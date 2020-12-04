Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон
Новый дизайн головного убора стал способом поблагодарить коллектив HiTech за успешный сезон
Никита Мазепин по ходу завершающего этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Бахрейне, использует особую версию шлема.
Россиянин, который в следующем году перейдет в Формулу 1, украсил шлем именами всех сотрудников команды HiTech, за которую выступает в настоящий момент.
Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.
Напомним, что британский коллектив в этом году дебютировал в Ф2 – что не мешает Мазепину в настоящий момент занимать 3-е место в общем зачете. В прошлом году россиянин закончил сезон 18-м, хотя выступал в составе более опытной и авторитетной команды ART.
«Буду вечно благодарен HiTech, – написал гонщик в посте с фотографиями нового шлема. – Также спасибо компании Bell, которая сделал все очень быстро».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн II
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Команды
|Hitech Racing
|Автор
|Кирилл Качнов