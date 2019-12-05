Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Отчет о тестах

Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2

Поделились
Комментарии
Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2
Автор:
, Ответственный редактор
5 дек. 2019 г., 15:20

Луи Делетраз оказался в четверг быстрейшим в Абу-Даби, из троих россиян лучшее время показал Никита Мазепин.

Вслед за пилотами Формулы 1 свою тестовую сессию на «Яс-Марине» начали участники Ф2. По итогам первого дня лучшим стал Луи Делетраз из Charouz Racing – он показал время 1:50.543 и опередил дуэт ART Grand Prix.

Дебютант молодежной серии Маркус Армстронг из Академии Ferrari показал второй результат. юниор Renault Кристиан Лундгор – третий.  

Мик Шумахер, чей результат был лучшим в утренней части заездов, в итоге занял четвертую строчку. пятерку лидеров замкнул Никита Мазепин, работавший в составе Carlin.

Впрочем, такое положение не вполне точно отражает реальную расстановку сил, так как в последние 15 минут, когда гонщики тренировали квалификационные попытки, на трассе остановился Махавир Рагунатан, что вызвало появление красных флагов.

Читайте также:

 

Артем Маркелов завершил день восьмым в составе своей новой команды HWA, дебютирующий в Ф2 чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман показал 14-ю скорость на машине Prema.

Читайте также:

Тесты Формулы 2 на «Яс-Марине» продолжатся в пятницу. 

 
Следующая новость
Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году

Предыдущая новость

Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Сессия Четверг
Пилоты Луи Делетраз , Маркус Армстронг , Кристиан Лундгор
Команды Charouz Racing System
Автор Александр Кабановский

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

Самое читаемое

1
Формула 1

Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше

2
MotoGP

Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном

3
Формула 1

В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства

4
Формула 1

Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину

5
Формула 1

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

Самое важное:

Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2
F2

Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2

Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году
F2

Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году

Корреа впервые после аварии сел за симулятор с травмой ноги. И проехал «Красную воду»
F2

Корреа впервые после аварии сел за симулятор с травмой ноги. И проехал «Красную воду»

Алези проговорился о планах Мазепина. И новой команде в Ф2
F2

Алези проговорился о планах Мазепина. И новой команде в Ф2

FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий
F2

FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.