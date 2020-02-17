Мацушита и Самая пополнили список участников Формулы 2

В прошлом сезоне Мацушита был пилотом Carlin, одержав две победы в гонках и добившись лучшего для себя шестого результата в итоге. Однако Honda ставила перед пилотом задачу пробиться в четверку сильнейших, чтобы получить достаточно баллов Суперлицензии.

После такого завершения сезона-2019 японцы отдали место в Carlin перешедшему из Ф3 Юки Цуноде, а Мацушите была предложена программа в Суперформуле и Suoer GT.

26-летний гонщик отказался гоняться в Японии и благодаря своему бывшему гоночному инженеру Даниэле Росси смог договориться с MP Motorsport.

«Моей целью остается Ф1, – объяснил Нобухару. – Предстоящий сезон станет для меня пятым в Формуле 2, но я готов биться за победу в каждой гонке и сражаться за титул. Думаю, что прежде у меня не было такой готовности, хотя в прошлом году мы и хорошо поработали с Carlin. Иногда мне не везло, иногда, наверное, мы могли бы сами справиться лучше и закончить год на более высокой позиции.

Так что в новом сезоне, если все сделать по-настоящему здорово. у меня может появиться шанс добиться своей мечты и попасть в Ф1. Никаких гарантий нет, но если не попробовать, то точно ничего не получится. Так что я попробую».

23-летний бразилец Самая пока не очень известен в Европе. В 2017-м от стал чемпионом в национальной Ф3, после чего выступал в Евроформуле Open, где изредка поднимался на подиум. В Campos Гильерме станет напарником резервного пилота Williams Джека Эйткена.

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После сделанных объявлений в Формуле 2 осталось всего три вакансии – одна в Carlin и две в Trident. Новый сезон молодежного первенства стартует 21-22 марта в Бахрейне.

Объявленные гонщики Формулы 2 в 2020 году: