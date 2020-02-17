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Формула 2 / Новость

Мацушита и Самая пополнили список участников Формулы 2

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Мацушита и Самая пополнили список участников Формулы 2
Автор:
17 февр. 2020 г., 17:35

Бывший протеже Honda Нобухара Мацушита продолжит карьеру в MP Motorsport, а бразильский новичок Гильерме Самая поедет за Campos.

В прошлом сезоне Мацушита был пилотом Carlin, одержав две победы в гонках и добившись лучшего для себя шестого результата в итоге. Однако Honda ставила перед пилотом задачу пробиться в четверку сильнейших, чтобы получить достаточно баллов Суперлицензии.

После такого завершения сезона-2019 японцы отдали место в Carlin перешедшему из Ф3 Юки Цуноде, а Мацушите была предложена программа в Суперформуле и Suoer GT.

26-летний гонщик отказался гоняться в Японии и благодаря своему бывшему гоночному инженеру Даниэле Росси смог договориться с MP Motorsport.

«Моей целью остается Ф1, – объяснил Нобухару. – Предстоящий сезон станет для меня пятым в Формуле 2, но я готов биться за победу в каждой гонке и сражаться за титул. Думаю, что прежде у меня не было такой готовности, хотя в прошлом году мы и хорошо поработали с Carlin. Иногда мне не везло, иногда, наверное, мы могли бы сами справиться лучше и закончить год на более высокой позиции.

Так что в новом сезоне, если все сделать по-настоящему здорово. у меня может появиться шанс добиться своей мечты и попасть в Ф1. Никаких гарантий нет, но если не попробовать, то точно ничего не получится. Так что я попробую».

23-летний бразилец Самая пока не очень известен в Европе. В 2017-м от стал чемпионом в национальной Ф3, после чего выступал в Евроформуле Open, где изредка поднимался на подиум. В Campos Гильерме станет напарником резервного пилота Williams Джека Эйткена.

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Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году:

Команда Гонщики
Carlin

Japan Юки Цунода
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгор
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Гуанью Чжоу
DAMS

United Kingdom Дэн Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

Japan Нобухару Мацушита
Campos Racing

United Kingdom Джек Эйткен

Brazil Гильерме Самая
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези
Hitech GP

Russian Federation Никита Мазепин

Italy Лука Гьотто
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Нобухару Мацушита , Гильерме Самайя
Команды Campos Racing , MP Motorsport
Автор Джейми Кляйн

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

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