Никита Мазепин выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Муджелло. Ход сравнительно спокойно развивавшегося заезда в последней трети резко изменился благодаря двум подряд выездам автомобиля безопасности.

В первой части гонку уверенно возглавлял Кристиан Лундгор. Стартовавший с поула датчанин буквально за два круга увеличил свой отрыв от соперников до одной секунды, после чего смог уверенно контролировать ход заезда. На первом рестарте (автомобиль безопасности выехал на трассу из-за схода одного из болидов) Лундгор сохранил позицию – и имевшие место контакты произошли за его спиной.

Однако для уборки поврежденных машин пришлось снова выпустить сейфти-кар. На втором рестарте Никита Мазепин (который стартовал с 13-го места) и его напарник Лука Гьотто вырвались вперед и через несколько кругов финишировали на двух первых позициях.

Цепочка неудач у лидеров турнира привела к смене фамилии на первой строчке общего зачета. Мик Шумахер, стартовав 15-м, до рестарта проводил заезд не слишком удачно и не имел реальных шансов попасть в первую десятку. Однако на первом рестарте успевший поучаствовать в общей толкотне немец резко переместился в очковую зону – и финиш на 5-й позиции сделал его новым лидером серии.

Каллум Илотт стал одним из главных пострадавших на первом рестарте. Британец, лидировавший в общем зачете, находился в первой пятерке и имел неплохие шансы заметно оторваться от соперников. Но в итоге пилот команды UNI-Virtuosi потерял несколько позиций, был вынужден совершить внеплановый пит-стоп для замены переднего крыла и на финише оказался только 13-м. В общем зачете британец отстает от Шумахера на 4 очка.

Роберт Шварцман не смог добраться до финиша гонки. Россиянин привлек к себе внимание еще до старта заезда. Когда автомобили участников отправлялись на стартовую решетку, перед двигавшимся по пит-лейну россиянином выехал Лундгор. Шварцман замедлился – а катившийся следом Джек Эйткен не смог остановиться и подтолкнул машину петербуржца.

Был ли связан сход россиянина с предстартовым инцидентом – сказать сложно. Так или иначе, стартовавший на жестких покрышках пилот в середине гонки потерял темп и совершил пит-стоп сравнительно рано – а вскоре после выезда из боксов просто остановил свой автомобиль на обочине трассы. Благодаря неудачам Илотта и Лундгора россиянин сохранил место в первой тройке и проигрывает лидеру не так много – 13 очков.

Артем Маркелов, финишировав 8-м, показал лучший результат в сезоне и начнет воскресную гонку с поул-позиции.

Читайте также: Ф2 и Ф3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года

Ситуацию в общем зачете серии можно увидеть здесь.

Результаты гонки