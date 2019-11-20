Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби

Датчанин Кристиан Лундгор стал шестым по итогам прошедшего сезона Формулы 3, одержав победу в Венгрии. По ходу предстоящего уик-энда в Абу-Даби он дебютирует в Ф2, став напарником Джулиано Алези в Trident.

«Это будет серьезный вызов, – отметил 18-летний пилот, – и крайне полезный опыт. Шаг до Формулы 2 очень серьезный, там очень напряженные гонки, где нужно думать стратегически, чтобы добиваться успеха. Я с большим интересом жду их, чтобы увидеть, что у нас получится».

Этап в Абу-Дабт пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ник де Врис уже гарантировал себе звание сильнейшего.