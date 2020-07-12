Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
Несмотря на сход, россиянин сохранил лидерство в общем зачете
Кристиан Лундгор одержал свою первую победу в Формуле 2, выиграв вторую гонку уик-энда в Австрии. Он вырвался в лидеры на первых кругах и сумел сразу оторваться на несколько секунд от стартовавшего первым Даниэля Тиктума, после чего уверенно лидировал до самого финиша.
Тиктум удержал вторую позицию, существенно опережая ставшего третьим Маркуса Армстронга. Четвертым стал Гуанью Чжоу, а пятым к финишу приехал Каллум Илотт.
Лидер общего зачета и победитель субботней гонки, россиянин Рроберт Шварцман стартовал восьмым и допустил ошибку в первом повороте первого же круга. Шварцмана развернуло, после чего он вылетел за пределы поворота и был вынужден выбыть из гонки.
Тем не менее Шварцман сохранил лидерство в общем зачете чемпионата.
Другой россиянин Никита Мазепин финишировал восьмым, впервые в этом сезоне попав в очковую зону. Стартовавший последним Артем Маркелов стал 16-м.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|-
|2
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|2.000
|3
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|10.200
|4
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|10.900
|5
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|11.500
|6
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|20.400
|7
|Шон Гелаэль
|DAMS
|22.900
|8
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|23.600
|9
|Джехан Дарувала
|Carlin
|24.100
|10
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|27.700
|11
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|28.300
|12
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|29.200
|13
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|32.700
|14
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|34.100
|15
|Джулиано Алези
|HWA AG
|41.800
|16
|Артем Маркелов
|HWA AG
|49.200
|17
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|50.800
|18
|Рой Ниссани
|Trident
|1'11.300
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|15 laps
|Юки Цунода
|Carlin
|19 laps
|Марино Сато
|Trident
|27 laps
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|28 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Шпильберг II
|Сессия
|Вторая гонка
|Автор
|Сергей Иванов