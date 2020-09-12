Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 2 / Муджелло / Отчет о гонке

Мазепин выиграл сумасшедшую гонку Формулы 2, Шварцман сошел, Шумахер – новый лидер серии

Поделились
Комментарии
Мазепин выиграл сумасшедшую гонку Формулы 2, Шварцман сошел, Шумахер – новый лидер серии
Автор:
, Главный редактор

Поломки и столкновения помогли москвичу пробиться на первое место с 13-го

Никита Мазепин выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Муджелло. Ход сравнительно спокойно развивавшегося заезда в последней трети резко изменился благодаря двум подряд выездам автомобиля безопасности.

Читайте также:

В первой части гонку уверенно возглавлял Кристиан Лундгор. Стартовавший с поула датчанин буквально за два круга увеличил свой отрыв от соперников до одной секунды, после чего смог уверенно контролировать ход заезда. На первом рестарте (автомобиль безопасности выехал на трассу из-за схода одного из болидов) Лундгор сохранил позицию – и имевшие место контакты произошли за его спиной.

 

Однако для уборки поврежденных машин пришлось снова выпустить сейфти-кар. На втором рестарте Никита Мазепин (который стартовал с 13-го места) и его напарник Лука Гьотто вырвались вперед и через несколько кругов финишировали на двух первых позициях. 

 

Цепочка неудач у лидеров турнира привела к смене фамилии на первой строчке общего зачета. Мик Шумахер, стартовав 15-м, до рестарта проводил заезд не слишком удачно и не имел реальных шансов попасть в первую десятку. Однако на первом рестарте успевший поучаствовать в общей толкотне немец резко переместился в очковую зону – и финиш на 5-й позиции сделал его новым лидером серии.

Каллум Илотт стал одним из главных пострадавших на первом рестарте. Британец, лидировавший в общем зачете, находился в первой пятерке и имел неплохие шансы заметно оторваться от соперников. Но в итоге пилот команды UNI-Virtuosi потерял несколько позиций, был вынужден совершить внеплановый пит-стоп для замены переднего крыла и на финише оказался только 13-м. В общем зачете британец отстает от Шумахера на 4 очка.

Роберт Шварцман не смог добраться до финиша гонки. Россиянин привлек к себе внимание еще до старта заезда. Когда автомобили участников отправлялись на стартовую решетку, перед двигавшимся по пит-лейну россиянином выехал Лундгор. Шварцман замедлился – а катившийся следом Джек Эйткен не смог остановиться и подтолкнул машину петербуржца.

Был ли связан сход россиянина с предстартовым инцидентом – сказать сложно. Так или иначе, стартовавший на жестких покрышках пилот в середине гонки потерял темп и совершил пит-стоп сравнительно рано – а вскоре после выезда из боксов просто остановил свой автомобиль на обочине трассы. Благодаря неудачам Илотта и Лундгора россиянин сохранил место в первой тройке и проигрывает лидеру не так много – 13 очков.

Артем Маркелов, финишировав 8-м, показал лучший результат в сезоне и начнет воскресную гонку с поул-позиции.

Читайте также:

Ситуацию в общем зачете серии можно увидеть здесь.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing     25
2 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 4.460 4.460 18
3 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 4.519 0.059 15
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 4.860 0.341 12
5 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 5.374 0.514 10
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 7.825 2.451 8
7 Estonia Юри Випс France DAMS 8.353 0.528 6
8 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 10.172 1.819 4
9 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 10.434 0.262 2
10 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 10.663 0.229 1
11 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 11.100 0.437  
12 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 11.747 0.647  
13 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 11.757 0.010  
14 Japan Марино Сато Italy Trident 12.428 0.671  
15 Israel Рой Ниссани Italy Trident 13.588 1.160  
16 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 14.112 0.524  
17 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 15.959 1.847  
18 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 52.196 36.237  
  United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing      
  China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi      
  France Джулиано Алези Germany HWA AG      
  Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam      
Полные результаты

Формулу 2 и Формулу 3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года

Предыдущая новость

Формулу 2 и Формулу 3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года

Следующая новость

Шварцман выпал из первой тройки Формулы 2 после победы Лундгора

Шварцман выпал из первой тройки Формулы 2 после победы Лундгора
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Муджелло
Пилоты Мик Шумахер , Каллум Илотт , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
F2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2 Moto2 / Самое интересное

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи
F2 Формула 2 / Новость

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
F2 Формула 2 / Новость

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

17мин

Самое важное:

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
F2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи
F2

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
F2

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Положение в общем зачете Формулы 2 после уик-энда в Сочи
F2

Положение в общем зачете Формулы 2 после уик-энда в Сочи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.