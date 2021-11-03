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Формула 2 / Джидда Новости

Новалак стал пилотом MP в Ф2 на остаток этого сезона и 2022 год

Автор:
, News editor

Бронзовый призер Формулы 3 объявил о следующем шаге в своей карьере

Новалак стал пилотом MP в Ф2 на остаток этого сезона и 2022 год

В прошедшем чемпионате Ф3 Клемент Новалак стал одним из самых стабильных участников – он ни разу не стартовал с поула и не одержал ни одной победы, но четырежды поднялся на подиум и занял итоговое третье место в общем зачете. 20-летний швейцарец мог выиграть в финальной гонке сезона в Сочи, где они едва не столкнулись с партнером по Trident Джеком Дуэном, но из-за стечения обстоятельств остался в тот день только третьим.

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В среду стало известно, что Новалак договорился с командой MP Motorsport о переходе в Формулу 2. Гонщик заменит за рулем бело-голубой машины Лирима Цендели и проведет два оставшихся этапа этого сезона – в Джидде и Абу-Даби, – после чего проедет весь сезон 2022 года.

Лучшим результатом MP в нынешнем сезоне Ф2 стала победа Рихарда Версхора в Сильверстоуне. Команда сейчас идет шестой в общем зачете.

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Лирим Цендели, MP Motorsport

Лирим Цендели, MP Motorsport

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Формула 2 и Формула 3: Новая система начисления очков 2022 года
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Формула 2 и Формула 3: Новая система начисления очков 2022 года
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