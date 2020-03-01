Маркелов стал лучшим из россиян по итогам первого дня тестов Формулы 2

Участники серий поддержки Ф1 приехали на трассу «Сахир» для трехдневной сессии, по ходу которой участники Формулы 2 и Формулы 3 поочередно работают на трассе.

В «старшей» категории пилоты посвятили первую половину дня знакомству с новыми 18-дюймовыми шинами, которые чемпионат начал использовать с этого сезона.

После перерыва скорости заметно выросли, и гонщики постоянно сменяли друг друга на первой строчке. В число тех, кто в какой-то момент был быстрее всех, вошли и трое россиян – вернувшийся в Ф2 с полноценной программой Артем Маркелов, готовящийся ко второму сезону Никита Мазепин и приехавший в ART на замену Сергей Сироткин.

Однако в итоговом протоколе все они оказались довольно далеко от лидера – проехав круг за 1:41.877, им стал Педро Пике из Charouz Racing System. Сын трехкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике, ставший год назад пятым в Формуле 3, оказался в воскресенье единственным, кто превзошел рубеж 102 секунд.

Выступающий за MP Motorsport экс-гонщик Honda Нобухару Мацушита, как и с утра, остался вторым, тройку лидеров замкнул Джехан Дарувала из Carlin.

Артем Маркелов с результатом 1:42.504 стал девятым, чемпион Ф3 Роберт Шварцман закончил день 15-м, опередив на одну строчку Сергея Сироткина, а вот Никита Мазепин остался 21-м и предпоследним.

Результаты первого дня тестов Формулы 2 в Бахрейне:

Александр Смоляр, ART Grand Prix Фото: Карл Бинэм / Motorsport Images

В Формуле 3 быстрейшим довольно неожиданно оказался Девлин Дефранческо. За два последних сезона канадец ни разу не был на подиуме, однако этой зимой завоевал три призовых кубка в азиатской Ф3, а теперь возглавил протокол тестового дня.

Всего 0,016 секунды гонщик Trident уступил Алекс Перони, вернувшийся за руль после своего зрелищного полета в Монце прошлой осенью. Следом в протоколе расположился Рихард Версхор из MP Motorsport.

Дебютант класса Александр Смоляр уступил лучшему результату менее пяти десятых, став седьмым за рулем машины чемпионской команды ART.

Единственный российский участник сессии на две позиции опередил новоиспеченного обладателя титула серии TRS Игора Фрагу. София Флерш стала 17-й среди 30 пилотов.

Результаты первого дня тестов Формулы 3 в Бахрейне: