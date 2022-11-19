Лоусон одержал в Абу-Даби четвертую победу в сезоне Ф2
Протеже Red Bull стал сильнейшим после долгой задержки, вызванной серьезной аварией на старте
Сезон Формулы 2 возобновился после долгой паузы – в последний раз участники соревновались еще в начале сентября в Монце.
В субботней гонке с реверсивной решеткой с поула стартовал Рихард Версхор, однако на десятом круге его сумел опередить Лиам Лоусон, что и стало залогом успеха новозеландца.
На третье место с седьмого пробился уже завоевавший титул Фелипе Другович: резервный гонщик Aston Martin долгое время берег резину, чтобы резко ускориться в конце и начать обгонять соперников.
Однако все эти события произошли уже после остановки гонки и долгой паузы. На первом старте в третьем повороте в глубине пелотона столкнулись Пьетро Фиттапальди и Джехан Дарувала. Машины, сцепившись колесами, улетели в барьер, восстановление которого потребовало времени.
Логан Сарджент, для которого этот этап должен стать пропуском в Формулу 1, стартовал с пятого места и поначалу откатился на девятое. Однако американец из Carlin взял себя в руки и к финишу пробился до шестой позиции.
Теперь у него 138 очков, но соперники все еще близко: следом в таблице идут Лоусон (134), Джек Дуэн (128), участники аварии Дарувала и Фиттипальди (по 126), Фредерик Вести (117) и обладатель воскресного поула Аюму Иваса (116). Сарджент может пропустить не больше чем троих соперников из этого списка, чтобы гарантировать себе столь нужную Суперлицензию.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|1
|Лайам Лоусон
|Carlin
|23
|2
|Рихард Версхор
|Trident
|23
|7.943
|3
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|23
|8.803
|4
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|23
|14.937
|5
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|23
|15.449
|6
|Логан Сарджент
|Carlin
|23
|15.938
|7
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|23
|16.501
|8
|Рой Ниссани
|DAMS
|23
|17.313
|9
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|23
|17.579
|10
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|23
|17.968
|11
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|23
|19.213
|12
|Юри Випс
|Hitech Racing
|23
|22.031
|13
|Аюму Иваса
|DAMS
|23
|24.162
|14
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|23
|27.095
|15
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|23
|33.164
|16
|Зейн Малони
|Trident
|23
|33.860
|17
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|23
|34.034
|18
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|23
|36.430
|19
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|23
|58.710
|20
|Татьяна Кальдерон
|Charouz Racing System
|23
|1'14.890
|21
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|22
|22
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|22
|Полные результаты
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