Новозеландский автопроизводитель выкупил команду Carlin

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В сезоне-2023 гоночный коллектив будет носить имя Rodin Carlin, при этом управлять им продолжат основатель Тревор Карлин и его супруга Стефания, а новым президентом станет Дэвид Дикер – австралийский бизнесмен, основатель и владелец Rodin Cars.

Программа выступлений Carlin на сезон-2023 включает Формулу 2 и Формулу 3, а также новую женскую серию Академия Ф1, ряд британских чемпионатов и испанскую Ф4.

В общей сложности с момента своего основания в 1999 году команда одержала уже 470 побед в самых разных гоночных чемпионатах, включая IndyCar и Европейскую серию Ле-Ман. Более 30 пилотов Carlin смогли попасть в Ф1.

Прежде Rodin Cars была спонсором команды, поддерживая выступления новозеландцев Лиама Лоусона в Ф2 и Луи Шарпа в Ф4.

Тревор Карлин, глава Carlin, и президент Rodin Cars Дэвид Дикер Фото: Carlin

«У нас с Тревором одинаковые амбиции, – приводит пресс-служба слова Дикера. – Мы видим, чего уже смогла добиться команда, и в восторге от ее перспектив. Наши инвестиции указывают на намерение расширять присутствие в гонках, которые много лет остаются моей страстью».

Минувший сезон Ф2 Carlin завершила второй в общем зачете, уступив восемь очков чемпионам из MP Motorsport. В 2023-м за британцев поедут в этом чемпионате два юниора Red Bull, Зейн Мэлони и Энцо Фиттипальди.