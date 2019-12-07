Россиянин Никита Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Во время утренней сессии он проехал круг за 1:50,473 и этот результат так никто не сумел превзойти.

При этом лучшее время за все три дня тестов осталось за Луи Делетразом, который вчера проехал ту же трассу за 1:50,124. Не сумел Мазепин превзойти и вчерашний результат петербуржца Роберта Шварцмана, который в пятницу проехал круг за 1:50,176.

В субботу утром Шварцман проиграл Мазепину более полусекунды, проехав круг за 1:51,085, что является шестым результатом. Третий российский участник тестов Артем Маркелов показал только шестнадцатое время.

После обеда на трассе неожиданно начался небольшой дождь и скорость машин упала, примерно на секунду с круга. Лучшее время осталось за Миком Шумахером, однако он проехал свой круг в финальной тестовой сессии только за 1:51,569. В сезоне 2020 года Шумахер станет напарником Шварцмана, который после победы в чемпионате Формулы 3 дебютирует в Ф2.

Новость дополняется, результаты готовятся.