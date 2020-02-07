Мазепин и Гьотто. Hitech назвала свой состав в Ф2

Как Motorsport.com уже писал ранее, главными кандидатами в напарники россиянина Никиты Мазепина в принадлежащей его отцу команде Hitech считались ветераны Ф2 Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто. В пятницу коллектив официально озвучил свой состав на предстоящий сезон, сделав выбор в пользу итальянца.

24-летний Гьотто провел в молодежном чемпионате четыре последних года – ожидалось, что он покинет Формулу 2 и продолжит карьеру за рулем Aston Martin команды R-Motorsport в соревнованиях Гран Туризмо.

Читайте также: Гьотто оставит формульные гонки и перейдет в GT

Однако его опыт оказался востребован Hitech, для которой сезон-2020 станет дебютным в Ф2. В общей сложности Гьотто одержал в Формуле 2/GP2 шесть побед и 24 раза поднимался на подиум. Его лучшим результатом стало третье место по итогам сезона-2019 с UNI-Virtuosi.

Для Никиты Мазепина предстоящий год станет вторым в серии. В 2019-м россиянин финишировал 18-м в общем зачете, заработав очки в пяти гонках. За руководимую Оливером Оаксом Hitech он два года выступал в «старой» Формуле 3.

Также в стартующем 21 марта в Бахрейне сезоне Ф2 примут участие россияне Артем Маркелов и Роберт Шварцман.

Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году:

Команда Гонщики Carlin Юки Цунода ART Grand Prix Маркус Армстронг

Кристиан Лундгор UNI-Virtuosi Каллум Илотт Гуанью Чжоу DAMS Дэн Тиктум Шон Гелаэль Prema Racing Мик Шумахер Роберт Шварцман Charouz Racing System Луи Делетраз Педро Пике MP Motorsport Фелипе Другович HWA Артем Маркелов Джулиано Алези Hitech Никита Мазепин Лука Гьотто