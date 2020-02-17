Мацушита и Самая пополнили список участников Формулы 2
Бывший протеже Honda Нобухара Мацушита продолжит карьеру в MP Motorsport, а бразильский новичок Гильерме Самая поедет за Campos.
В прошлом сезоне Мацушита был пилотом Carlin, одержав две победы в гонках и добившись лучшего для себя шестого результата в итоге. Однако Honda ставила перед пилотом задачу пробиться в четверку сильнейших, чтобы получить достаточно баллов Суперлицензии.
После такого завершения сезона-2019 японцы отдали место в Carlin перешедшему из Ф3 Юки Цуноде, а Мацушите была предложена программа в Суперформуле и Suoer GT.
26-летний гонщик отказался гоняться в Японии и благодаря своему бывшему гоночному инженеру Даниэле Росси смог договориться с MP Motorsport.
«Моей целью остается Ф1, – объяснил Нобухару. – Предстоящий сезон станет для меня пятым в Формуле 2, но я готов биться за победу в каждой гонке и сражаться за титул. Думаю, что прежде у меня не было такой готовности, хотя в прошлом году мы и хорошо поработали с Carlin. Иногда мне не везло, иногда, наверное, мы могли бы сами справиться лучше и закончить год на более высокой позиции.
Так что в новом сезоне, если все сделать по-настоящему здорово. у меня может появиться шанс добиться своей мечты и попасть в Ф1. Никаких гарантий нет, но если не попробовать, то точно ничего не получится. Так что я попробую».
23-летний бразилец Самая пока не очень известен в Европе. В 2017-м от стал чемпионом в национальной Ф3, после чего выступал в Евроформуле Open, где изредка поднимался на подиум. В Campos Гильерме станет напарником резервного пилота Williams Джека Эйткена.
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После сделанных объявлений в Формуле 2 осталось всего три вакансии – одна в Carlin и две в Trident. Новый сезон молодежного первенства стартует 21-22 марта в Бахрейне.
Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году:
|Команда
|Гонщики
|Carlin
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Гуанью Чжоу
|DAMS
|
Дэн Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|Campos Racing
|
Джек Эйткен
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
|Hitech GP
|
Никита Мазепин
Лука Гьотто
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Нобухару Мацушита , Гильерме Самайя
|Команды
|Campos Racing , MP Motorsport
|Автор
|Джейми Кляйн
Мацушита и Самая пополнили список участников Формулы 2
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