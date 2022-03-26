Лоусон выиграл первую гонку Ф2 в Джидде и возглавил чемпионат
По ходу гонки было разбито три болида и дважды выезжал автомобиль безопасности
Лайам Лоусон выиграл первую гонку Формулы 2 в Джидде, воспользовавшись проблемами соперников и совершив решающий обгон Джейка Хьюза за три круга до финиша. Буквально в последнем повороте в финале Хьюза также опередил Юри Випс, ставший вторым.
Победа позволила Лоусону выйти в лидера общего зачета. Тео Пуршер, который приехал в Джидду с наибольшим количеством очков, разбил машину на тренировке, а после загорелся в квалификации и стартовал с последнего ряда. Он финишировал 15-м и не заработал очков.
Гонка дважды прерывалась выездом реального автомобиля безопасности и один раз виртуальным пейс-каром.
На втором круге свой болид разбил Амори Кордил. Чтобы убрать машину с трассы выехал пришлось выпускать автомобиль безопасности. Увы, после рестарта гонка продлилась недолго: Джек Дуэн, который из-за штрафа был вынужден прорываться с последнего места, прямо на стартовой прямой налетел на Логана Сарджента.
Для Сарджента это уже вторая авария за уик-энд: вчера он сам разбил свою машину в квалификации.
В результате этой аварии косвенно пострадал еще и лидировавший на тот момент Деннис Хаугер. Поскольку столкновение произошло на стартовой прямой, она оказалась частично заблокирована, и Хаугер следующий круг поехал через пит-лейн. Однако в этот момент на въезде в боксы горел красный сигнал светофора.
В итоге Хаугер во-первых, в пустую проехал по пит-лейну, потеряв четыре позиции, а во-вторых позже получил штраф в виде 10 секунд, которые он также обязывался отстоять в боксах. Вернулся он на последнем месте.
Наконец, за два круга до финиша на трассе развернуло Маркуса Армстронга который заглох и не смог ехать дальше. В итоге был введен режим виртуальной машины безопасности, с которым гонка и завершилась
Еще до старта стало известно, что ее пропустит Джем Болукбаси. Пилот попал в аварию на тренировке и остался в госпитале с сотрясением мозга. Сам он написал, что чувствует себя хорошо.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Сход
|Очки
|1
|Лайам Лоусон
|Carlin
|-
|2
|Юри Випс
|Hitech Racing
|3.100
|3.100
|3
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|3.200
|3.200
|4
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|4.800
|4.800
|5
|Калан Уильямс
|Trident
|6.200
|6.200
|6
|Рихард Версхор
|Trident
|12.100
|12.100
|7
|Ayumu Iwasa
|Nissan e.dams
|13.500
|13.500
|8
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|14.400
|14.400
|9
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|15.200
|15.200
|10
|Марино Сато
|Virtuosi Racing
|16.000
|16.000
|11
|Рой Ниссани
|Nissan e.dams
|17.300
|17.300
|12
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|17.400
|17.400
|13
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|18.700
|18.700
|14
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|20.200
|20.200
|15
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|20.500
|20.500
|16
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|25.400
|25.400
|17
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|51.400
|51.400
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|3 laps
|Сход
|Логан Сарджент
|Carlin
|15 laps
|Сход
|Джек Дуэн
|Virtuosi Racing
|15 laps
|Сход
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|19 laps
|Сход
|Полные результаты