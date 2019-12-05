Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2
Луи Делетраз оказался в четверг быстрейшим в Абу-Даби, из троих россиян лучшее время показал Никита Мазепин.
Вслед за пилотами Формулы 1 свою тестовую сессию на «Яс-Марине» начали участники Ф2. По итогам первого дня лучшим стал Луи Делетраз из Charouz Racing – он показал время 1:50.543 и опередил дуэт ART Grand Prix.
Дебютант молодежной серии Маркус Армстронг из Академии Ferrari показал второй результат. юниор Renault Кристиан Лундгор – третий.
Мик Шумахер, чей результат был лучшим в утренней части заездов, в итоге занял четвертую строчку. пятерку лидеров замкнул Никита Мазепин, работавший в составе Carlin.
Впрочем, такое положение не вполне точно отражает реальную расстановку сил, так как в последние 15 минут, когда гонщики тренировали квалификационные попытки, на трассе остановился Махавир Рагунатан, что вызвало появление красных флагов.
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Тесты Формулы 2 на «Яс-Марине» продолжатся в пятницу.
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Декабрьские тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Луи Делетраз , Маркус Армстронг , Кристиан Лундгор
|Команды
|Charouz Racing System
|Автор
|Александр Кабановский
Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2
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