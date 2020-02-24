Названа причина смертельной аварии Формулы 2 в Спа. Это обломок

В конце августа прошлого года в Спа произошла трагическая авария в Формуле 2, в которой погиб французский пилот Антуан Юбер, а Хуан Мануэль Корреа получил переломы обеих ног.

Столкновение Юбера и Корреа привело к наиболее тяжелым последствиям, однако в нем участвовали и другие машины. Все началось с того, что Джулиано Алези потерял контроль над своим болидом, чем и вызвал последующие столкновения на трассе.

В официальном расследовании FIA говорится, что причиной потери контроля над машиной со стороны Алези стало снижение давления в задней правой шине. По мнению гоночного представителя концерна Pirelli Марио Изолы, скорее всего речь идет о проколе, вызванном наездом на обломок.

«Мы провели расследование, проверили все шины, – сказал Изола изданию RaceFans. – И убедились, что как раз с ними все было в порядке. Так что это мог быть прокол, так как в первом повороте случился небольшой инцидент и на трассе появились обломки. Мы все знаем, что осколки карбоновых деталей могут быть весьма острыми. О них легко проколоть шины.

Когда у тебя медленный прокол, ты постепенно теряешь давление в колесе. И в третьем повороте как раз это могло стать причиной заноса. Мне кажется это весьма вероятным. Я даже почти уверен в том, что все так и было. Мы обнаружили множество порезов и на других шинах. Иногда осколок прокалывает колесо, но порез не обязательно может быть сквозным, и тогда шина не спускает».

Официально в FIA не нашли виновных в столкновении, отметив грамотные действия всех пилотов и маршалов трассы. При этом в Федерации пообещали учесть собранную в ходе расследования информацию при работе над повышением безопасности гонок.