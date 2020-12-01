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Формула 2 / Новость

Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток

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Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток
Автор:
, Журналист (Autosport)

Младшие серии рассказали, как будут проходить этапы в 2021 году

Формула 2 и Формула 3 представили новые форматы проведения этапов, которые вступят в силу в 2021 году. Ранее было объявлено, что обе серии сократят число этапов и будут проводить по три гонки за уик-энд. 

Ф2 проводила по две гонки на этапе с 2005 года, когда была создана в качестве GP2. Однако со следующего сезона Ф2 и Ф3 разведут по разным датам, что позволит проводить больше гонок в рамках одного уик-энда. Они по-прежнему будут проходить вместе с Гран При Формулы 1, но будут совпадать с разными ее этапами. 

Ф2 будет проводить две спринтерские гонки по субботам и одну основную в воскресенье. В пятницу по-прежнему будет проходить одна тренировка и квалификация. По итогам квалификации будет формироваться стартовая решетка основной гонки. В первой спринтерской гонке будет применяться реверсивная решетка: первая десятка будет стартовать в порядке, обратном общему зачету. Во втором спринте в обратном порядке выстроят топ-10 по итогам первой гонки. 

Спринтерские гонки по-прежнему будут иметь ограничение в 120 км и 45 минут. Основную гонку ограничат длиной в 170 км и один час. 

В Формуле 3 все три гонки будут длиться не более 40 минут. Первые две пройдут в субботу, а третья в воскресенье. В первой из них будет применяться реверсивная решетка для первых 12 пилотов по итогам квалификации. Во второй в обратном порядке будут стартовать первые 12 гонщиков по итогам первого заезда. В третьей гонке стартовый порядок будет определен результатами пятничной квалификации.

Система начисления очков останется той же, что сейчас, однако из-за лишних гонок за один уик-энд в Ф2 можно будет набрать 65 очков. В Ф2 за сезон планируют провести восемь этапов, а в Ф3 – семь.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Джейк Боксолл-Легг

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