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Формула 2 / Бахрейн II / Новость

Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон

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Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон
Автор:
, Главный редактор

Новый дизайн головного убора стал способом поблагодарить коллектив HiTech за успешный сезон

Никита Мазепин по ходу завершающего этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Бахрейне, использует особую версию шлема.

Россиянин, который в следующем году перейдет в Формулу 1, украсил шлем именами всех сотрудников команды HiTech, за которую выступает в настоящий момент.

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Напомним, что британский коллектив в этом году дебютировал в Ф2 – что не мешает Мазепину в настоящий момент занимать 3-е место в общем зачете. В прошлом году россиянин закончил сезон 18-м, хотя выступал в составе более опытной и авторитетной команды ART.

«Буду вечно благодарен HiTech, – написал гонщик в посте с фотографиями нового шлема. – Также спасибо компании Bell, которая сделал все очень быстро».

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Пилоты Никита Мазепин
Команды Hitech Racing
Автор Кирилл Качнов

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