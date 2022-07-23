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Первая часть гонки вышла не особенно богатой на события – Джейхан Дарувала воспользовался реверсивным поулом и возглавил гонку, а за его спиной Лиам Лоусон пропустил было Маркуса Армстронга, но на втором круге вернулся на второе место.

После этого положение оставалось неизменным. Дарувала понемножку отрывался – и наверняка смог бы выиграть, если бы на девятом круге не столкнулись Энцо Фиттипальди и Роберто Мери, после чего Амори Кордель налетел на остановившуюся машину бразильца.

Выезд машины безопасности позволил Лоусону оказаться на заднем крыле Дарувалы – и после рестарта новозеландцу удалась красивая атака по внешнему радиусу на входе в «эску» посередине длинной прямой.

Джехан Дарувала, Prema Racing Фото: Red Bull Content Pool

После этого индийцу пришлось защищать вторую позицию – ему еще повезло, что позади Тео Пуршер и Армстронг увлеклись борьбой и отстали от Джехана.

Третьим в итоге финишировал Пуршер, но судьи еще будут расследовать, не слишком ли жестко действовать протеже Alfa Romeo, вынудив соперника выехать с трассы.

Армстронг в итоге закончил дистанцию только девятым, а четвертое место досталось лидеру сезона Фелипе «мистеру стабильность» Друговичу.

Остальные очки достались пилотам, которым в воскресенье предстоит вести спор за победу в главной гонке этапа.

Результаты субботней гонки Ф2 в Ле-Кастелле