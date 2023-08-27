Новалак впервые победил в Ф2, фавориты провалили гонку в Зандфорте

После того, как в субботу участники Формулы 2 не смогли провести гонку из-за дождя, днем позже они проехали-таки запланированные 38 кругов, но результаты оказались совершенно неожиданными. Множество аварий привело к тому, что одни гонщики досрочно выбыли из борьбы, а другие получили штрафы. При этом неприятности не обошли стороной никого из фаворитов.

Сильнейшим в итоге стал Клемент Новалак, для которого это первый успех за четыре последних сезона, что француз провел в Ф2 и Ф3. На решетке пилот Trident был только 13-м, но быстро поднялся в десятку после разворотов Джека Дуэна и Фредерика Вести в дебюте, вынудивших судей выпустить машину безопасности.

После рестарта улетел в барьеры лидер сезона Тео Пуршер, а затем у Вести, который вернулся в борьбу после первой ошибки, разом отвалились оба задних колеса. Новалак оказался одним из тех, кто удачно провел свой пит-стоп незадолго до этого.

Наконец, Олли Бирман и Виктор Мартен столкнулись между собой, что и открыло Клементу путь к победе.

Зейн Мэлони и стартовавший с поула Джек Кроуфорд дополнили подиум.

Положение в общем зачете после такой гонки, понятное дело, осталось прежним – Пуршер опережает Вести на 12 очков, нахватавший штрафов и финишировавший во втором десятке Аюму Иваса отстает на 34.

Сезон Формулы 2 продолжится через неделю в Монце, где участниками уик-энда Гран При станут и участники Ф3, пропускавшие голландский этап.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте (38 кругов):