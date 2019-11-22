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Формула 2 / Новость

Маркелов вернется в Формулу 2 и проведет сезон в дочерней команде Mercedes

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Маркелов вернется в Формулу 2 и проведет сезон в дочерней команде Mercedes
Автор:
22 нояб. 2019 г., 11:00

Российский пилот вновь будет выступать в Ф2 на постоянной основе. О подписании контракта с ним на 2020 год объявила команда HWA.

Маркелов дебютировал в серии, называвшейся ранее GP2, еще в сезоне-2014. На протяжении пяти лет в ней он представлял коллектив Russian Time. В составе этой команды он выиграл девять гонок и стал вице-чемпионом в 2017 году.

После окончания чемпионата-2018 Артем объявил о завершении карьеры в Ф2 и большую часть текущего сезона провел в японской Суперформуле. Ни в одной из пяти проведенных гонок россиянин не набрал очков.

Дважды в этом году команды приглашали Маркелова выступить на отдельных этапах. В Монако Артем заменил в MP Motorsport Джордана Кинга, который не смог стартовать в гонках Ф2 из-за участия в Indy 500. Затем в Сочи россиянин провел уик-энд с Arden, которая впервые после гибели Антуана Юбера выставила на старт две машины. За нее же Маркелов выступит и в Абу-Даби.

Arden в этом году начала сотрудничество с HWA, дочерней структурой Mercedes – а теперь к последней перешли заявка, машины, а также оборудование команды Ф2. Cо следующего сезона она официально сменит название, а Маркелов останется одним из ее пилотов.

По словам главы HWA Ули Фрица, опыт Артема в Ф2 будет полезен команде в первый сезон ее самостоятельного участия в серии.

«Артем является идеальным для нас пилотом в первый год участия команды в Формуле 2, – сказал он. – У него огромный опыт выступлений на этом уровне. Восемь его побед [в Ф2] говорят сами за себя. Его опыт поможет нам освоиться в чемпионате. Я очень доволен, что нам удалось с ним договориться».

Кто станет напарником россиянина, команда пока не объявила. 

С 2014 года Маркелов провел в GP2/Формуле 2 в общей сложности 114 гонок, он один раз выиграл квалификацию, одержал девять побед и 17 раз поднимался на подиум. Кроме того, москвич девять раз показывал лучшее время круга в гонках.

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Super Formula
Пилоты Артем Маркелов
Автор Олег Карпов

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Тренировка Старт через
6 дней

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