Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби
Россиянин проехал свой лучший круг во время утренней сессии, после обеда быстрейшим был Мик Шумахер.
Россиянин Никита Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Во время утренней сессии он проехал круг за 1:50,473 и этот результат так никто не сумел превзойти.
При этом лучшее время за все три дня тестов осталось за Луи Делетразом, который вчера проехал ту же трассу за 1:50,124. Не сумел Мазепин превзойти и вчерашний результат петербуржца Роберта Шварцмана, который в пятницу проехал круг за 1:50,176.
В субботу утром Шварцман проиграл Мазепину более полусекунды, проехав круг за 1:51,085, что является шестым результатом. Третий российский участник тестов Артем Маркелов показал только шестнадцатое время.
После обеда на трассе неожиданно начался небольшой дождь и скорость машин упала, примерно на секунду с круга. Лучшее время осталось за Миком Шумахером, однако он проехал свой круг в финальной тестовой сессии только за 1:51,569. В сезоне 2020 года Шумахер станет напарником Шварцмана, который после победы в чемпионате Формулы 3 дебютирует в Ф2.
Новость дополняется, результаты готовятся.
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Декабрьские тесты в Абу-Даби
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Автор
|Сергей Иванов
Мазепин показал лучшее время в последний день тестов Формулы 2 в Абу-Даби
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