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Формула 2 / Новость

Мазепин ответил конструктивизмом на супрематизм Квята

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Мазепин ответил конструктивизмом на супрематизм Квята
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, Главный редактор

Российский пилот второй год подряд разработал особый дизайн шлема для гонки в России

Никита Мазепин, выступающий в Формуле 2, показал шлем, который будет использовать по ходу гоночного уик-энда в Сочи.

 

Россиянин второй год подряд разрабатывает для домашней гонки особый дизайн головного убора. В прошлом году источником вдохновения для пилота стали работы знаменитой династии ювелиров Фаберже – на этот же раз Мазепин взял за основу стиль, разработанный в 20-е годы прошлого века Александром Родченко. Дизайн боковой стороны шлема явно отсылает к одной из наиболее известных работ – плакату 1924 года, рекламирующему книги издательства «Ленгиз».

 

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Напомним, что творчество российских художников стало источником вдохновения и при создании шлема, который по ходу гоночного уик-энда в Сочи будет использовать Даниил Квят. Победительница общедоступного конкурса использовала при разработке дизайна стилистику, напоминающую о работах Казимира Малевича и Ильи Чашника.

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Также новый дизайн шлема накануне Гран При России представил Сергей Сироткин, являющийся запасным пилотом команды Renault.

 

Обновил дизайн и еще один российский пилот Формулы 2 – Роберт Шварцман. Правда, в случае с петербуржцем все ограничилось добавлением в привычную расцветку полос в цветах национального флага.

 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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