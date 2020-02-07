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Формула 2 / Новость

Мазепин и Гьотто. Hitech назвала свой состав в Ф2

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Мазепин и Гьотто. Hitech назвала свой состав в Ф2
Автор:
, младший журналист (Autosport)
7 февр. 2020 г., 12:00

Новая команда Формулы 2 подтвердила имена своих гонщиков в предстоящем сезоне.

Как Motorsport.com уже писал ранее, главными кандидатами в напарники россиянина Никиты Мазепина в принадлежащей его отцу команде Hitech считались ветераны Ф2 Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто. В пятницу коллектив официально озвучил свой состав на предстоящий сезон, сделав выбор в пользу итальянца. 

24-летний Гьотто провел в молодежном чемпионате четыре последних года – ожидалось, что он покинет Формулу 2 и продолжит карьеру за рулем Aston Martin команды R-Motorsport в соревнованиях Гран Туризмо. 

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Однако его опыт оказался востребован Hitech, для которой сезон-2020 станет дебютным в Ф2. В общей сложности Гьотто одержал в Формуле 2/GP2 шесть побед и 24 раза поднимался на подиум. Его лучшим результатом стало третье место по итогам сезона-2019 с UNI-Virtuosi.

Для Никиты Мазепина предстоящий год станет вторым в серии. В 2019-м россиянин финишировал 18-м в общем зачете, заработав очки в пяти гонках. За руководимую Оливером Оаксом Hitech он два года выступал в «старой» Формуле 3. 

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Также в стартующем 21 марта в Бахрейне сезоне Ф2 примут участие россияне Артем Маркелов и Роберт Шварцман.

Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году:

Команда Гонщики
Carlin

Japan Юки Цунода
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгор
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Гуанью Чжоу
DAMS

United Kingdom Дэн Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези
Hitech

Russian Federation Никита Мазепин

Italy Лука Гьотто
Лука Гьотто, UNI-Virtuosi Racing

Лука Гьотто, UNI-Virtuosi Racing

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Лука Гьотто , Никита Мазепин
Команды Hitech Racing
Автор Джек Козенс

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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