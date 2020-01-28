Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2
В Renault подтвердили, что два гонщика ее молодежной программы проведут предстоящий сезон в главной серии поддержки Ф1.
О том, что Гуанью Чжоу ждет еще один сезон с UNI-Virtuosi, а Кристиан Лунгдор будет выступать за ART, поговаривали уже относительно давно. Во вторник Renault официально подтвердила эту информацию, а также озвучила программу других своих юниоров.
Китайский пилот Чжоу год назад стал лучшим новичком Ф2, опередив в споре за Трофей Антуана Юбера нескольких соперников, включая Мика Шумахера. Он один раз стартовал с поула и в пяти гонках финишировал третьим.
Датчанин Лундгор в 2019-м выступал за ART в Формуле 3, где с одной победой занял шестое место. Он остался пилотом команды в более «старшей» категории и уже участвовал прошлой осенью в тестах на машине Ф2.
Объявленные гонщики на новый сезон Ф2:
|Команда
|Гонщики
|Carlin
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Гуанью Чжоу
|DAMS
|
Дэн Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
Кроме того, входящие в Академию Renault Макс Фьютрелл и Оскар Пиастри проведут предстоящий год в Формуле 3, а совсем юные Кайо Колле и Адриен Давид поедут в Еврокубке Формулы Renault.
В официальном релизе не упомянуты Джек Эйткен и Виктор Мартинс, имевшие поддержку французов в прошлом сезоне – это позволяет сделать вывод, что оба исключены из программы.
Полный состав молодых гонщиков Renault будет представлен 12 февраля в Париже во время презентации команды Ф1.
Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:
|Команда
|Гонщики
|Prema Racing
|
Оскар Пиастри
|ART Grand Prix
|
Александр Смоляр
Тео Пуршер
|Trident
|
Лирим Цендели
|HWA
|
Джейк Хьюз
Энцо Фиттипальди
Джек Дуэн
|Jenzer Motorsport
|Калан Уильямс
|Hitech
|Макс Фьютрелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Пилоты
|Гуанью Чжоу , Кристиан Лундгор
|Команды
|ART Grand Prix , UNI-Virtuosi
|Автор
|Джек Беньон
Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2
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