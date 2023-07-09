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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Мартен впервые в карьере победил в Ф2, несмотря на штраф

Француз из ART стал сильнейшим в воскресенье в Сильверстоуне после трех выездов машины безопасности – даже пять добавленных судьями секунд не помогли его соперникам

Меган Уайт
Автор:
Виктор Мартен, ART Grand Prix

Виктор Мартен из Академии Alpine стартовал в гонке с поула, и хотя по ходу первого круга ненадолго пропустил Аюму Ивасу, в дальнейшем никто не смог угнаться за действующим чемпионом Ф3. 

Гонщика наказали за выезд за белую линию, но к финишу он оторвался от Зейна Мэлони на семь секунд – потому даже 5-секундный штраф не смог лишить его первой в сезоне победы.   

Еще один представитель ART Тео Пуршер замкнул подиум, заработав важные очки в споре за титул – после того, как лидер общего зачета и победитель субботы Фредерик Вести сошел из-за аварии на одном из рестартов, борьба в общем зачете заметно обострилась.  

Прерывать борьбу выездом машины безопасности понадобилось после столкновения Амори Корделя с Деннисом Хаугером на шестом круге, а попытка возобновить гонку на 11-м привела к новой аварии – на этот раз с участием того же Хаугера, Романа Станека и Вести. Причем виновником стал именно датский протеже Mercedes, влетевший в соперников сзади. 

Наконец, на 16-м круге столкнулись между собой гонщики Campos – Аржун Майни атаковал Оливера Бирмана, но просчитался и влетел в своего напарника Ральфа Бошунга, – что опять потребовало нейтрализации. 

После восьми из 13 этапов сезона Вести остался на первой строчке общего зачета со 135 очками. Следом идут Пуршер (129) и Иваса (111). 

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (29 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 58'54.389  
2 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 58'56.440 2.051
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 58'59.138 4.749
4 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 59'01.026 6.637
5 Japan Аюму Иваса France DAMS 59'07.000 12.611
6 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 59'12.614 18.225
7 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 59'13.322 18.933
8 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 59'13.352 18.963
9 Monaco Артур Леклер France DAMS 59'18.544 24.155
10 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 59'18.932 24.543
11 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 59'22.347 27.958
12 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 59'24.166 29.777
13 France Клемент Новалак Italy Trident 59'24.999 30.610
14 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 59'25.362 30.973
15 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 59'27.309 32.920
16 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 59'28.962 34.573
17 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 59'29.018 34.629
  India Куш Майни Spain Campos Racing 14 laps  
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 14 laps  
  Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 18 laps  
  Czech Republic Роман Станек Italy Trident 20 laps  
  Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 24 laps  
Полные результаты

В Формуле 3 стабильный Габриэль Бортолето продолжил зарабатывать очки с четкостью метронома – сначала бразилец из Trident финишировал вторым в дождевой субботней гонке, потом стал пятым на сухом асфальте в воскресенье. Благодаря этому бразилец сохраняет комфортное преимущество над соперниками по очкам. 

Побед в Сильверстоуне добились Франко Колапинто и Оливер Гете, для обоих этот успех стал первым в сезоне. Россиянин Никита Бедрин показал в квалификации 19-й результат, а гонки закончил 15-м и 18-м. 

Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится через две недели в Венгрии. 

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Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне
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