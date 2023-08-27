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Формула 2 / Зандфорт Отчет о гонке

Новалак впервые победил в Ф2, фавориты провалили гонку в Зандфорте

По итогам хаотичной гонки на вершину подиума впервые с 2019 года поднялся француз из команды Trident, тогда как вся шестерка лидеров сезона столкнулась с теми или иными сложностями

Меган Уайт
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Клемент Новалак, Trident

После того, как в субботу участники Формулы 2 не смогли провести гонку из-за дождя, днем позже они проехали-таки запланированные 38 кругов, но результаты оказались совершенно неожиданными. Множество аварий привело к тому, что одни гонщики досрочно выбыли из борьбы, а другие получили штрафы. При этом неприятности не обошли стороной никого из фаворитов. 

Сильнейшим в итоге стал Клемент Новалак, для которого это первый успех за четыре последних сезона, что француз провел в Ф2 и Ф3. На решетке пилот Trident был только 13-м, но быстро поднялся в десятку после разворотов Джека Дуэна и Фредерика Вести в дебюте, вынудивших судей выпустить машину безопасности. 

После рестарта улетел в барьеры лидер сезона Тео Пуршер, а затем у Вести, который вернулся в борьбу после первой ошибки, разом отвалились оба задних колеса. Новалак оказался одним из тех, кто удачно провел свой пит-стоп незадолго до этого. 

Наконец, Олли Бирман и Виктор Мартен столкнулись между собой, что и открыло Клементу путь к победе. 

Зейн Мэлони и стартовавший с поула Джек Кроуфорд дополнили подиум. 

Положение в общем зачете после такой гонки, понятное дело, осталось прежним – Пуршер опережает Вести на 12 очков, нахватавший штрафов и финишировавший во втором десятке Аюму Иваса отстает на 34. 

Сезон Формулы 2 продолжится через неделю в Монце, где участниками уик-энда Гран При станут и участники Ф3, пропускавшие голландский этап. 

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте (38 кругов):

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 FranceКЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident 1 ч 01:36.125
2 BarbadosЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin +2.100
3 United StatesДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight +2.500
4 NetherlandsРИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing +3.100
5 NorwayДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport +11.600
6 FranceИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight +13.700
7 BrazilЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin +17.600
8 BelgiumАМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing +20.500
9 FranceВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix +20.800
10 United StatesХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing +23.000
11 Czech RepublicРОМАН СТАНЕКTrident +33.100
12 IsraelРОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz +34.600
13 JapanАЮМУ ИВАСАDAMS +37.600
14 MonacoАРТУР ЛЕКЛЕРDAMS +39.400
15
JOSHUA MASONPHM Racing by Charouz
 +45.100
16 SwitzerlandРАЛЬФ БОШУНГCampos Racing +45.500
17 IndiaДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport +47.300
18 IndiaКУШ МАЙНИCampos Racing +1'17.100
  United KingdomОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam 21 laps
  DenmarkФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam 28 laps
  FranceТЕО ПУРШЕРART Grand Prix 29 laps
  AustraliaДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing 38 laps
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