Маркелов вернется в Формулу 2 и проведет сезон в дочерней команде Mercedes

Маркелов дебютировал в серии, называвшейся ранее GP2, еще в сезоне-2014. На протяжении пяти лет в ней он представлял коллектив Russian Time. В составе этой команды он выиграл девять гонок и стал вице-чемпионом в 2017 году.

После окончания чемпионата-2018 Артем объявил о завершении карьеры в Ф2 и большую часть текущего сезона провел в японской Суперформуле. Ни в одной из пяти проведенных гонок россиянин не набрал очков.

Дважды в этом году команды приглашали Маркелова выступить на отдельных этапах. В Монако Артем заменил в MP Motorsport Джордана Кинга, который не смог стартовать в гонках Ф2 из-за участия в Indy 500. Затем в Сочи россиянин провел уик-энд с Arden, которая впервые после гибели Антуана Юбера выставила на старт две машины. За нее же Маркелов выступит и в Абу-Даби.

Arden в этом году начала сотрудничество с HWA, дочерней структурой Mercedes – а теперь к последней перешли заявка, машины, а также оборудование команды Ф2. Cо следующего сезона она официально сменит название, а Маркелов останется одним из ее пилотов.

По словам главы HWA Ули Фрица, опыт Артема в Ф2 будет полезен команде в первый сезон ее самостоятельного участия в серии.

«Артем является идеальным для нас пилотом в первый год участия команды в Формуле 2, – сказал он. – У него огромный опыт выступлений на этом уровне. Восемь его побед [в Ф2] говорят сами за себя. Его опыт поможет нам освоиться в чемпионате. Я очень доволен, что нам удалось с ним договориться».

Кто станет напарником россиянина, команда пока не объявила.

С 2014 года Маркелов провел в GP2/Формуле 2 в общей сложности 114 гонок, он один раз выиграл квалификацию, одержал девять побед и 17 раз поднимался на подиум. Кроме того, москвич девять раз показывал лучшее время круга в гонках.