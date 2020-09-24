Мазепин ответил конструктивизмом на супрематизм Квята

Никита Мазепин, выступающий в Формуле 2, показал шлем, который будет использовать по ходу гоночного уик-энда в Сочи.

Россиянин второй год подряд разрабатывает для домашней гонки особый дизайн головного убора. В прошлом году источником вдохновения для пилота стали работы знаменитой династии ювелиров Фаберже – на этот же раз Мазепин взял за основу стиль, разработанный в 20-е годы прошлого века Александром Родченко. Дизайн боковой стороны шлема явно отсылает к одной из наиболее известных работ – плакату 1924 года, рекламирующему книги издательства «Ленгиз».

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Напомним, что творчество российских художников стало источником вдохновения и при создании шлема, который по ходу гоночного уик-энда в Сочи будет использовать Даниил Квят. Победительница общедоступного конкурса использовала при разработке дизайна стилистику, напоминающую о работах Казимира Малевича и Ильи Чашника.

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Также новый дизайн шлема накануне Гран При России представил Сергей Сироткин, являющийся запасным пилотом команды Renault.

Обновил дизайн и еще один российский пилот Формулы 2 – Роберт Шварцман. Правда, в случае с петербуржцем все ограничилось добавлением в привычную расцветку полос в цветах национального флага.