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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о гонке

Лоусон одержал в Абу-Даби четвертую победу в сезоне Ф2

Протеже Red Bull стал сильнейшим после долгой задержки, вызванной серьезной аварией на старте

Меган Уайт
Автор:
Лоусон одержал в Абу-Даби четвертую победу в сезоне Ф2
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Сезон Формулы 2 возобновился после долгой паузы – в последний раз участники соревновались еще в начале сентября в Монце. 

В субботней гонке с реверсивной решеткой с поула стартовал Рихард Версхор, однако на десятом круге его сумел опередить Лиам Лоусон, что и стало залогом успеха новозеландца. 

На третье место с седьмого пробился уже завоевавший титул Фелипе Другович: резервный гонщик Aston Martin долгое время берег резину, чтобы резко ускориться в конце и начать обгонять соперников. 

Однако все эти события произошли уже после остановки гонки и долгой паузы. На первом старте в третьем повороте в глубине пелотона столкнулись Пьетро Фиттапальди и Джехан Дарувала. Машины, сцепившись колесами, улетели в барьер, восстановление которого потребовало времени. 

Логан Сарджент, для которого этот этап должен стать пропуском в Формулу 1, стартовал с пятого места и поначалу откатился на девятое. Однако американец из Carlin взял себя в руки и к финишу пробился до шестой позиции. 

Теперь у него 138 очков, но соперники все еще близко: следом в таблице идут Лоусон (134), Джек Дуэн (128), участники аварии Дарувала и Фиттипальди (по 126), Фредерик Вести (117) и обладатель воскресного поула Аюму Иваса (116). Сарджент может пропустить не больше чем троих соперников из этого списка, чтобы гарантировать себе столь нужную Суперлицензию. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 23  
2 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 23 7.943
3 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 23 8.803
4 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 23 14.937
5 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 23 15.449
6 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 23 15.938
7 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 23 16.501
8 Israel Рой Ниссани France DAMS 23 17.313
9 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 23 17.579
10 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 23 17.968
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 23 19.213
12 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 23 22.031
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 23 24.162
14 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 23 27.095
15 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 23 33.164
16 Barbados Зейн Малони Italy Trident 23 33.860
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 23 34.034
18 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 23 36.430
19 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 23 58.710
20 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 23 1'14.890
21 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 22  
22 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 22  
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