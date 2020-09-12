Мазепин выиграл сумасшедшую гонку Формулы 2, Шварцман сошел, Шумахер – новый лидер серии
Поломки и столкновения помогли москвичу пробиться на первое место с 13-го
Никита Мазепин выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Муджелло. Ход сравнительно спокойно развивавшегося заезда в последней трети резко изменился благодаря двум подряд выездам автомобиля безопасности.
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В первой части гонку уверенно возглавлял Кристиан Лундгор. Стартовавший с поула датчанин буквально за два круга увеличил свой отрыв от соперников до одной секунды, после чего смог уверенно контролировать ход заезда. На первом рестарте (автомобиль безопасности выехал на трассу из-за схода одного из болидов) Лундгор сохранил позицию – и имевшие место контакты произошли за его спиной.
Однако для уборки поврежденных машин пришлось снова выпустить сейфти-кар. На втором рестарте Никита Мазепин (который стартовал с 13-го места) и его напарник Лука Гьотто вырвались вперед и через несколько кругов финишировали на двух первых позициях.
Цепочка неудач у лидеров турнира привела к смене фамилии на первой строчке общего зачета. Мик Шумахер, стартовав 15-м, до рестарта проводил заезд не слишком удачно и не имел реальных шансов попасть в первую десятку. Однако на первом рестарте успевший поучаствовать в общей толкотне немец резко переместился в очковую зону – и финиш на 5-й позиции сделал его новым лидером серии.
Каллум Илотт стал одним из главных пострадавших на первом рестарте. Британец, лидировавший в общем зачете, находился в первой пятерке и имел неплохие шансы заметно оторваться от соперников. Но в итоге пилот команды UNI-Virtuosi потерял несколько позиций, был вынужден совершить внеплановый пит-стоп для замены переднего крыла и на финише оказался только 13-м. В общем зачете британец отстает от Шумахера на 4 очка.
Роберт Шварцман не смог добраться до финиша гонки. Россиянин привлек к себе внимание еще до старта заезда. Когда автомобили участников отправлялись на стартовую решетку, перед двигавшимся по пит-лейну россиянином выехал Лундгор. Шварцман замедлился – а катившийся следом Джек Эйткен не смог остановиться и подтолкнул машину петербуржца.
Был ли связан сход россиянина с предстартовым инцидентом – сказать сложно. Так или иначе, стартовавший на жестких покрышках пилот в середине гонки потерял темп и совершил пит-стоп сравнительно рано – а вскоре после выезда из боксов просто остановил свой автомобиль на обочине трассы. Благодаря неудачам Илотта и Лундгора россиянин сохранил место в первой тройке и проигрывает лидеру не так много – 13 очков.
Артем Маркелов, финишировав 8-м, показал лучший результат в сезоне и начнет воскресную гонку с поул-позиции.
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Ситуацию в общем зачете серии можно увидеть здесь.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|25
|2
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|4.460
|4.460
|18
|3
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|4.519
|0.059
|15
|4
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|4.860
|0.341
|12
|5
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|5.374
|0.514
|10
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|7.825
|2.451
|8
|7
|Юри Випс
|DAMS
|8.353
|0.528
|6
|8
|Артем Маркелов
|HWA AG
|10.172
|1.819
|4
|9
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|10.434
|0.262
|2
|10
|Джехан Дарувала
|Carlin
|10.663
|0.229
|1
|11
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|11.100
|0.437
|12
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|11.747
|0.647
|13
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|11.757
|0.010
|14
|Марино Сато
|Trident
|12.428
|0.671
|15
|Рой Ниссани
|Trident
|13.588
|1.160
|16
|Юки Цунода
|Carlin
|14.112
|0.524
|17
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|15.959
|1.847
|18
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|52.196
|36.237
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|Джулиано Алези
|HWA AG
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Муджелло
|Пилоты
|Мик Шумахер , Каллум Илотт , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов