Хаугер и вице-чемпион Джек Дуэн.

 

Чуть позже сошел с трассы и Випс – победитель квалификации обошелся без «помощи» соперников и стал жертвой собственной ошибки.

 

В лидеры гонки на старте вышли Рой Ниссани и Ральф Бошунг, стартовавшие с 6-й и 4-й позиции соответственно – но и израильтянин со швейцарцем, и их преследователи продержались в голове пелотона недолго. Так как на старте болиды этих пилотов были обуты в более мягкие шины, гонщики воспользовались выездом сейфти-кара после вылета Випса для перехода на более жесткую резину. Благодаря этому в лидерах оказались спортсмены, стартовавшие на жестких шинах из конца первой десятки. Пелотон возглавил Джехан Дарувала, вскоре после рестарта сумевший на пару секунд оторваться от Маркуса Армстронга.

Впрочем, изначально было понятно, что благодаря выезду сейфти-кара стартовавшие на мягких шинах пилоты потеряли сравнительно немного времени на переобувании и находятся в более выгодной позиции. Теневым лидером в такой ситуации был Ниссани – однако снова стать реальным лидером (и одержать победу, которая стала бы первой в карьере) пилоту команды DAMS было не суждено. Незадолго до начала второй волны пит-стопов израильтянин допустил ошибку и, врезавшись в стену на выходе из поворота Ривацца, разбил переднюю подвеску своего болида.

 

Тем временем новым теневым лидером стал Пуршер, который отыграл одну позицию (у Ивасы) во время пит-стопа и еще одну (у Бошунга) – на трассе. Когда стартовавшие на жестких шинах гонщики переобулись в мягкие покрышки, француз предсказуемо переместился на первую позицию. И хотя на последних кругах из-за аварии Лайама Лоусона на трассе вновь появился автомобиль безопасности, это не помогло Дарувале (или, к примеру, лидировавшему в чемпионате Фелипе Друговичу) извлечь пользу из альтернативной тактики.

 

Вторая в сезоне победа позволила пилоту ART переместиться на первую строчку и в общем зачете – Другович опустился на 2-е место, но отстает всего на 2 очка.

Читайте также:
Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix    
2 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 0.300 0.300
3 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 0.700 0.400
4 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1.400 0.700
5 Japan Аюму Иваса France DAMS 1.800 0.400
6 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 2.100 0.300
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 2.500 0.400
8 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 3.200 0.700
9 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 4.100 0.900
10 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 4.300 0.200
11 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 4.800 0.500
12 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 5.000 0.200
13 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 6.200 1.200
14 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 6.700 0.500
15 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 7.200 0.500
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 7.700 0.500
17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1'21.400 1'13.700
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin    
  Israel Рой Ниссани France DAMS    
  Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing    
  Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing    
  Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam    
Полные результаты

 

Поделились
Комментарии
Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте
Предыдущая новость

Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром Имола
Формула 3

Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич Лонг-Бич
IndyCar

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич

Больше от
Тео Пуршер
Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При
Формула 1

Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди Джидда
Формула 2

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии Джидда
Формула 2

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Самое важное:

Ошибки лидеров подарили Пуршеру победу во второй гонке Ф2 в Имоле
Формула 2 Формула 2

Ошибки лидеров подарили Пуршеру победу во второй гонке Ф2 в Имоле

Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте
Формула 2 Формула 2

Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте

Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды
Формула 2 Формула 2

Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды

Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Формула 2 Формула 2

Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.