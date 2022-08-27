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Формула 2 / Спа Отчет о гонке

Лоусон выиграл субботнюю гонку Ф2, Другович обогнал Пуршера

Два гонщика стали в субботу главными звездами заезда в Спа: один стал сильнейшим, другой рискнул – и добился важного результата

Меган Уайт
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Лоусон выиграл субботнюю гонку Ф2, Другович обогнал Пуршера
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Лиам Лоусон, который начал уик-энд в Бельгии с выступления за AlphaTauri в первой тренировке, стартовал в первой гонке Ф2 с пятого места – однако уже через полтора круга он вышел в лидеры, после чего уверенно контролировал ход гонки до самого финиша. 

Четвертая в карьере и третья в сезоне победа оказалась для новозеландца как никогда более своевременной

Но если Лиам просто возглавлял гонку, то Фелипе Другович устроил в этот раз яркое шоу. Он стартовал с десятого места реверсивной решетки и на середине дистанции был шестым, следом за своим главным соперником Тео Пуршером. 

Казалось, бразилец вновь будет исполнять роль «мистера стабильность», но когда на 11-м круге судьи выпустили машину безопасности после аварии Логана Сарджента, Другович внезапно поехал в боксы на второй пит-стоп.

Фелипе поставили свежие мягкие шины, он откатился на 12-е место – и на пяти финальных кругах после рестарта помчался отыгрывать позиции. 

Это был классный прорыв, который в теории мог принести пилоту MP даже место на подиуме. Но он погорячился, обогнал Юри Випса за пределами трассы – и вынужден был терять время, пропуская того назад. 

Но даже несмотря на это Другович красиво пробился на четвертое место, в процессе обогнав и Пуршера. Он финишировал в доле секунды за замкнувшим тройку Ральфом Бошунгом. 

Тот вернулся в Ф2 после травмы, в гонке долго оставался вторым, но на финальном круге не смог отразить атаку Джека Дуэна. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Спа

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 40'22.343  
2 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 40'26.211 3.868
3 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 40'28.061 5.718
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 40'28.703 6.360
5 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 40'30.750 8.407
6 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 40'31.029 8.686
7 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 40'31.765 9.422
8 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 40'32.408 10.065
9 Japan Аюму Иваса France DAMS 40'33.176 10.833
10 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 40'33.477 11.134
11 Israel Рой Ниссани France DAMS 40'33.958 11.615
12 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 40'36.432 14.089
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 40'38.144 15.801
14 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 40'38.736 16.393
15 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 40'39.110 16.767
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 40'40.012 17.669
17 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 40'40.896 18.553
18 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 40'40.937 18.594
19 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 40'41.387 19.044
20 Germany Лирим Цендели Spain Campos Racing 40'45.550 23.207
  United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 8 laps  
  India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 18 laps  
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