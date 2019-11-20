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Формула 2 / Абу-Даби / Новость

Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби

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Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби
Автор:
, Журналист (Global)
20 нояб. 2019 г., 16:07

Пилот молодежной программы Renault заменит Ральфа Бошунга на заключительном этапе Ф2 на трассе «Яс-Марина».

Датчанин Кристиан Лундгор стал шестым по итогам прошедшего сезона Формулы 3, одержав победу в Венгрии. По ходу предстоящего уик-энда в Абу-Даби он дебютирует в Ф2, став напарником Джулиано Алези в Trident.

«Это будет серьезный вызов, – отметил 18-летний пилот, – и крайне полезный опыт. Шаг до Формулы 2 очень серьезный, там очень напряженные гонки, где нужно думать стратегически, чтобы добиваться успеха. Я с большим интересом жду их, чтобы увидеть, что у нас получится».

Этап в Абу-Дабт пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ник де Врис уже гарантировал себе звание сильнейшего. 

 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Абу-Даби
Пилоты Кристиан Лундгор
Команды Trident
Автор Джек Беньон

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Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Тренировка Старт через
7 дней

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