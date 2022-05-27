Лоусон выиграл квалификацию Ф2 в Монако, Хьюз устроил аварию

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Van По опыту прошлых лет, когда спор за стартовые позиции в Формуле 2 приводил к многочисленным происшествиям на узкой городской трассе, участников сессии разделили на две группы.

Лучшим в итоге стал Лайам Лоусон из команды Carlin, под клетчатым флагом перекрывший время лидера сезона Фелипе Друговича. Сам бразилец по ходу своего решающего круга задел барьер в 19-м повороте, потому будет стартовать в главной гонке только пятым.

Удивительно, но во второй группе скорость оказалась несколько ниже – лучшее время в ней показал прошлогодний герой этапа Ф2 в Монако Тео Пуршер.

Второй ряд в воскресенье займут Аюму Иваса и Юри Випс – таким образом, в первую четверку попали сразу три гонщика Red Bull Junior.

Реверсивный субботний поул достался самому старшему пилоту серии Джейку Хьюзу, однако его квалификация оказалась испорчена серьезной аварией у бассейна.

Британец из Van Amersfoort слишком агрессивно атаковал поребрик с правой стороны, машина подлетела в воздух и врезалась в левый барьер, получив серьезные повреждения.

Кроме того, по ходу сессии многие пилоты допустили ошибки с менее печальными последствиями. Ральф Бошунг тоже повредил машину и не смог продолжить борьбу, а Джехану Дарувале повезло чуть больше.

После окончания сессии судьи будут разбирать нарушения команд при работе на пит-лейне, а также рассмотрят, все ли пилоты достаточно сбросили скорость в зоне желтых флагов из-за аварии Друговича.

Обновление: судьи FIA аннулировали результаты Лоусона и Ивасы, которые те показали в самом конце сессии под желтыми флагами в месте аварии Друговича. В итоге победителем квалификации признан сам Фелипе, Джек Дуэн будет стартовать третьим, а Лоусон – пятым. Иваса пострадал больше всех и откатился во второй десяток.

Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа А

Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа Б