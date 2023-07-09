Мартен впервые в карьере победил в Ф2, несмотря на штраф

Виктор Мартен из Академии Alpine стартовал в гонке с поула, и хотя по ходу первого круга ненадолго пропустил Аюму Ивасу, в дальнейшем никто не смог угнаться за действующим чемпионом Ф3.

Гонщика наказали за выезд за белую линию, но к финишу он оторвался от Зейна Мэлони на семь секунд – потому даже 5-секундный штраф не смог лишить его первой в сезоне победы.

Еще один представитель ART Тео Пуршер замкнул подиум, заработав важные очки в споре за титул – после того, как лидер общего зачета и победитель субботы Фредерик Вести сошел из-за аварии на одном из рестартов, борьба в общем зачете заметно обострилась.

Прерывать борьбу выездом машины безопасности понадобилось после столкновения Амори Корделя с Деннисом Хаугером на шестом круге, а попытка возобновить гонку на 11-м привела к новой аварии – на этот раз с участием того же Хаугера, Романа Станека и Вести. Причем виновником стал именно датский протеже Mercedes, влетевший в соперников сзади.

Наконец, на 16-м круге столкнулись между собой гонщики Campos – Аржун Майни атаковал Оливера Бирмана, но просчитался и влетел в своего напарника Ральфа Бошунга, – что опять потребовало нейтрализации.

После восьми из 13 этапов сезона Вести остался на первой строчке общего зачета со 135 очками. Следом идут Пуршер (129) и Иваса (111).

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (29 кругов)

В Формуле 3 стабильный Габриэль Бортолето продолжил зарабатывать очки с четкостью метронома – сначала бразилец из Trident финишировал вторым в дождевой субботней гонке, потом стал пятым на сухом асфальте в воскресенье. Благодаря этому бразилец сохраняет комфортное преимущество над соперниками по очкам.

Побед в Сильверстоуне добились Франко Колапинто и Оливер Гете, для обоих этот успех стал первым в сезоне. Россиянин Никита Бедрин показал в квалификации 19-й результат, а гонки закончил 15-м и 18-м.

Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится через две недели в Венгрии.