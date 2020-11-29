В последние недели молодые пилоты из Формулы 2 по количеству упоминаний в прессе не уступали пилотам Формулы 1 – по крайней мере, среднестатистическим, вроде Эстебана Окона. Еще в конце лета говорить о попадании того или иного пилота в чемпионат мира можно было лишь в виде предположений – к примеру, Мик Шумахер, лидирующий сейчас, после 5-ти этапов занимал только 5-е место. Осенью же все стремительно прояснилось – и теперь мало кто сомневается, что Мик Шумахер и Никита Мазепин окажутся в составе Haas, а Юки Цунода сменит Даниила Квята в AlphaTauri.

Особый интерес вызывают пилоты, которые входят в молодежную программу Ferrari – в том числе Роберт Шварцман. Во-первых, многим хочется первыми разглядеть среди этих парней будущего Леклера. Во-вторых, в этом году в Формуле 2, на одной ступеньке гоночной лестницы, оказалось сразу пятеро подопечных Скудерии. И еще в начале сезона мог возникнуть вопрос: если гонщики будут выступать один лучше другого – куда итальянцы смогут пристроить всех этих самородков?

Но тонкость в том, что их можно пристраивать – а можно и не пристраивать.

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Бесплатная Ferrari бывает только у Шумахера

У болельщиков порой складываются слишком идеалистические представления о юнорских программах. На деле же все сложнее. Да, ключевая задача Академии Ferrari – поиск пилотов, которые в будущем могут стать суперзвездами Ф1, и подготовка их к высоким требованиям чемпионата мира. Но это – отнюдь не единственная задача. Поскольку Академия – не только учебная программа, но и бизнес-проект.

Вспомните, к примеру, Джулиано Алези. Три сезона в GP3 – не выше 5-го места в общем зачете (начинал вообще с 22-го), два сезона в Ф2 – не выше 15-го. И все эти годы (вот уже пять сезонов) француз входил в число юниоров Ferrari.

Неужели в Маранелло до сих пор верят, что Джулиано достоен места в Формуле 1? Или просто не смогли сопротивляться настойчивым просьбам отца Джулиано – Жана Алези, одержавшего за рулем Ferrari свою единственную победу в Ф1? Теоретически такой вариант тоже возможен – но совсем недавно Алези-старший сказал в интервью: «У нас нет спонсоров на 2021 год, и Джулиано отчислили из Академии». Не является ли второе следствием первого?

Сход Джулиано Алези в одной из гонок первого этапа Формулы 2 этого года Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Для работающих в паддоке не секрет, что отношения Скудерии с ее воспитанниками в большинстве случаев строятся на коммерческой основе. То есть Академия Ferrari – нечто вроде частной школы. Стандарты образования там высокие, и учителя приятные, связь с легендарной гоночной командой позволяет пилотам выделиться на фоне других подающих надежды пилотов – но в обмен на это родители (или спонсоры) оплачивают немаленький счет.

Само собой, это не освобождает от необходимости самостоятельно финансировать выступления в младших формулах. Скудерия может пролоббировать место в хорошей команде, но не зря ведь на машине Роберта Шварцмана можно увидеть логотипы программы SMP Raсing, а на бортах болида Маркуса Армстронга – прочесть название Armstrong Motor Group, крупнейшего продавца автомобилей в Новой Зеландии.

Если вы поговорите со знающими людьми, вам скажут – из всех юниоров Скудерии от вступительных взносов в Академию освобожден, скорее всего, разве что Мик Шумахер. И в такой схеме работы ничего предосудительного – выгоды от сотрудничества с Ferrari наверняка оправдывают цену обучения. Но в этой парадигме пилот вполне может быть не более чем клиентом.

Мик Шумахер на прошлогодних тестах в Бахрейне, где он пилотировал болиды Ferrari и Alfa Romeo Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Например, многие уже предвкушают, как будет Маттиа Бинотто оправдывать перевод Шумахера в Ф1, если чемпионат Ф2 выиграет Каллум Илотт. Но почему Ferrari вообще должна оправдывать эти свои действия? Ведь вполне можно допустить, что нынешние условия сотрудничества британца с Ferrari пока ограничены этим годом и предусматривают среди прочего некоторое количество выездов за рулем Ф1 на тестах или пятничных тренировках. А вот поиски места для Илотта – забота менеджеров, которые ведут карьеру гонщика, и сама Скудерия этим не занимается.

Стоит ли ждать у трассы погоды?

Логично задать вопрос – так, может, и заниматься трудоустройством Шварцмана итальянцы всерьез не планируют? И может быть, Роберту и SMP Racing стоит вообще уйти в свободное плавание?

Свой потенциал пилот продемонстрировал, определенный авторитет (в том числе благодаря связям с Ferrari) заработал – не лучше ли самостоятельно пытаться договориться с одной из команд Ф1, чем стоять в очереди из нескольких юниоров? Ведь поддерживающая Роберта программа SMP Racing несколько лет назад уже привела таким образом в Ф1 Сергея Сироткина.

К примеру, вчера спортивный директор команды Лоран Мекис назвал примером для Шварцмана развитие карьеры Антонио Джовинацци. Мол, после успехов в Ф2 один-два сезона без гонок тоже не будут трагедией. Но неужели самому Роберту хочется повторить «историю успеха» Антонио и киснуть среди аутсайдеров, пока в Скудерию в обход юниорской очереди берут какого-нибудь талантливого испанца из McLaren?

Или представим, что в 2021 году Джовинацци сильно прибавит, а Шумахер резко начнет оправдывать выданные ему авансы. Что им сможет противопоставить Шварцман – убедительную победу в Ф2 со второй попытки? Но тот же Джовинации в свое время закончил первый и единственный сезон в GP2 на втором месте, всего на 8 очков отстав от ставшего чемпионом Пьера Гасли.

Илотт (в центре) и Шварцман (справа) на церемонии награждения после первой гонки этого года Фото: Formula Motorsport Ltd

Во-первых, в такой вариант все же верится с трудом. Достаточно посмотреть на результаты последних двух сезонов. Даже если Роберт закончит сезон на 6-м месте, где находится сейчас, это будет заметно лучше, чем у Илотта (11-е) и Шумахера (12-е) в их дебютный год. Британец поднялся на подиум с 6-й попытки и выиграл с 23-й, немец то и другое сделал с 12-го раза – Шварцман оказался на подиуме в первой же гонке и выиграл третью. После пятой гонки этого сезона результаты Роберта в точности повторяли результаты, показанные Шарлем Леклером в своем единственном сезоне в Ф2 пару лет назад.

Во-вторых, знающие люди утверждают, что отношение руководства Ferrari к Шварцману совсем не похоже на отношение подрядчика к рядовому клиенту – Роберта в Маранелло любят и ценят. И в это легко верится. Петербуржец переехал в Италию еще в юности, во время выступлений в картинге – и впитывать в себя местный образ жизни начал задолго до того, как связал себя с Ferrari (в отличие от какого-нибудь Феттеля, который во времена выступлений за Red Bull что-то не особо сыпал комплиментами в адрес Италии и итальянцев). Можно предположить, что считывать мысли итальянцев и доводить до них свои россиянину проще, чем Шумахеру и Илотту, чьи карьера и повседневная жизнь завязаны на Италию не так сильно.

К тому же, сейчас на дворе не начало 90-х годов, когда в Ф1 было чуть ли не два десятка команд и при удачном раскладе можно было купить место в Jordan и в первой же квалификации стать 7-м (как сделал в свое время Михаэль Шумахер). Спрос на места в кокпитах сейчас слишком высок, а цена слишком велика. В таких условиях хвататься за первый попавшийся вариант имеет смысл тем, для кого сам факт попадания в Ф1 уже будет чуть ли не пределом возможного – тому же Николя Латифи в его 25 лет. Для амбициозного же пилота, по большому счету, нет разницы между сценарием, по которому развивалась карьера в Ф1 Сергея Сироткина, и непопаданием в Ф1 вообще.

Маттиа Бинотто после прошлогодней гонки в Сочи поздравляет Шварцмана с победой в чемпионате Формулы 3 Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

В условиях, когда даже Джордж Расселл (выигравший Ф2 с первой попытки и коллекционирующий комплименты от великих гонщиков) вынужден проводить несколько сезонов за рулем самой медленной машины чемпионата, принимать ключевые для карьеры пилота решения надо с особой осторожностью. И любая поддержка со стороны Ferrari в этой ситуации – актив, который сложно переоценить.

Опять же, спад результативности Шварцмана во второй половине сезона, с одной стороны, не позволил Роберту обзавестись статусом второго Леклера, а с другой – позволил избежать лишней напряженности и отложить решение важных вопросов еще на сезон. Россиянин не стал перебегать дорогу Шумахеру, а его дальнейшие действия очевидны – еще один год в Ф2. При этом раскладе «выписываться» из числа юниоров Ferrari нет ровным счетом никакого смысла.