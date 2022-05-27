Лоусон выиграл квалификацию Ф2 в Монако, Хьюз устроил аварию
Протеже Red Bull завоевал поул на самой медленной трассе чемпионата
Van По опыту прошлых лет, когда спор за стартовые позиции в Формуле 2 приводил к многочисленным происшествиям на узкой городской трассе, участников сессии разделили на две группы.
Лучшим в итоге стал Лайам Лоусон из команды Carlin, под клетчатым флагом перекрывший время лидера сезона Фелипе Друговича. Сам бразилец по ходу своего решающего круга задел барьер в 19-м повороте, потому будет стартовать в главной гонке только пятым.
Удивительно, но во второй группе скорость оказалась несколько ниже – лучшее время в ней показал прошлогодний герой этапа Ф2 в Монако Тео Пуршер.
Второй ряд в воскресенье займут Аюму Иваса и Юри Випс – таким образом, в первую четверку попали сразу три гонщика Red Bull Junior.
Реверсивный субботний поул достался самому старшему пилоту серии Джейку Хьюзу, однако его квалификация оказалась испорчена серьезной аварией у бассейна.
Британец из Van Amersfoort слишком агрессивно атаковал поребрик с правой стороны, машина подлетела в воздух и врезалась в левый барьер, получив серьезные повреждения.
Кроме того, по ходу сессии многие пилоты допустили ошибки с менее печальными последствиями. Ральф Бошунг тоже повредил машину и не смог продолжить борьбу, а Джехану Дарувале повезло чуть больше.
После окончания сессии судьи будут разбирать нарушения команд при работе на пит-лейне, а также рассмотрят, все ли пилоты достаточно сбросили скорость в зоне желтых флагов из-за аварии Друговича.
Обновление: судьи FIA аннулировали результаты Лоусона и Ивасы, которые те показали в самом конце сессии под желтыми флагами в месте аварии Друговича. В итоге победителем квалификации признан сам Фелипе, Джек Дуэн будет стартовать третьим, а Лоусон – пятым. Иваса пострадал больше всех и откатился во второй десяток.
Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа А
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Лайам Лоусон
|Carlin
|1'21.229
|2
|Аюму Иваса
|DAMS
|1'21.288
|0.059
|3
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'21.348
|0.119
|4
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|1'21.432
|0.203
|5
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|1'21.734
|0.505
|6
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1'21.817
|0.588
|7
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1'21.859
|0.630
|8
|Калан Уильямс
|Trident
|1'21.985
|0.756
|9
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|1'22.703
|1.474
|10
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|1'22.762
|1.533
|11
|Джем Болукбаси
|Charouz Racing System
|1'24.150
|2.921
|Полные результаты
Результаты квалификации Ф2 в Монако, группа Б
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1'21.535
|2
|Юри Випс
|Hitech Racing
|1'21.618
|0.083
|3
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|1'21.719
|0.184
|4
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|1'21.928
|0.393
|5
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|1'22.011
|0.476
|6
|Рой Ниссани
|DAMS
|1'22.017
|0.482
|7
|Логан Сарджент
|Carlin
|1'22.072
|0.537
|8
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|1'23.180
|1.645
|9
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|1'23.241
|1.706
|10
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1'23.498
|1.963
|11
|Рихард Версхор
|Trident
|1'29.993
|8.458
|Полные результаты