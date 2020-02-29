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Сироткин заменит Лундгора на тестах Формулы 2 в Бахрейне

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Сироткин заменит Лундгора на тестах Формулы 2 в Бахрейне
Автор:
29 февр. 2020 г., 14:00

Российский пилот поможет на тестах Ф2 команде ART, за которую ранее выступал в GP2. Он заменит основного пилота Кристиана Лундгора, который не может улететь с Тенерифе.

Пилот ART Кристиан Лундгор не сможет принять участие в тестах Формулы 2, которые начнутся в предстоящее воскресенье в Бахрейне. Датчанин не смог улететь с Тенерифе – в настоящий момент он находится под карантином и по распоряжению местных властей не имеет права покинуть отель, в котором выявлены несколько случаев заражения коронавирусом.

В совместном заявлении команды ART и Renault, участником молодежной программы которой является Лундгор, подчеркивается, что никаких симптомов у него нет, но покинуть отель он все равно сможет в лучшем случае только после того, как отбудет двухнедельный карантин.

Соответственно, принять участие в тестах Ф2, которые пройдут с 1 по 3 марта, датчанин не сможет, а потому команде ART в срочном порядке потребовалось найти замену, и выбор пал на Сергея Сироткина.

Россиянин уже знаком с этим коллективом. Он выступал за ART в GP2 в 2016 году и по итогам сезона занял третье место в чемпионате. Кроме того, ART занималась обслуживанием машин SMP Racing в WEC, когда Сироткин выступал в гонках на выносливость в составе одного из экипажей команды.

Сергей уже прибыл в Бахрейн – именно он должен сесть за руль машины Лундгора на тестах. Сам Кристиан к старту сезона, который намечен на 21-22 марта, должен уже покинуть карантин, так что пока речь идет только о том, что Сироткин поможет ART на тестах.

Первый этап чемпионата должен состояться на той же трассе в Бахрейне, уже в рамках этапа Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Сергей Сироткин , Кристиан Лундгор
Команды ART Grand Prix
Автор Олег Карпов

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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