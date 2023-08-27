Новалак впервые победил в Ф2, фавориты провалили гонку в Зандфорте
По итогам хаотичной гонки на вершину подиума впервые с 2019 года поднялся француз из команды Trident, тогда как вся шестерка лидеров сезона столкнулась с теми или иными сложностями
После того, как в субботу участники Формулы 2 не смогли провести гонку из-за дождя, днем позже они проехали-таки запланированные 38 кругов, но результаты оказались совершенно неожиданными. Множество аварий привело к тому, что одни гонщики досрочно выбыли из борьбы, а другие получили штрафы. При этом неприятности не обошли стороной никого из фаворитов.
Сильнейшим в итоге стал Клемент Новалак, для которого это первый успех за четыре последних сезона, что француз провел в Ф2 и Ф3. На решетке пилот Trident был только 13-м, но быстро поднялся в десятку после разворотов Джека Дуэна и Фредерика Вести в дебюте, вынудивших судей выпустить машину безопасности.
После рестарта улетел в барьеры лидер сезона Тео Пуршер, а затем у Вести, который вернулся в борьбу после первой ошибки, разом отвалились оба задних колеса. Новалак оказался одним из тех, кто удачно провел свой пит-стоп незадолго до этого.
Наконец, Олли Бирман и Виктор Мартен столкнулись между собой, что и открыло Клементу путь к победе.
Зейн Мэлони и стартовавший с поула Джек Кроуфорд дополнили подиум.
Положение в общем зачете после такой гонки, понятное дело, осталось прежним – Пуршер опережает Вести на 12 очков, нахватавший штрафов и финишировавший во втором десятке Аюму Иваса отстает на 34.
Сезон Формулы 2 продолжится через неделю в Монце, где участниками уик-энда Гран При станут и участники Ф3, пропускавшие голландский этап.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте (38 кругов):
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|КЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident
|1 ч 01:36.125
|2
|ЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin
|+2.100
|3
|ДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight
|+2.500
|4
|РИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing
|+3.100
|5
|ДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport
|+11.600
|6
|ИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight
|+13.700
|7
|ЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin
|+17.600
|8
|АМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing
|+20.500
|9
|ВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix
|+20.800
|10
|ХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing
|+23.000
|11
|РОМАН СТАНЕКTrident
|+33.100
|12
|РОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz
|+34.600
|13
|АЮМУ ИВАСАDAMS
|+37.600
|14
|АРТУР ЛЕКЛЕРDAMS
|+39.400
|15
|
JOSHUA MASONPHM Racing by Charouz
|+45.100
|16
|РАЛЬФ БОШУНГCampos Racing
|+45.500
|17
|ДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport
|+47.300
|18
|КУШ МАЙНИCampos Racing
|+1'17.100
|ОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam
|21 laps
|ФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam
|28 laps
|ТЕО ПУРШЕРART Grand Prix
|29 laps
|ДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing
|38 laps
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