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Формула 2 / Бахрейн Отчет о гонке

Невезение соперников привело Пуршера к победе во второй гонке Ф2

Гонка запомнится тем, что сразу у двух пилотов на пит-лейне синхронно оторвались колеса

Невезение соперников привело Пуршера к победе во второй гонке Ф2
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Тео Пуршер одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он не совершал большого количества обгонов, но воспользовался многочисленными неудачами и ошибками соперников.

На старте в лидеры вырвался Юри Випс, который стартовал третьим. Эстонец уверенно возглавлял пелотон и контролировал гонку, но на 13-ом круге команда зазвала его в боксы для смены резины, где возникла обидная заминка со снятием колеса. Механики справились с проблемой, но потеряли много времени.

Вернувшись в гонку Випс смог прорваться только на третье место, позади Лайама Лоусона.

На выезде из боксов после обязательного пит-стопа неудача постигла обладателя поула Джека Дуэна. В первом повороте он нагнал Тео Пуршера, с котором вел борьбу за потенциальную победу, и повредил переднее крыло. Австралийцу пришлось вновь заезжать в боксы и возвращаться в гонку без надежд даже на подиум.  

На втором круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности, который потребовался для того, чтобы убрать машину Фредерика Вести: его развернуло после плотной борьбы в середине пелотона.

Автомобиль безопасности вновь вернулся на трассу, когда на 27-м круге в результате борьбы с Роем Ниссани и Логаном Сарджентом развернуло победителя вчерашней гонки Рихарда Версхора. И после произошла история, достойная отдельного изложения. 

Многие пилоты отправились в боксы, чтобы перед финальными кругами получить новые шины. В частности Деннис Хаугер и Калан Уильямс. И на выезде из своих боксов у обоих почти синхронно (!) отлетели левые передние колеса.

Одним из главных героев гонки стал Аюму Иваса. После аварии в самом начале квалификации он должен был стартовать последним, но в итоге начал гонку предпоследним, так как Деннис Хаугер заглох перед прогревочным кругом и стартовал из боксов.

Иваса прорвался на седьмое место, а когда все поехали менять резину остался на трассе и возглавил гонку! Совершив самый поздний пит-стоп он откатился на десятое место и вновь прорвался на седьмое. После того, как автомобиль безопасности вновь покинул трассу Иваси был нацелен атаковать Маркуса Армстронга в борьбе за шестое место, но из-за каких-то технических проблем не смог развить скорость, пропустил пелотон и в конце последнего круга отправился в боксы.

При этом Иваса по пит-лейну все же пересек финишную черту, став 16-м с отставанием от лидера на 31 секунду.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix -  
2 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 0.900  
3 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1.700  
4 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 3.800  
5 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 4.600  
6 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 5.700  
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 6.500  
8 Israel Рой Ниссани Japan Nissan e.dams 7.200  
9 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 8.000  
10 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 8.800  
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 10.000  
12 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 11.300  
13 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 12.700  
14 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 14.300  
15 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 15.900  
16 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 31.100  
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1 lap  
18 Australia Калан Уильямс Italy Trident 4 laps  
19 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 4 laps  
  Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 5 laps  
  Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 19 laps  
  Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 30 laps  
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