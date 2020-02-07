Мазепин и Гьотто. Hitech назвала свой состав в Ф2
Новая команда Формулы 2 подтвердила имена своих гонщиков в предстоящем сезоне.
Как Motorsport.com уже писал ранее, главными кандидатами в напарники россиянина Никиты Мазепина в принадлежащей его отцу команде Hitech считались ветераны Ф2 Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто. В пятницу коллектив официально озвучил свой состав на предстоящий сезон, сделав выбор в пользу итальянца.
24-летний Гьотто провел в молодежном чемпионате четыре последних года – ожидалось, что он покинет Формулу 2 и продолжит карьеру за рулем Aston Martin команды R-Motorsport в соревнованиях Гран Туризмо.
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Однако его опыт оказался востребован Hitech, для которой сезон-2020 станет дебютным в Ф2. В общей сложности Гьотто одержал в Формуле 2/GP2 шесть побед и 24 раза поднимался на подиум. Его лучшим результатом стало третье место по итогам сезона-2019 с UNI-Virtuosi.
Для Никиты Мазепина предстоящий год станет вторым в серии. В 2019-м россиянин финишировал 18-м в общем зачете, заработав очки в пяти гонках. За руководимую Оливером Оаксом Hitech он два года выступал в «старой» Формуле 3.
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Также в стартующем 21 марта в Бахрейне сезоне Ф2 примут участие россияне Артем Маркелов и Роберт Шварцман.
Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году:
|Команда
|Гонщики
|Carlin
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Гуанью Чжоу
|DAMS
|
Дэн Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
|Hitech
|
Никита Мазепин
Лука Гьотто
Лука Гьотто, UNI-Virtuosi Racing
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Лука Гьотто , Никита Мазепин
|Команды
|Hitech Racing
|Автор
|Джек Козенс
Мазепин и Гьотто. Hitech назвала свой состав в Ф2
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