Невезение соперников привело Пуршера к победе во второй гонке Ф2
Гонка запомнится тем, что сразу у двух пилотов на пит-лейне синхронно оторвались колеса
Тео Пуршер одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он не совершал большого количества обгонов, но воспользовался многочисленными неудачами и ошибками соперников.
На старте в лидеры вырвался Юри Випс, который стартовал третьим. Эстонец уверенно возглавлял пелотон и контролировал гонку, но на 13-ом круге команда зазвала его в боксы для смены резины, где возникла обидная заминка со снятием колеса. Механики справились с проблемой, но потеряли много времени.
Вернувшись в гонку Випс смог прорваться только на третье место, позади Лайама Лоусона.
На выезде из боксов после обязательного пит-стопа неудача постигла обладателя поула Джека Дуэна. В первом повороте он нагнал Тео Пуршера, с котором вел борьбу за потенциальную победу, и повредил переднее крыло. Австралийцу пришлось вновь заезжать в боксы и возвращаться в гонку без надежд даже на подиум.
На втором круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности, который потребовался для того, чтобы убрать машину Фредерика Вести: его развернуло после плотной борьбы в середине пелотона.
Автомобиль безопасности вновь вернулся на трассу, когда на 27-м круге в результате борьбы с Роем Ниссани и Логаном Сарджентом развернуло победителя вчерашней гонки Рихарда Версхора. И после произошла история, достойная отдельного изложения.
Многие пилоты отправились в боксы, чтобы перед финальными кругами получить новые шины. В частности Деннис Хаугер и Калан Уильямс. И на выезде из своих боксов у обоих почти синхронно (!) отлетели левые передние колеса.
Одним из главных героев гонки стал Аюму Иваса. После аварии в самом начале квалификации он должен был стартовать последним, но в итоге начал гонку предпоследним, так как Деннис Хаугер заглох перед прогревочным кругом и стартовал из боксов.
Иваса прорвался на седьмое место, а когда все поехали менять резину остался на трассе и возглавил гонку! Совершив самый поздний пит-стоп он откатился на десятое место и вновь прорвался на седьмое. После того, как автомобиль безопасности вновь покинул трассу Иваси был нацелен атаковать Маркуса Армстронга в борьбе за шестое место, но из-за каких-то технических проблем не смог развить скорость, пропустил пелотон и в конце последнего круга отправился в боксы.
При этом Иваса по пит-лейну все же пересек финишную черту, став 16-м с отставанием от лидера на 31 секунду.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|-
|2
|Лайам Лоусон
|Carlin
|0.900
|3
|Юри Випс
|Hitech Racing
|1.700
|4
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|3.800
|5
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|4.600
|6
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|5.700
|7
|Логан Сарджент
|Carlin
|6.500
|8
|Рой Ниссани
|Nissan e.dams
|7.200
|9
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|8.000
|10
|Джек Дуэн
|Virtuosi Racing
|8.800
|11
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|10.000
|12
|Марино Сато
|Virtuosi Racing
|11.300
|13
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|12.700
|14
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|14.300
|15
|Джем Болукбаси
|Charouz Racing System
|15.900
|16
|Ayumu Iwasa
|Nissan e.dams
|31.100
|17
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1 lap
|18
|Калан Уильямс
|Trident
|4 laps
|19
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|4 laps
|Рихард Версхор
|Trident
|5 laps
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|19 laps
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|30 laps
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