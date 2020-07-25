Мнение: Ferrari должна взять Шварцмана в Формулу 1. Он лучше Шумахера, Райкконена и Переса
Объясняем, почему российский юниор превосходит минимум 20% нынешних участников чемпионата мира
Роберт Шварцман огненно провел 2019 год и также огненно начал 2020-й. Полугодовая пауза, смерть отца, переход в новую серию – всего этого будто не было. Роберт как громил всех год назад в Формуле 3 (10 подиумов в 16 гонках), так продолжил и в Формуле 2.
Две победы, еще один подиум и уверенное лидерство в чемпионате – итог трех дебютных этапов россиянина в главной молодежной гоночной серии. И все это вызвало справедливые вопросы: не пора ли задуматься о повышении Роберта? Да, с его дебюта в Ф2 еще месяца не прошло. Но если он так быстро адаптировался в новом чемпионате, то почему не повторит этого в Формуле 1? Тем более, что места пока имеются.
В Ferrari, членом академии которой Шварцман является, пока больше думают о Мике Шумахере, выдвигая ему условия для повышения. Но мы вместе с Хельмутом Марко уверены: повышать надо россиянина.
Роберт Шварцман, Prema Racing
Фото: Formula Motorsport Ltd
Шварцман лучше Шумахера
Как известно, помимо двух мест в собственной команде, которые уже заняты, у Ferrari есть еще одна позиция в Alfa Romeo – Скудерия может выбрать гонщика для команды-сателлита. Сейчас эту позицию занимает Антонио Джовинацци. Увы, итальянец не убеждает своими выступлениями.
С прошлой осени Джови стал получше смотреться на фоне Кими Райкконена, но непонятно, чья эта заслуга – прогресса Антонио или старения финна. Так или иначе, Антонио уже мало кто считает претендентом на место в Ferrari. А значит и держать его в Alfa Romeo смысла нет.
Общественный консенсус таков: в 2021 году Ferrari наверняка заменит своего ставленника в бывшей Sauber. Выбор у команды обширный: помимо Шумахера и Шварцмана тут и идущий вторым в Ф2 Каллум Илотт, и взявший два подиума Маркус Армстронг, и сын Жана Алези Джулиано. Не говоря уже о парнях из серий помладше. Но фаворитами считаются двое: Мик и Роберт. И в этой дуэли объективное преимущество на стороне россиянина.
Подиум: победитель гонки Роберт Шварцман, PREMA Theodore Racing Dallara F317 - Mercedes-Benz, второе место – Мик Шумахер, PREMA Theodore Racing Dallara F317 - Mercedes-Benz, третье место – Алекс Палоу, Hitech Bullfrog GP Dallara F317 - Mercedes-Benz
Фото: FIA F3 / Suer
Дело не столько в текущем положении в чемпионате Ф2. Шварцман в целом более успешен: с 2015-го у него не было ни года без побед. У Мика – были. Роберт взял титул в международной Ф3 с первой попытки, Шумахер в европейской раскачивался полтора года. Шварцман дебютировал в Ф2 подиумом, а первую победу одержал уже в третьей гонке. Сын Михаэля – в 16-й.
Да и сейчас дело не только в очках: Шварцман был успешен на всех трех прошедших этапах, а четвертое место Шумахера в турнирной таблице держится на двух подиумах в Венгрии. В Австрии он не впечатлял.
Наконец, за весь прошлый год Роберт лишь раз финишировал вне топ-5. В этом году – еще ни разу. За то же время у Шумахера 15 подобных результатов. Это конечно не значит, что Мик в 15 раз хуже. Но в стабильности он россиянину точно уступает.
А если Шварцман быстрее адаптируется, стабильнее выступает и быстрее едет – о каком вообще сравнении может идти речь?
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Но даже если место Джовинацци зарезервируют за фамильным наследием Шумахеров или, чем Бинотто не шутит, оставят самому Антонио, свободный кокпит найдется. На другой половине боксов Alfa Romeo.
В прошлом году босс команды Фредерик Вассёр говорил, что 40-летний Кими Райкконен будет выступать в Ф1, пока сам того хочет. Но желание финна наверняка подходит к концу.
На этот год Alfa Romeo построила провальную машину, а у чемпиона мира вряд ли есть мотивация бороться с Williams за 17-е место. В 2021-м болид не изменится: чтобы сократить затраты на фоне коронавируса конструкция шасси заморожена. Это значит, что шансов на прогресс нет. Так будет ли Кими держаться за позицию?
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В то же время Шварцмана, как дебютанта, такая машина должна устроить. Несмотря на всю слабость машина дает надежду иногда обитать около очковой зоны. И наверняка даст молодому пилоту показать себя и прыгнуть выше головы – и своей, и болида. А как показывает пример Шарля Леклера, именно так добиваются повышения в Ф1. По крайней мере, в том числе так.
Роберт более мотивирован, чем Кими. А учитывая участившиеся поражения финна в борьбе с Джовинацци, возможно, Шварцман сейчас окажется и побыстрее. Все-таки успешных 40-летних пилотов Формула 1 не видела очень давно.
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На место Райкконена есть и другие претенденты, самый яркий из которых – Серхио Перес. Правда, у Чеко все еще есть контракт с Racing Point, которая пока не наняла Феттеля и не уволила мексиканца. Но если до такого дойдет, то у Переса уже якобы есть предложение от Alfa Romeo. Насколько эти слухи правдивы – неизвестно, но даже если все так, то предложение – еще не подписанный контракт.
Перес, как говорят, смотрится отличным кандидатом для бывшей Sauber благодаря своему опыту и умению работать над развитием машины. Однако в 2020-м Racing Point решила не пользоваться навыками Переса и ничего не развивать сама – и сразу сильно прибавила.
Серхио Перес, Racing Point RP20
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Вполне возможно, что Alfa Romeo пойдет тем же путем – будет копировать машину Ferrari. Не нынешнюю, конечно. Правда, ее и менять нельзя, так что Перес тут не поможет.
А к 2022-му в Маранелло могут все-таки построить нормальный болид. В Хинвиле, в свою очередь, могут этот болид скопировать. Да и слабость Alfa Romeo наверняка связана с силовой установкой Ferrari – тут уже от команды ничего не зависит.
Что касается чисто спортивных характеристик, то Перес пилот неплохой, с подиумами за плечами. Но сейчас, имея фактически прошлогоднюю чемпионскую машину, он ни разу за три этапа не заехал выше шестого места. По ходу карьеры Чеко был бит Кобаяши, Баттоном, Хюлькенбергом, с большим трудом справлялся с Эстебаном Оконом, да и сейчас не смотрится титаном на фоне всеобщего нелюбимца Лэнса Стролла. И вряд ли от 30-летнего пилота стоит ждать прогресса.
В таком разрезе Шварцман выглядит и перспективнее, и полезнее. В отличие от Чеко Роберт пока не замечен в грызне с напарниками, а за переходный 2021-й он наверняка успеет освоиться и начать помогать в работе с машиной.
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Наконец, если с Alfa Romeo не получится никак, в пелотоне есть еще одна аффилированная с Ferrari команда. Haas. Точнее, пока есть.
Будущее американского коллектива еще туманно, но необходимость менять состав назрела. Haas уже несколько лет подряд деградирует, а ее пилоты стареют и не показывают прогресса. И если Кевин Магнуссен еще куда-то стремится, то 34-летний Ромен Грожан, кажется, просто докатывает карьеру.
Ромен Грожан, Haas F1
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
В последнее время от француза мы слышим в основном жалобы. Он не может освоиться с машиной, проиграл напарнику два последних сезона, а чемпионат-2019 завершил даже ниже Джовинацци. Ромена уже точно не возьмут в команду посильнее. Да и Haas, если таковой станет, наверняка от ветерана избавится. Так почему не сделать этого уже сейчас?
В Haas Шварцман, конечно, попал бы в токсичную среду и борьбу с датским мистером «пососи мои яйца». Но такая закалка может даже оказаться полезной.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Серхио Перес В Магазин , Мик Шумахер , Роберт Шварцман
|Команды
|Ferrari В Магазин , Prema Powerteam , Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин