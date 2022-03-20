Невезение соперников привело Пуршера к победе во второй гонке Ф2

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Тео Пуршер одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он не совершал большого количества обгонов, но воспользовался многочисленными неудачами и ошибками соперников.

На старте в лидеры вырвался Юри Випс, который стартовал третьим. Эстонец уверенно возглавлял пелотон и контролировал гонку, но на 13-ом круге команда зазвала его в боксы для смены резины, где возникла обидная заминка со снятием колеса. Механики справились с проблемой, но потеряли много времени.

Вернувшись в гонку Випс смог прорваться только на третье место, позади Лайама Лоусона.

На выезде из боксов после обязательного пит-стопа неудача постигла обладателя поула Джека Дуэна. В первом повороте он нагнал Тео Пуршера, с котором вел борьбу за потенциальную победу, и повредил переднее крыло. Австралийцу пришлось вновь заезжать в боксы и возвращаться в гонку без надежд даже на подиум.

На втором круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности, который потребовался для того, чтобы убрать машину Фредерика Вести: его развернуло после плотной борьбы в середине пелотона.

Автомобиль безопасности вновь вернулся на трассу, когда на 27-м круге в результате борьбы с Роем Ниссани и Логаном Сарджентом развернуло победителя вчерашней гонки Рихарда Версхора. И после произошла история, достойная отдельного изложения.

Многие пилоты отправились в боксы, чтобы перед финальными кругами получить новые шины. В частности Деннис Хаугер и Калан Уильямс. И на выезде из своих боксов у обоих почти синхронно (!) отлетели левые передние колеса.

Одним из главных героев гонки стал Аюму Иваса. После аварии в самом начале квалификации он должен был стартовать последним, но в итоге начал гонку предпоследним, так как Деннис Хаугер заглох перед прогревочным кругом и стартовал из боксов.

Иваса прорвался на седьмое место, а когда все поехали менять резину остался на трассе и возглавил гонку! Совершив самый поздний пит-стоп он откатился на десятое место и вновь прорвался на седьмое. После того, как автомобиль безопасности вновь покинул трассу Иваси был нацелен атаковать Маркуса Армстронга в борьбе за шестое место, но из-за каких-то технических проблем не смог развить скорость, пропустил пелотон и в конце последнего круга отправился в боксы.

При этом Иваса по пит-лейну все же пересек финишную черту, став 16-м с отставанием от лидера на 31 секунду.