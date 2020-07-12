Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Кристиан Лундгор одержал свою первую победу в Формуле 2, выиграв вторую гонку уик-энда в Австрии. Он вырвался в лидеры на первых кругах и сумел сразу оторваться на несколько секунд от стартовавшего первым Даниэля Тиктума, после чего уверенно лидировал до самого финиша.

Тиктум удержал вторую позицию, существенно опережая ставшего третьим Маркуса Армстронга. Четвертым стал Гуанью Чжоу, а пятым к финишу приехал Каллум Илотт.

Лидер общего зачета и победитель субботней гонки, россиянин Рроберт Шварцман стартовал восьмым и допустил ошибку в первом повороте первого же круга. Шварцмана развернуло, после чего он вылетел за пределы поворота и был вынужден выбыть из гонки.

Тем не менее Шварцман сохранил лидерство в общем зачете чемпионата.

Другой россиянин Никита Мазепин финишировал восьмым, впервые в этом сезоне попав в очковую зону. Стартовавший последним Артем Маркелов стал 16-м.