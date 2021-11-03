В прошедшем чемпионате Ф3 Клемент Новалак стал одним из самых стабильных участников – он ни разу не стартовал с поула и не одержал ни одной победы, но четырежды поднялся на подиум и занял итоговое третье место в общем зачете. 20-летний швейцарец мог выиграть в финальной гонке сезона в Сочи, где они едва не столкнулись с партнером по Trident Джеком Дуэном, но из-за стечения обстоятельств остался в тот день только третьим.

В среду стало известно, что Новалак договорился с командой MP Motorsport о переходе в Формулу 2. Гонщик заменит за рулем бело-голубой машины Лирима Цендели и проведет два оставшихся этапа этого сезона – в Джидде и Абу-Даби, – после чего проедет весь сезон 2022 года.

Лучшим результатом MP в нынешнем сезоне Ф2 стала победа Рихарда Версхора в Сильверстоуне. Команда сейчас идет шестой в общем зачете.

Лирим Цендели, MP Motorsport Фото: Зак Маугер / Motorsport Images