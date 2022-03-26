Лоусон выиграл первую гонку Ф2 в Джидде и возглавил чемпионат

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Лайам Лоусон выиграл первую гонку Формулы 2 в Джидде, воспользовавшись проблемами соперников и совершив решающий обгон Джейка Хьюза за три круга до финиша. Буквально в последнем повороте в финале Хьюза также опередил Юри Випс, ставший вторым.

Победа позволила Лоусону выйти в лидера общего зачета. Тео Пуршер, который приехал в Джидду с наибольшим количеством очков, разбил машину на тренировке, а после загорелся в квалификации и стартовал с последнего ряда. Он финишировал 15-м и не заработал очков.

Гонка дважды прерывалась выездом реального автомобиля безопасности и один раз виртуальным пейс-каром.

На втором круге свой болид разбил Амори Кордил. Чтобы убрать машину с трассы выехал пришлось выпускать автомобиль безопасности. Увы, после рестарта гонка продлилась недолго: Джек Дуэн, который из-за штрафа был вынужден прорываться с последнего места, прямо на стартовой прямой налетел на Логана Сарджента.

Для Сарджента это уже вторая авария за уик-энд: вчера он сам разбил свою машину в квалификации.

В результате этой аварии косвенно пострадал еще и лидировавший на тот момент Деннис Хаугер. Поскольку столкновение произошло на стартовой прямой, она оказалась частично заблокирована, и Хаугер следующий круг поехал через пит-лейн. Однако в этот момент на въезде в боксы горел красный сигнал светофора.

В итоге Хаугер во-первых, в пустую проехал по пит-лейну, потеряв четыре позиции, а во-вторых позже получил штраф в виде 10 секунд, которые он также обязывался отстоять в боксах. Вернулся он на последнем месте.

Наконец, за два круга до финиша на трассе развернуло Маркуса Армстронга который заглох и не смог ехать дальше. В итоге был введен режим виртуальной машины безопасности, с которым гонка и завершилась

Еще до старта стало известно, что ее пропустит Джем Болукбаси. Пилот попал в аварию на тренировке и остался в госпитале с сотрясением мозга. Сам он написал, что чувствует себя хорошо.