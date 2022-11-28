Новая команда PHM Racing займет место Charouz в Ф2 и Ф3

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Первый сезон станет переходным – гоночные бригады будут составлены из инженеров и механиков Charouz, а официально команда будет называться PHM Racing by Charouz, но владельцем лицензии уже будет Пол Мюллер, который в 2021 году основал PHM.

Название образовано от его инициалов (Paul H Muller), а в дебютном сезоне команда выступала в трех чемпионатах Формулы 4 – немецком, итальянском и ОАЭ. В ее составе стартовал 16-летний россиянин Никита Бедрин, который выиграл три гонки и финишировал сразу в двух сериях на четвертой позиции.

Официальный дебют РНМ в Ф2 и Ф3 состоится 14-16 февраля на предсезонных тестах в Бахрейне.

Команда Charouz выступала в молодежных сериях поддержки Формулы 1 с 2018 года. В Ф2 единственную победу ей принес Антонио Фуоко в дебютном чемпионате, а лучшим результатом стали два шестых места по итогам сезона.

В Формуле 3 чешский коллектив выступал схожим образом – одна победа за четыре года (благодаря Логану Сардженту в 2021-м) и лучший финиш на пятой позиции.