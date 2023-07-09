Мартен впервые в карьере победил в Ф2, несмотря на штраф
Француз из ART стал сильнейшим в воскресенье в Сильверстоуне после трех выездов машины безопасности – даже пять добавленных судьями секунд не помогли его соперникам
Виктор Мартен из Академии Alpine стартовал в гонке с поула, и хотя по ходу первого круга ненадолго пропустил Аюму Ивасу, в дальнейшем никто не смог угнаться за действующим чемпионом Ф3.
Гонщика наказали за выезд за белую линию, но к финишу он оторвался от Зейна Мэлони на семь секунд – потому даже 5-секундный штраф не смог лишить его первой в сезоне победы.
Еще один представитель ART Тео Пуршер замкнул подиум, заработав важные очки в споре за титул – после того, как лидер общего зачета и победитель субботы Фредерик Вести сошел из-за аварии на одном из рестартов, борьба в общем зачете заметно обострилась.
Прерывать борьбу выездом машины безопасности понадобилось после столкновения Амори Корделя с Деннисом Хаугером на шестом круге, а попытка возобновить гонку на 11-м привела к новой аварии – на этот раз с участием того же Хаугера, Романа Станека и Вести. Причем виновником стал именно датский протеже Mercedes, влетевший в соперников сзади.
Наконец, на 16-м круге столкнулись между собой гонщики Campos – Аржун Майни атаковал Оливера Бирмана, но просчитался и влетел в своего напарника Ральфа Бошунга, – что опять потребовало нейтрализации.
После восьми из 13 этапов сезона Вести остался на первой строчке общего зачета со 135 очками. Следом идут Пуршер (129) и Иваса (111).
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (29 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|58'54.389
|2
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|58'56.440
|2.051
|3
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|58'59.138
|4.749
|4
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|59'01.026
|6.637
|5
|Аюму Иваса
|DAMS
|59'07.000
|12.611
|6
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|59'12.614
|18.225
|7
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|59'13.322
|18.933
|8
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|59'13.352
|18.963
|9
|Артур Леклер
|DAMS
|59'18.544
|24.155
|10
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|59'18.932
|24.543
|11
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|59'22.347
|27.958
|12
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|59'24.166
|29.777
|13
|Клемент Новалак
|Trident
|59'24.999
|30.610
|14
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|59'25.362
|30.973
|15
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|59'27.309
|32.920
|16
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|59'28.962
|34.573
|17
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|59'29.018
|34.629
|Куш Майни
|Campos Racing
|14 laps
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|14 laps
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|18 laps
|Роман Станек
|Trident
|20 laps
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|24 laps
|Полные результаты
В Формуле 3 стабильный Габриэль Бортолето продолжил зарабатывать очки с четкостью метронома – сначала бразилец из Trident финишировал вторым в дождевой субботней гонке, потом стал пятым на сухом асфальте в воскресенье. Благодаря этому бразилец сохраняет комфортное преимущество над соперниками по очкам.
Побед в Сильверстоуне добились Франко Колапинто и Оливер Гете, для обоих этот успех стал первым в сезоне. Россиянин Никита Бедрин показал в квалификации 19-й результат, а гонки закончил 15-м и 18-м.
Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится через две недели в Венгрии.
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