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Формула 2 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Отчет о тестах

Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби

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Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 13:19

Россиянин проехал свой лучший круг во время утренней сессии, после обеда быстрейшим был Мик Шумахер.

Россиянин Никита Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Во время утренней сессии он проехал круг за 1:50,473 и этот результат так никто не сумел превзойти.

При этом лучшее время за все три дня тестов осталось за Луи Делетразом, который вчера проехал ту же трассу за 1:50,124. Не сумел Мазепин превзойти и вчерашний результат петербуржца Роберта Шварцмана, который в пятницу проехал круг за 1:50,176.

В субботу утром Шварцман проиграл Мазепину более полусекунды, проехав круг за 1:51,085, что является шестым результатом. Третий российский участник тестов Артем Маркелов показал только шестнадцатое время.

После обеда на трассе неожиданно начался небольшой дождь и скорость машин упала, примерно на секунду с круга. Лучшее время осталось за Миком Шумахером, однако он проехал свой круг в финальной тестовой сессии только за 1:51,569. В сезоне 2020 года Шумахер станет напарником Шварцмана, который после победы в чемпионате Формулы 3 дебютирует в Ф2.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Пилоты Никита Мазепин
Автор Сергей Иванов

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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