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На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3

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На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3
Автор:
, Главный редактор

В следующем году напарником Роберта Шварцмана станет пилот, сменивший россиянина в роли чемпиона Формулы 3

Команда Prema объявила, что в следующем году одним из ее пилотов в Формуле 2 будет Оскар Пиастри. 19-летний австралиец в этом году стал лучшим в чемпионате Формулы 3. Пиастри является участником молодежной программы Renault и месяц назад впервые попробовал себя за рулем автомобиля Формулы 1, приняв участие в частных тестах в Бахрейне на болиде двухлетней давности.

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Контракт Пиастри может быть воспринят как очередное доказательство скорого перехода в Ф1 Мика Шумахера, который сейчас выступает за Prema в Формуле 2. Впрочем, немец в настоящий момент лидирует в серии – а ее правила в любом случае запрещают чемпиону когда-либо снова принимать участие в турнире. 

Напарником Шумахера является россиянин Роберт Шварцман – и хотя о дальнейшей судьбе россиянина еще не объявлено официально, мало кто сомневается, что петербуржец проведет еще один сезон в Ф2 в составе Prema. Таким образом, Пиастри станет товарищем Шварцмана по команде – а Шумахер в следующем году, скорее всего, дебютирует в Формуле 1 в составе команды Haas.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Оскар Пиастри
Команды Prema Powerteam
Автор Кирилл Качнов

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