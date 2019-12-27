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Формула 2 / Новость

Новый чемпион Ф2 задумывался об уходе после дебютного сезона

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Новый чемпион Ф2 задумывался об уходе после дебютного сезона
Автор:
, Журналист (Global)
27 дек. 2019 г., 08:06

Новый пилот Mercedes в Формуле Е Ник де Врис рассказал, что 2017 год стал ключевым моментом в его карьере – тогда он едва не отказался от выступлений в «формулах».

У Ника де Вриса была блестящая карьера в картинге, где он выиграл титулы чемпиона мира и Европы. После двух сезонов на пятом месте в Еврокубке Формулы Renault он выиграл титул в 2015 году, а затем занял третье место в Мировой серии Renault 3.5.

Став шестым в GP3 с ART, он перешел в Rapax в Формулу 2 в 2017-м – и тут у нидерландского гонщика начались проблемы.

«Честно говоря, мой первый сезон будет нечестно рассматривать в качестве полноценного сезона в чемпионате, – сказал де Врис Motorsport.com. – Я начал с Rapax, а у них были серьезные финансовые проблемы, и я поменялся местами в середине сезона – за два дня до этапа в Спа, и даже не знал об этом заранее [перейдя в Racing Engineering].

Это был немного грязноватый сезон. Я думаю, этот момент стал ключевым в моей карьере, потому что я, вероятно, мог бы уйти из "формульных" гонок и начать профессиональную карьеру в GT или что-то в этом роде.

Но я чувствовал, что еще не готов к этому, и хотел попробовать дать [своей карьере] еще один шанс».

В 2018-м Де Врис получил место в Prema Racing и выиграл три гонки, став четвертым в чемпионате. Однако он считает, что в тот год был слишком сосредоточен на победах, а не на завоевании титула. И полученный опыт пригодился ему в ART.

«Я был слишком сосредоточен и зациклен на победе, – сказал он. – Потому что, как ни странно, победа приходит сама собой, когда движешься в этом потоке и развиваешься. Люди вокруг начинают вам доверять, вы становитесь спокойнее, а затем все внезапно начинает идти по плану. Так у меня было в этом году, хотя начало сезона было непростым.

Опыт, который я накопил за эти годы, сделал меня достаточно уверенным и спокойным. Плюс поддержка команды, которая придерживалась того же подхода».

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Ник де Врис
Автор Джек Беньон

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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