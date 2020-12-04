Никита Мазепин по ходу завершающего этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Бахрейне, использует особую версию шлема.

Россиянин, который в следующем году перейдет в Формулу 1, украсил шлем именами всех сотрудников команды HiTech, за которую выступает в настоящий момент.

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Напомним, что британский коллектив в этом году дебютировал в Ф2 – что не мешает Мазепину в настоящий момент занимать 3-е место в общем зачете. В прошлом году россиянин закончил сезон 18-м, хотя выступал в составе более опытной и авторитетной команды ART.

«Буду вечно благодарен HiTech, – написал гонщик в посте с фотографиями нового шлема. – Также спасибо компании Bell, которая сделал все очень быстро».