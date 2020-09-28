Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Спринтерская гонка Формулы 2 в Сочи была прервана аварией с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто. Пилоты боролись за четвертое место и дошли до контакта, после чего прокол колеса у Эйткена привел к вылету обоих с трассы.

Оба болида пробили ограждение, а машина Гьотто вдобавок загорелась. Дым от нее пошел еще прежде, чем итальянец покинул кокпит. Однако, маршалы гонки долго не принимались за тушение, в результате чего болид сгорел почти дотла.

Гоночный директор FIA Майкл Маси заявил, что это было вызвано не ошибочными действиями маршалов, а стечением обстоятельств.

«Маршалы прибыли довольно быстро, – сказал Маси. – Проблема была в том, что авария произошла на сравнительно большом расстоянии от двух маршальских постов, где и находились пожарные. И я тоже не хотел бы бежать 150 метров с огнетушителем.

Как только гонка была остановлена и машины покинули трассу, маршалы прибыли и с другой стороны от дорожного полотна.

Да, неприятно, когда случается пожар. Но главное, что оба пилота покинули место аварии без травм».

Маси пообещал разобраться с тем, не повлияла ли на аварию уязвимость новых 18-дюймовых колес Pirelli, которые теперь используют вместо 13-дюймовых. Также вопросы у него вызвало то, что болиды смогли прорвать барьеры Tec-Pro.

«Честно говоря, я еще детально не рассматривал инцидент, – признался Маси. – Главным для меня была безопасность пилотов. А потом надо было восстановить поврежденные зоны барьеров. Но FIA всегда разбирает все инциденты, и мы сделаем это вместе с Pirelli».

Гонка после аварии Эйткена и Гьотто не была возобновлена, а сами разбившиеся пилоты смогли попасть в финишный протокол, так как его составили по итогам первых пяти кругов.

Маси счел решение завершить заезд верным: «Вышло неудачно, но у нас есть график заездов. Чтобы все восстановить после такой аварии потребовалось 90 минут. Да, для Формулы 2 нехорошо, что гонка не была закончена, но такое случается».