Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако
Формула 2 / Баку Новости

Наннини передумал уходить из Формулы 2

Автор:
, News editor

Итальянец пропустил недавний уик-энд в Монте-Карло, но вернется за руль уже в Баку – правда, в другой команде

Наннини передумал уходить из Формулы 2

Изначально племянник экс-пилота Ф1 Алессандро Наннини планировал в сезоне-2022 года параллельно стартовать сразу в двух сериях поддержки Больших Призов – Формуле 2 и Формуле 3. Однако в мае стало известно, что 17-летний Маттео предпочел сконцентрироваться на Ф3, тогда как в более «старшей» категории его на два этапа заменит тест-пилот Williams Джек Эйткен. 

Читайте также:

Наннини не стартовал в Монако, однако в ближайший уик-энд вернется в Ф2 и поедет в Баку. Такое развитие событий стало возможным из-за того, что у гонщика Campos Джанлуки Петекофа закончился спонсорский бюджет.

Бразилец анонсировал в социальных сетях, что не сможет выступить в Азербайджане – и его заменит именно Наннини. При этом, как стало известно Motorsport.com, Маттео скорее всего проведет и остаток сезона именно в испанской команде, а не в HWA, с которой начинал чемпионат.

После двух уик-эндов в общем зачете Ф2 лидирует Гуанью Чжоу. Россиянин Роберт Шварцман занимает в общем зачете шестое место, отставая от лидера на 38 очков. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако

Предыдущая новость

Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Баку
Пилоты Маттео Наннини
Команды Campos Racing
Автор Том Ховард

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

2
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

1дн
3
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

4
Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

22ч
5
IndyCar

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Самое важное:
Наннини передумал уходить из Формулы 2
F2

Наннини передумал уходить из Формулы 2

56мин
Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако
F2

Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако

22 мая 2021 г.
Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка
F2

Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка

22 мая 2021 г.
Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился
F2

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился

22 мая 2021 г.
Теннисисты вдохновили тест-пилота Williams на первый подиум в Формуле 2
F2

Теннисисты вдохновили тест-пилота Williams на первый подиум в Формуле 2

21 мая 2021 г.
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца Ралли Италия
WRC

Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2 Монако
Формула 2

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов
Формула 2

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Campos Racing Больше от
Campos Racing
Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота
Формула 2

Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке Шпильберг II
Формула 3

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2
Формула 2

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2

Самое читаемое Сегодня

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1 Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1 Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне
Формула 1 Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?
IndyCar IndyCar

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

«Странно и скучно». Култхард разнес подход Pirelli к Формуле 1
Формула 1 Формула 1

«Странно и скучно». Култхард разнес подход Pirelli к Формуле 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Самое важное:

Наннини передумал уходить из Формулы 2
Формула 2 Формула 2

Наннини передумал уходить из Формулы 2

Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако
Формула 2 Формула 2

Задержка на пит-стопе лишила Шварцмана подиума в гонке Формулы 2 в Монако

Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка
Формула 2 Формула 2

Победителя утренней гонки Формулы 2 дисквалифицировали, Шварцман набрал 2 очка

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился
Формула 2 Формула 2

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.