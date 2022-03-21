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Для голландца Версхора старт нового сезона Формулы 2 получился весьма успешным: гонщик Trident стал сильнейшим в субботу, захватив лидерство уже на первом круге и больше не пропустив никого из соперников.

Однако следующий день принес 21-летнему спортсмену совсем другие эмоции. Версхор попробовал пробиться наверх с девятого места на старте, но на его пути оказался Рой Ниссани (на фото). Тот не желал уступать позицию, потому в борьбе регулярно выезжал за белые линии и пару раз вообще едва не вынес Рихарда с трассы.

Это очень разозлило голландца. «Просто немыслимо. Откуда у этого парня вообще гоночная лицензия?», – написал Версхор в одной из социальных сетей.

По просьбе Motorsport.com он раскрыл свою мысль. «Я не готов понять такое, – объяснил пилот. – Для меня вполне нормально, когда кто-то агрессивно сражается с соперником, вынуждая того раньше времени исчерпать ресурс резины. Но то, что происходило в этот раз – просто за гранью.

Он нарушил все мыслимые правила, ему нельзя разрешать гоняться – как минимум на таком уровне. То, что он испортил мою гонку, это еще куда ни шло. Но его действия попросту опасны».

Ниссани, который до недавнего времени был пилотом программы развития Williams, шесть раз принимал участие в пятничных тренировках Гран При. В Ф2 он выступает с 2018 года, за это время один раз поднявшись на подиум.

Для Версхора все в итоге закончилось столкновением с Энцо Фиттипальди и сходом – однако в адрес бразильского гонщика у героя субботы претензий не было. В отличие от Ниссани.

«Я просто не понимаю, о чем он думает, – бушевал голландец. – Такое соперничество на трассе – это вообще не гонки. Я обязательно обсужу все это с руководством серии, просто недопустимо оставлять подобное без каких-то мер воздействия.

Я хочу, чтобы они дали свою оценку. Понятно, что дисквалифицировать его сейчас уже ни к чему, но мне хотелось бы услышать, что в будущем подобные не станут считать допустимыми».

Сезон Формулы 2 продолжится в ближайший уик-энд в саудовской Джидде.