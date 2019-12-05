Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2

Вслед за пилотами Формулы 1 свою тестовую сессию на «Яс-Марине» начали участники Ф2. По итогам первого дня лучшим стал Луи Делетраз из Charouz Racing – он показал время 1:50.543 и опередил дуэт ART Grand Prix.

Дебютант молодежной серии Маркус Армстронг из Академии Ferrari показал второй результат. юниор Renault Кристиан Лундгор – третий.

Мик Шумахер, чей результат был лучшим в утренней части заездов, в итоге занял четвертую строчку. пятерку лидеров замкнул Никита Мазепин, работавший в составе Carlin.

Впрочем, такое положение не вполне точно отражает реальную расстановку сил, так как в последние 15 минут, когда гонщики тренировали квалификационные попытки, на трассе остановился Махавир Рагунатан, что вызвало появление красных флагов.

Артем Маркелов завершил день восьмым в составе своей новой команды HWA, дебютирующий в Ф2 чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман показал 14-ю скорость на машине Prema.

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Тесты Формулы 2 на «Яс-Марине» продолжатся в пятницу.