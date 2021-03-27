Оскар Пиастри, выступающий в составе команды Prema, выиграл вторую гонку в рамках первого этапа чемпионата Формулы 2. Вечерний заезд был отмечен несколькими инцидентами в первом повороте и плотной борьбой на последних кругах, когда пилоты на основательно изношенных шинах пытались защитить свои позиции от гонщиков, вскоре после экватора заезда переобувших свои машины в свежие покрышки.

Первый инцидент случился через считанные секунды после старта заезда: в первом повороте Дэн Тиктум наехал на переднее крыло болида Роберта Шварцмана, после чего и британец, и россиянин были вынуждены прекратить борьбу.

На трассу выехал автомобиль безопасности – а вскоре после его ухода в лидеры прорвался Гуаньюй Чжоу, стартовавший с 4-й позиции. Китайский гонщик постепенно отрывался от соперников – однако в середине заезда его отрыв был сведен к нулю вторым выездом автомобиля безопасности. Причиной вновь стало столкновение в первом повороте – на этот раз с трассы сошел победитель первой гонки Лайам Лоусон, не поделивший трассу с прорывавшимся с 16-й стартовой позиции Фелипе Друговичем.

Часть пилотов в этот момент заехали в боксы за свежими шинами. Среди прочих это сделали занимавший 2-е место Юри Випс – а также Пиастри, который стартовал с 6-й позиции и по ходу первой половины заезды не смог отыграть ни одной позиции. Сформировавшие первую тройку Чжоу, Другович и Маркус Армстронг (который начал заезд и вовсе 20-м) предпочли остаться на трассе.

В итоге гонщики на свежих шинах стали прорываться на первые позиции. Прорыв Випса был остановлен техническими проблемами на автомобиле команды Hitech – а вот Пиастри (чемпион Ф3 прошлого года) смог обогнать Чжоу. Причем решающий маневр австралиец провел в начале последнего круга, находясь при этом под атаками более опытного Кристиана Лундгора.

Таким образом, в обоих субботних заездах победили пилоты, в этот уик-энд дебютировавшие в Формуле 2. В лидеры общего зачета тем временем вышел Джехан Дарувала, который занял в гонке 3-е место и опережает Пиастри на 1 очко. Шварцман в турнирной таблице разместился на 6-й позиции.