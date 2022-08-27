Лоусон выиграл субботнюю гонку Ф2, Другович обогнал Пуршера
Два гонщика стали в субботу главными звездами заезда в Спа: один стал сильнейшим, другой рискнул – и добился важного результата
Лиам Лоусон, который начал уик-энд в Бельгии с выступления за AlphaTauri в первой тренировке, стартовал в первой гонке Ф2 с пятого места – однако уже через полтора круга он вышел в лидеры, после чего уверенно контролировал ход гонки до самого финиша.
Четвертая в карьере и третья в сезоне победа оказалась для новозеландца как никогда более своевременной.
Но если Лиам просто возглавлял гонку, то Фелипе Другович устроил в этот раз яркое шоу. Он стартовал с десятого места реверсивной решетки и на середине дистанции был шестым, следом за своим главным соперником Тео Пуршером.
Казалось, бразилец вновь будет исполнять роль «мистера стабильность», но когда на 11-м круге судьи выпустили машину безопасности после аварии Логана Сарджента, Другович внезапно поехал в боксы на второй пит-стоп.
Фелипе поставили свежие мягкие шины, он откатился на 12-е место – и на пяти финальных кругах после рестарта помчался отыгрывать позиции.
Это был классный прорыв, который в теории мог принести пилоту MP даже место на подиуме. Но он погорячился, обогнал Юри Випса за пределами трассы – и вынужден был терять время, пропуская того назад.
Но даже несмотря на это Другович красиво пробился на четвертое место, в процессе обогнав и Пуршера. Он финишировал в доле секунды за замкнувшим тройку Ральфом Бошунгом.
Тот вернулся в Ф2 после травмы, в гонке долго оставался вторым, но на финальном круге не смог отразить атаку Джека Дуэна.
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