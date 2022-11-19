Лоусон одержал в Абу-Даби четвертую победу в сезоне Ф2

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Сезон Формулы 2 возобновился после долгой паузы – в последний раз участники соревновались еще в начале сентября в Монце.

В субботней гонке с реверсивной решеткой с поула стартовал Рихард Версхор, однако на десятом круге его сумел опередить Лиам Лоусон, что и стало залогом успеха новозеландца.

На третье место с седьмого пробился уже завоевавший титул Фелипе Другович: резервный гонщик Aston Martin долгое время берег резину, чтобы резко ускориться в конце и начать обгонять соперников.

Однако все эти события произошли уже после остановки гонки и долгой паузы. На первом старте в третьем повороте в глубине пелотона столкнулись Пьетро Фиттапальди и Джехан Дарувала. Машины, сцепившись колесами, улетели в барьер, восстановление которого потребовало времени.

Логан Сарджент, для которого этот этап должен стать пропуском в Формулу 1, стартовал с пятого места и поначалу откатился на девятое. Однако американец из Carlin взял себя в руки и к финишу пробился до шестой позиции.

Теперь у него 138 очков, но соперники все еще близко: следом в таблице идут Лоусон (134), Джек Дуэн (128), участники аварии Дарувала и Фиттипальди (по 126), Фредерик Вести (117) и обладатель воскресного поула Аюму Иваса (116). Сарджент может пропустить не больше чем троих соперников из этого списка, чтобы гарантировать себе столь нужную Суперлицензию.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Абу-Даби