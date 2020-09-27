Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 2 / Сочи / Новость

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Поделились
Комментарии
Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи
Автор:

Финишировавший вторым в спринтерской гонке Ф2 россиянин признался, что на протяжении всей неделе Гран При России находился не в лучшем физическом состоянии

Никита Мазепин поднялся на подиум по итогам второй гонки Формулы 2 в Сочи. Россиянин находился на второй позиции в момент остановки заезда из-за аварии Джека Эйткена и Луки Гьотто – и в итоге поднялся на подиум вместе с Гуаньюй Чжоу и Миком Шумахером.

На пресс-конференции после окончания гонки Никита признался, что пребывал не в лучшем физическом состоянии на протяжении всего уик-энда из-за отравления.

«Я был не в лучшем физическом состоянии, – сказал он. – Неделю назад я съел что-то не то, и это привело к обезвоживанию. Было непросто физически провести этот уик-энд. Вчерашная гонка далась мне особенно трудно, и я рад, что теперь нас ждет двухмесячный перерыв в чемпионате».

Россиянин отметил, что ему было особенно приятно оказаться на подиуме в этот уик-энд – из-за болельщиков.

«Это фантастические ощущения, – сказал он. – Я должен признать, что ты намного больше начинаешь ценить внимание болельщиков, когда трибуны пустеют, и никто больше не смотрит, как ты побеждаешь или проигрываешь.

Без болельщиков нам одиноко. Ты просто приезжаешь на трассу и делаешь свою работу, а потом отправляешься домой. Но здесь, для меня, перед родными трибунами подняться на подиум – это что-то очень важное. Я хотел отблагодарить их после этого непростого периода, когда все находились на карантине. Я чувствовал, что было важно отблагодарить их за это.

Я думаю, мы могли выиграть эту гонку. Мы с Чжоу оба хорошо справились в начале гонки. Мы оторвались, и я думаю, мы бы боролись за победу только между собой. Я бы очень хотел получить шанс выиграть. Но что случилось – то случилось. Я все равно очень доволен вторым местом».

После этапа в России Мазепин занимает шестое место в личном зачете. На его счету 140 баллов – столько же, сколько и у другого выступающего в серии россиянина Роберта Шварцмана.

Читайте также:

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Предыдущая новость

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Следующая новость

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Сочи
Сессия Вторая гонка
Пилоты Никита Мазепин
Автор Олег Карпов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
F2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2 Moto2 / Самое интересное

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи
F2 Формула 2 / Новость

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
F2 Формула 2 / Новость

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

17мин

Самое важное:

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
F2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи
F2

Мазепин рассказал об отравлении перед стартом уик-энда в Сочи

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
F2

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Положение в общем зачете Формулы 2 после уик-энда в Сочи
F2

Положение в общем зачете Формулы 2 после уик-энда в Сочи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.