Роберт Шварцман огненно провел 2019 год и также огненно начал 2020-й. Полугодовая пауза, смерть отца, переход в новую серию – всего этого будто не было. Роберт как громил всех год назад в Формуле 3 (10 подиумов в 16 гонках), так продолжил и в Формуле 2.

Две победы, еще один подиум и уверенное лидерство в чемпионате – итог трех дебютных этапов россиянина в главной молодежной гоночной серии. И все это вызвало справедливые вопросы: не пора ли задуматься о повышении Роберта? Да, с его дебюта в Ф2 еще месяца не прошло. Но если он так быстро адаптировался в новом чемпионате, то почему не повторит этого в Формуле 1? Тем более, что места пока имеются.

В Ferrari, членом академии которой Шварцман является, пока больше думают о Мике Шумахере, выдвигая ему условия для повышения. Но мы вместе с Хельмутом Марко уверены: повышать надо россиянина.

Роберт Шварцман, Prema Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

Шварцман лучше Шумахера

Как известно, помимо двух мест в собственной команде, которые уже заняты, у Ferrari есть еще одна позиция в Alfa Romeo – Скудерия может выбрать гонщика для команды-сателлита. Сейчас эту позицию занимает Антонио Джовинацци. Увы, итальянец не убеждает своими выступлениями.

С прошлой осени Джови стал получше смотреться на фоне Кими Райкконена, но непонятно, чья эта заслуга – прогресса Антонио или старения финна. Так или иначе, Антонио уже мало кто считает претендентом на место в Ferrari. А значит и держать его в Alfa Romeo смысла нет.

Общественный консенсус таков: в 2021 году Ferrari наверняка заменит своего ставленника в бывшей Sauber. Выбор у команды обширный: помимо Шумахера и Шварцмана тут и идущий вторым в Ф2 Каллум Илотт, и взявший два подиума Маркус Армстронг, и сын Жана Алези Джулиано. Не говоря уже о парнях из серий помладше. Но фаворитами считаются двое: Мик и Роберт. И в этой дуэли объективное преимущество на стороне россиянина.

Подиум: победитель гонки Роберт Шварцман, PREMA Theodore Racing Dallara F317 - Mercedes-Benz, второе место – Мик Шумахер, PREMA Theodore Racing Dallara F317 - Mercedes-Benz, третье место – Алекс Палоу, Hitech Bullfrog GP Dallara F317 - Mercedes-Benz Фото: FIA F3 / Suer

Дело не столько в текущем положении в чемпионате Ф2. Шварцман в целом более успешен: с 2015-го у него не было ни года без побед. У Мика – были. Роберт взял титул в международной Ф3 с первой попытки, Шумахер в европейской раскачивался полтора года. Шварцман дебютировал в Ф2 подиумом, а первую победу одержал уже в третьей гонке. Сын Михаэля – в 16-й.

Да и сейчас дело не только в очках: Шварцман был успешен на всех трех прошедших этапах, а четвертое место Шумахера в турнирной таблице держится на двух подиумах в Венгрии. В Австрии он не впечатлял.

Наконец, за весь прошлый год Роберт лишь раз финишировал вне топ-5. В этом году – еще ни разу. За то же время у Шумахера 15 подобных результатов. Это конечно не значит, что Мик в 15 раз хуже. Но в стабильности он россиянину точно уступает.

А если Шварцман быстрее адаптируется, стабильнее выступает и быстрее едет – о каком вообще сравнении может идти речь?

Шварцман лучше Райкконена

Но даже если место Джовинацци зарезервируют за фамильным наследием Шумахеров или, чем Бинотто не шутит, оставят самому Антонио, свободный кокпит найдется. На другой половине боксов Alfa Romeo.

В прошлом году босс команды Фредерик Вассёр говорил, что 40-летний Кими Райкконен будет выступать в Ф1, пока сам того хочет. Но желание финна наверняка подходит к концу.

На этот год Alfa Romeo построила провальную машину, а у чемпиона мира вряд ли есть мотивация бороться с Williams за 17-е место. В 2021-м болид не изменится: чтобы сократить затраты на фоне коронавируса конструкция шасси заморожена. Это значит, что шансов на прогресс нет. Так будет ли Кими держаться за позицию?

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В то же время Шварцмана, как дебютанта, такая машина должна устроить. Несмотря на всю слабость машина дает надежду иногда обитать около очковой зоны. И наверняка даст молодому пилоту показать себя и прыгнуть выше головы – и своей, и болида. А как показывает пример Шарля Леклера, именно так добиваются повышения в Ф1. По крайней мере, в том числе так.

Роберт более мотивирован, чем Кими. А учитывая участившиеся поражения финна в борьбе с Джовинацци, возможно, Шварцман сейчас окажется и побыстрее. Все-таки успешных 40-летних пилотов Формула 1 не видела очень давно.

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Шварцман лучше Переса

На место Райкконена есть и другие претенденты, самый яркий из которых – Серхио Перес. Правда, у Чеко все еще есть контракт с Racing Point, которая пока не наняла Феттеля и не уволила мексиканца. Но если до такого дойдет, то у Переса уже якобы есть предложение от Alfa Romeo. Насколько эти слухи правдивы – неизвестно, но даже если все так, то предложение – еще не подписанный контракт.

Перес, как говорят, смотрится отличным кандидатом для бывшей Sauber благодаря своему опыту и умению работать над развитием машины. Однако в 2020-м Racing Point решила не пользоваться навыками Переса и ничего не развивать сама – и сразу сильно прибавила.

Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Вполне возможно, что Alfa Romeo пойдет тем же путем – будет копировать машину Ferrari. Не нынешнюю, конечно. Правда, ее и менять нельзя, так что Перес тут не поможет.

А к 2022-му в Маранелло могут все-таки построить нормальный болид. В Хинвиле, в свою очередь, могут этот болид скопировать. Да и слабость Alfa Romeo наверняка связана с силовой установкой Ferrari – тут уже от команды ничего не зависит.

Что касается чисто спортивных характеристик, то Перес пилот неплохой, с подиумами за плечами. Но сейчас, имея фактически прошлогоднюю чемпионскую машину, он ни разу за три этапа не заехал выше шестого места. По ходу карьеры Чеко был бит Кобаяши, Баттоном, Хюлькенбергом, с большим трудом справлялся с Эстебаном Оконом, да и сейчас не смотрится титаном на фоне всеобщего нелюбимца Лэнса Стролла. И вряд ли от 30-летнего пилота стоит ждать прогресса.

В таком разрезе Шварцман выглядит и перспективнее, и полезнее. В отличие от Чеко Роберт пока не замечен в грызне с напарниками, а за переходный 2021-й он наверняка успеет освоиться и начать помогать в работе с машиной.

Шварцман лучше Грожана

Наконец, если с Alfa Romeo не получится никак, в пелотоне есть еще одна аффилированная с Ferrari команда. Haas. Точнее, пока есть.

Будущее американского коллектива еще туманно, но необходимость менять состав назрела. Haas уже несколько лет подряд деградирует, а ее пилоты стареют и не показывают прогресса. И если Кевин Магнуссен еще куда-то стремится, то 34-летний Ромен Грожан, кажется, просто докатывает карьеру.

Ромен Грожан, Haas F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В последнее время от француза мы слышим в основном жалобы. Он не может освоиться с машиной, проиграл напарнику два последних сезона, а чемпионат-2019 завершил даже ниже Джовинацци. Ромена уже точно не возьмут в команду посильнее. Да и Haas, если таковой станет, наверняка от ветерана избавится. Так почему не сделать этого уже сейчас?

В Haas Шварцман, конечно, попал бы в токсичную среду и борьбу с датским мистером «пососи мои яйца». Но такая закалка может даже оказаться полезной.