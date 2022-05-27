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Формула 2 / Монако Отчет о квалификации

Лоусон выиграл квалификацию Ф2 в Монако, Хьюз устроил аварию

Протеже Red Bull завоевал поул на самой медленной трассе чемпионата

Меган Уайт
Автор:
Лоусон выиграл квалификацию Ф2 в Монако, Хьюз устроил аварию
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Van По опыту прошлых лет, когда спор за стартовые позиции в Формуле 2 приводил к многочисленным происшествиям на узкой городской трассе, участников сессии разделили на две группы. 

Лучшим в итоге стал Лайам Лоусон из команды Carlin, под клетчатым флагом перекрывший время лидера сезона Фелипе Друговича. Сам бразилец по ходу своего решающего круга задел барьер в 19-м повороте, потому будет стартовать в главной гонке только пятым. 

Удивительно, но во второй группе скорость оказалась несколько ниже – лучшее время в ней показал прошлогодний герой этапа Ф2 в Монако Тео Пуршер. 

Второй ряд в воскресенье займут Аюму Иваса и Юри Випс – таким образом, в первую четверку попали сразу три гонщика Red Bull Junior. 

Реверсивный субботний поул достался самому старшему пилоту серии Джейку Хьюзу, однако его квалификация оказалась испорчена серьезной аварией у бассейна.  

 

Британец из Van Amersfoort слишком агрессивно атаковал поребрик с правой стороны, машина подлетела в воздух и врезалась в левый барьер, получив серьезные повреждения. 

Кроме того, по ходу сессии многие пилоты допустили ошибки с менее печальными последствиями. Ральф Бошунг тоже повредил машину и не смог продолжить борьбу, а Джехану Дарувале повезло чуть больше.

После окончания сессии судьи будут разбирать нарушения команд при работе на пит-лейне, а также рассмотрят, все ли пилоты достаточно сбросили скорость в зоне желтых флагов из-за аварии Друговича. 

Обновление: судьи FIA аннулировали результаты Лоусона и Ивасы, которые те показали в самом конце сессии под желтыми флагами в месте аварии Друговича. В итоге победителем квалификации признан сам Фелипе, Джек Дуэн будет стартовать третьим, а Лоусон – пятым. Иваса пострадал больше всех и откатился во второй десяток. 

Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа А

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'21.229  
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'21.288 0.059
3 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'21.348 0.119
4 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'21.432 0.203
5 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'21.734 0.505
6 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'21.817 0.588
7 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'21.859 0.630
8 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'21.985 0.756
9 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'22.703 1.474
10 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'22.762 1.533
11 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'24.150 2.921
Полные результаты

Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа Б

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'21.535  
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'21.618 0.083
3 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'21.719 0.184
4 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'21.928 0.393
5 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1'22.011 0.476
6 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'22.017 0.482
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'22.072 0.537
8 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'23.180 1.645
9 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'23.241 1.706
10 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'23.498 1.963
11 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'29.993 8.458
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