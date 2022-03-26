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Формула 2 / Джидда Отчет о гонке

Лоусон выиграл первую гонку Ф2 в Джидде и возглавил чемпионат

По ходу гонки было разбито три болида и дважды выезжал автомобиль безопасности

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Лоусон выиграл первую гонку Ф2 в Джидде и возглавил чемпионат
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Лайам Лоусон выиграл первую гонку Формулы 2 в Джидде, воспользовавшись проблемами соперников и совершив решающий обгон Джейка Хьюза за три круга до финиша. Буквально в последнем повороте в финале Хьюза также опередил Юри Випс, ставший вторым.

Победа позволила Лоусону выйти в лидера общего зачета. Тео Пуршер, который приехал в Джидду с наибольшим количеством очков, разбил машину на тренировке, а после загорелся в квалификации и стартовал с последнего ряда. Он финишировал 15-м и не заработал очков.

Гонка дважды прерывалась выездом реального автомобиля безопасности и один раз виртуальным пейс-каром.

На втором круге свой болид разбил Амори Кордил. Чтобы убрать машину с трассы выехал пришлось выпускать автомобиль безопасности. Увы, после рестарта гонка продлилась недолго: Джек Дуэн, который из-за штрафа был вынужден прорываться с последнего места, прямо на стартовой прямой налетел на Логана Сарджента.

Для Сарджента это уже вторая авария за уик-энд: вчера он сам разбил свою машину в квалификации.

В результате этой аварии косвенно пострадал еще и лидировавший на тот момент Деннис Хаугер. Поскольку столкновение произошло на стартовой прямой, она оказалась частично заблокирована, и Хаугер следующий круг поехал через пит-лейн. Однако в этот момент на въезде в боксы горел красный сигнал светофора.

В итоге Хаугер во-первых, в пустую проехал по пит-лейну, потеряв четыре позиции, а во-вторых позже получил штраф в виде 10 секунд, которые он также обязывался отстоять в боксах. Вернулся он на последнем месте.

Наконец, за два круга до финиша на трассе развернуло Маркуса Армстронга который заглох и не смог ехать дальше. В итоге был введен режим виртуальной машины безопасности, с которым гонка и завершилась

Еще до старта стало известно, что ее пропустит Джем Болукбаси. Пилот попал в аварию на тренировке и остался в госпитале с сотрясением мозга. Сам он написал, что чувствует себя хорошо.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Сход Очки
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin -      
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 3.100 3.100    
3 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 3.200 3.200    
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 4.800 4.800    
5 Australia Калан Уильямс Italy Trident 6.200 6.200    
6 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 12.100 12.100    
7 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 13.500 13.500    
8 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 14.400 14.400    
9 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 15.200 15.200    
10 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 16.000 16.000    
11 Israel Рой Ниссани Japan Nissan e.dams 17.300 17.300    
12 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 17.400 17.400    
13 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 18.700 18.700    
14 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 20.200 20.200    
15 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 20.500 20.500    
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 25.400 25.400    
17 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 51.400 51.400    
  New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 3 laps   Сход  
  United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 15 laps   Сход  
  Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 15 laps   Сход  
  Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 19 laps   Сход  
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