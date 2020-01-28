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Формула 2 / Новость

Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2

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Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2
Автор:
, Журналист (Global)
28 янв. 2020 г., 19:00

В Renault подтвердили, что два гонщика ее молодежной программы проведут предстоящий сезон в главной серии поддержки Ф1.

О том, что Гуанью Чжоу ждет еще один сезон с UNI-Virtuosi, а Кристиан Лунгдор будет выступать за ART, поговаривали уже относительно давно. Во вторник Renault официально подтвердила эту информацию, а также озвучила программу других своих юниоров. 

Китайский пилот Чжоу год назад стал лучшим новичком Ф2, опередив в споре за Трофей Антуана Юбера нескольких соперников, включая Мика Шумахера. Он один раз стартовал с поула и в пяти гонках финишировал третьим.

Датчанин Лундгор в 2019-м выступал за ART в Формуле 3, где с одной победой занял шестое место. Он остался пилотом команды в более «старшей» категории и уже участвовал прошлой осенью в тестах на машине Ф2.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф2:

Команда Гонщики
Carlin

Japan Юки Цунода
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгор
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Гуанью Чжоу
DAMS

United Kingdom Дэн Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези

Кроме того, входящие в Академию Renault Макс Фьютрелл и Оскар Пиастри проведут предстоящий год в Формуле 3, а совсем юные Кайо Колле и Адриен Давид поедут в Еврокубке Формулы Renault. 

В официальном релизе не упомянуты Джек Эйткен и Виктор Мартинс, имевшие поддержку французов в прошлом сезоне – это позволяет сделать вывод, что оба исключены из программы.  

Полный состав молодых гонщиков Renault будет представлен 12 февраля в Париже во время презентации команды Ф1.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести

Australia Оскар Пиастри
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастьян Фернандес
Trident

Germany Лирим Цендели
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport Australia Калан Уильямс
Hitech United Kingdom Макс Фьютрелл

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Формула 3
Пилоты Гуанью Чжоу , Кристиан Лундгор
Команды ART Grand Prix , UNI-Virtuosi
Автор Джек Беньон

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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