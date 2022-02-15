Mercedes выбрала в молодежную программу семерых гонщиков

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В прежние годы у Mercedes никогда не было масштабной юниорской программы, хотя немецкий производитель в разные годы поддерживал карьеру Льюиса Хэмилтона, Сэма Берда, Паскаля Верляйна, Эстебана Окона и Джорджа Расселла.

На предстоящий сезон под крыло штутгартцев попали сразу семь гонщиков, причем лишь трое из них входили в программу прежде.

Самым известным из мерседесовской молодежи является датчанин Фредерик Вести (на фото). Год назад, впервые получив поддержку Mercedes, он стал четвертым в Формуле 3, а предстоящий сезон проведет в Ф2 в составе ART.

Также компания продолжит сотрудничество с 15-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли, который уже перешел из картинга в Ф4 и побывал там на подиуме, а теперь готовится провести в этой категории свой первый полный сезон.

Также в программу вошли Пауль Арон (Эстония, 17 лет, Формула Regional), Юаньпу Цуй (Китай, 13 лет, картинг), Лена Флуша (Испания, 11 лет, картинг), Даниэль Гинчард (Великобритания, 17 лет, Ф4) и Алекс Пауэлл (США, 14 лет, картинг)

«Год обещает получиться очень интересным для нашей молодежи, – сказал гоночный босс Mercedes Тото Вольф. – Мы рады приветствовать их в нашей семье в преддверие скорой презентации W13 F1.

В программе есть и знакомые лица, которые уже добились серьезного прогресса, и новички, присоединившиеся к нам только в этом году. Будет интересно посмотреть на их успехи».

Свою новую машину Ф1 Mercedes покажет 18 февраля.