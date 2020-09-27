Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Никита Мазепин поднялся на подиум по итогам второй гонки Формулы 2 в Сочи. Россиянин находился на второй позиции в момент остановки заезда из-за аварии Джека Эйткена и Луки Гьотто – и в итоге поднялся на подиум вместе с Гуаньюй Чжоу и Миком Шумахером.

На пресс-конференции после окончания гонки Никита признался, что пребывал не в лучшем физическом состоянии на протяжении всего уик-энда из-за отравления.

«Я был не в лучшем физическом состоянии, – сказал он. – Неделю назад я съел что-то не то, и это привело к обезвоживанию. Было непросто физически провести этот уик-энд. Вчерашная гонка далась мне особенно трудно, и я рад, что теперь нас ждет двухмесячный перерыв в чемпионате».

Россиянин отметил, что ему было особенно приятно оказаться на подиуме в этот уик-энд – из-за болельщиков.

«Это фантастические ощущения, – сказал он. – Я должен признать, что ты намного больше начинаешь ценить внимание болельщиков, когда трибуны пустеют, и никто больше не смотрит, как ты побеждаешь или проигрываешь.

Без болельщиков нам одиноко. Ты просто приезжаешь на трассу и делаешь свою работу, а потом отправляешься домой. Но здесь, для меня, перед родными трибунами подняться на подиум – это что-то очень важное. Я хотел отблагодарить их после этого непростого периода, когда все находились на карантине. Я чувствовал, что было важно отблагодарить их за это.

Я думаю, мы могли выиграть эту гонку. Мы с Чжоу оба хорошо справились в начале гонки. Мы оторвались, и я думаю, мы бы боролись за победу только между собой. Я бы очень хотел получить шанс выиграть. Но что случилось – то случилось. Я все равно очень доволен вторым местом».

После этапа в России Мазепин занимает шестое место в личном зачете. На его счету 140 баллов – столько же, сколько и у другого выступающего в серии россиянина Роберта Шварцмана.