На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3

Команда Prema объявила, что в следующем году одним из ее пилотов в Формуле 2 будет Оскар Пиастри. 19-летний австралиец в этом году стал лучшим в чемпионате Формулы 3. Пиастри является участником молодежной программы Renault и месяц назад впервые попробовал себя за рулем автомобиля Формулы 1, приняв участие в частных тестах в Бахрейне на болиде двухлетней давности.

Контракт Пиастри может быть воспринят как очередное доказательство скорого перехода в Ф1 Мика Шумахера, который сейчас выступает за Prema в Формуле 2. Впрочем, немец в настоящий момент лидирует в серии – а ее правила в любом случае запрещают чемпиону когда-либо снова принимать участие в турнире.

Напарником Шумахера является россиянин Роберт Шварцман – и хотя о дальнейшей судьбе россиянина еще не объявлено официально, мало кто сомневается, что петербуржец проведет еще один сезон в Ф2 в составе Prema. Таким образом, Пиастри станет товарищем Шварцмана по команде – а Шумахер в следующем году, скорее всего, дебютирует в Формуле 1 в составе команды Haas.