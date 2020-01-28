Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2

О том, что Гуанью Чжоу ждет еще один сезон с UNI-Virtuosi, а Кристиан Лунгдор будет выступать за ART, поговаривали уже относительно давно. Во вторник Renault официально подтвердила эту информацию, а также озвучила программу других своих юниоров.

Китайский пилот Чжоу год назад стал лучшим новичком Ф2, опередив в споре за Трофей Антуана Юбера нескольких соперников, включая Мика Шумахера. Он один раз стартовал с поула и в пяти гонках финишировал третьим.

Датчанин Лундгор в 2019-м выступал за ART в Формуле 3, где с одной победой занял шестое место. Он остался пилотом команды в более «старшей» категории и уже участвовал прошлой осенью в тестах на машине Ф2.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф2:

Команда Гонщики Carlin Юки Цунода ART Grand Prix Маркус Армстронг

Кристиан Лундгор UNI-Virtuosi Каллум Илотт Гуанью Чжоу DAMS Дэн Тиктум Шон Гелаэль Prema Racing Мик Шумахер Роберт Шварцман Charouz Racing System Луи Делетраз Педро Пике MP Motorsport Фелипе Другович HWA Артем Маркелов Джулиано Алези

Кроме того, входящие в Академию Renault Макс Фьютрелл и Оскар Пиастри проведут предстоящий год в Формуле 3, а совсем юные Кайо Колле и Адриен Давид поедут в Еврокубке Формулы Renault.

В официальном релизе не упомянуты Джек Эйткен и Виктор Мартинс, имевшие поддержку французов в прошлом сезоне – это позволяет сделать вывод, что оба исключены из программы.

Полный состав молодых гонщиков Renault будет представлен 12 февраля в Париже во время презентации команды Ф1.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:

Команда Гонщики Prema Racing Логан Саржент Фредерик Вести Оскар Пиастри ART Grand Prix Александр Смоляр Тео Пуршер Себастьян Фернандес Trident Лирим Цендели HWA Джейк Хьюз Энцо Фиттипальди Джек Дуэн Jenzer Motorsport Калан Уильямс Hitech Макс Фьютрелл