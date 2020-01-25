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Формула 2 / Новость

Мацушита попробует остаться в Ф2, отказавшись от гонок в Японии

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Мацушита попробует остаться в Ф2, отказавшись от гонок в Японии
Автор:
25 янв. 2020 г., 08:25

Похоже, что Нобухару Мацушита намерен провести новый сезон в Формуле 2, хотя его место в Carlin теперь принадлежит протеже Honda Юки Цуноде.

Изначально ожидалось, что Мацушита вернется выступать обратно в Японию после того, как не смог финишировать в первой четверке по итогам прошлогоднего чемпионата, что позволило бы ему получить Суперлицензию Ф1.

Тем не менее, Нобухару не был включен в состав гонщиков Honda как для серии Super GT, так и для Суперформулы, хотя в декабре принимал участие в тестах каждого из этих первенств в Сузуке. Вместо него в Mugen (Super GT) будет выступать Укио Сасахара, а Татьяна Кальдерон получила место в Drago Corse (Суперформула).

Выходит, что у Мацушиты не будет возможности представлять Honda в двух главных японских сериях. По информации Motorsport.com, он продолжить искать варианты продолжения карьеры в Формуле 2. При этом полную поддержку Honda Нобухару явно не получит, поскольку та не желает финансировать еще один его сезон в этом чемпионате.

После сезона в Суперформуле Мацушита смог получить место в Carlin в 2019 году благодаря Honda, но в 2020-м его место займет другой юниор японской компании – перешедший из Ф3 Юки Цунода. Насколько известно, сейчас в Honda задумываются над тем, чтобы взять на себя лишь небольшую часть расходов Нобухару, если тому удастся остаться в Ф2.

Наиболее вероятным вариантом для Мацушиты из числа команд, в которых остались места, является MP Motorsport.

Ранее коллектив из Нидерландов подтвердил контракт с бразильским новичком Фелипе Друговичем и провел перестановки в команде инженеров, включая приглашение специалиста из Prema.

Если Мацушите удастся найти место в команде, новый сезон станет для него пятым в GP2/Ф2. В 2019-м он повторил свой лучший результат в чемпионате, став шестым, а также выиграл две гонки – в Шпильберге и Монце.

Таким образом, в 2020 году в пелотоне Формулы 2 может оказаться сразу три японских гонщика. Предполагается, что чемпион Евроформулы Open Марино Сато рассчитывает провести полный сезон с Campos после трех этапов в прошлом году.

Россия в новом сезоне Ф2, который стартует 21 марта в Бахрейне, представят Артем Маркелов, Роберт Шварцман и Никита Мазепин.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Нобухару Мацушита
Автор Джейми Кляйн

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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