Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
02 Часов
:
52 Минут
:
02 Секунд
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо
11 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Шпильберг II / Отчет о гонке

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Поделились
Комментарии
Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 10:06

Несмотря на сход, россиянин сохранил лидерство в общем зачете

Кристиан Лундгор одержал свою первую победу в Формуле 2, выиграв вторую гонку уик-энда в Австрии. Он вырвался в лидеры на первых кругах и сумел сразу оторваться на несколько секунд от стартовавшего первым Даниэля Тиктума, после чего уверенно лидировал до самого финиша.

Тиктум удержал вторую позицию, существенно опережая ставшего третьим Маркуса Армстронга. Четвертым стал Гуанью Чжоу, а пятым к финишу приехал Каллум Илотт.

Лидер общего зачета и победитель субботней гонки, россиянин Рроберт Шварцман стартовал восьмым и допустил ошибку в первом повороте первого же круга. Шварцмана развернуло, после чего он вылетел за пределы поворота и был вынужден выбыть из гонки.

 

Тем не менее Шварцман сохранил лидерство в общем зачете чемпионата.

Другой россиянин Никита Мазепин финишировал восьмым, впервые в этом сезоне попав в очковую зону. Стартовавший последним Артем Маркелов стал 16-м.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix -  
2 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 2.000  
3 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 10.200  
4 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 10.900  
5 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 11.500  
6 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 20.400  
7 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 22.900  
8 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 23.600  
9 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 24.100  
10 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 27.700  
11 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 28.300  
12 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 29.200  
13 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 32.700  
14 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 34.100  
15 France Джулиано Алези Germany HWA AG 41.800  
16 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 49.200  
17 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 50.800  
18 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'11.300  
  Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 15 laps  
  Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 19 laps  
  Japan Марино Сато Italy Trident 27 laps  
  Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 28 laps  
Полные результаты

 

Читайте также:

Следующая новость
Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

Предыдущая новость

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

Самое читаемое Сегодня

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
Формула 2 / Формула 2
11мин

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша
NASCAR XFINITY / NASCAR XFINITY

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3
Формула 3 / Формула 3

Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

Самое важное:

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
Формула 2 / Формула 2
11мин

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
Формула 2 / Формула 2

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Шпильберг II
Сессия Вторая гонка
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

2
Формула 2

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

11мин
3
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

4
Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

5
NASCAR XFINITY

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша

Самое важное:

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
F2

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии
F2

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
F2

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии
F2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии

Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2
F2

Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.