Наннини передумал уходить из Формулы 2

Изначально племянник экс-пилота Ф1 Алессандро Наннини планировал в сезоне-2022 года параллельно стартовать сразу в двух сериях поддержки Больших Призов – Формуле 2 и Формуле 3. Однако в мае стало известно, что 17-летний Маттео предпочел сконцентрироваться на Ф3, тогда как в более «старшей» категории его на два этапа заменит тест-пилот Williams Джек Эйткен.

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Наннини не стартовал в Монако, однако в ближайший уик-энд вернется в Ф2 и поедет в Баку. Такое развитие событий стало возможным из-за того, что у гонщика Campos Джанлуки Петекофа закончился спонсорский бюджет.

Бразилец анонсировал в социальных сетях, что не сможет выступить в Азербайджане – и его заменит именно Наннини. При этом, как стало известно Motorsport.com, Маттео скорее всего проведет и остаток сезона именно в испанской команде, а не в HWA, с которой начинал чемпионат.

После двух уик-эндов в общем зачете Ф2 лидирует Гуанью Чжоу. Россиянин Роберт Шварцман занимает в общем зачете шестое место, отставая от лидера на 38 очков.