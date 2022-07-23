Лоусон обогнал Дарувалу и выиграл субботнюю гонку Ф2 во Франции
Индийский протеже Red Bull стартовал с поула и долгое время лидировал, но всего за пять кругов до финиша пропустил атаку соперника на машине в той же ливрее
Первая часть гонки вышла не особенно богатой на события – Джейхан Дарувала воспользовался реверсивным поулом и возглавил гонку, а за его спиной Лиам Лоусон пропустил было Маркуса Армстронга, но на втором круге вернулся на второе место.
После этого положение оставалось неизменным. Дарувала понемножку отрывался – и наверняка смог бы выиграть, если бы на девятом круге не столкнулись Энцо Фиттипальди и Роберто Мери, после чего Амори Кордель налетел на остановившуюся машину бразильца.
Выезд машины безопасности позволил Лоусону оказаться на заднем крыле Дарувалы – и после рестарта новозеландцу удалась красивая атака по внешнему радиусу на входе в «эску» посередине длинной прямой.
Джехан Дарувала, Prema Racing
Фото: Red Bull Content Pool
После этого индийцу пришлось защищать вторую позицию – ему еще повезло, что позади Тео Пуршер и Армстронг увлеклись борьбой и отстали от Джехана.
Третьим в итоге финишировал Пуршер, но судьи еще будут расследовать, не слишком ли жестко действовать протеже Alfa Romeo, вынудив соперника выехать с трассы.
Армстронг в итоге закончил дистанцию только девятым, а четвертое место досталось лидеру сезона Фелипе «мистеру стабильность» Друговичу.
Остальные очки достались пилотам, которым в воскресенье предстоит вести спор за победу в главной гонке этапа.
Результаты субботней гонки Ф2 в Ле-Кастелле
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Лайам Лоусон
|Carlin
|-
|2
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|3.2
|3.200
|3
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|4.5
|4.500
|4
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|4.8
|4.800
|5
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|5.7
|5.700
|6
|Юри Випс
|Hitech Racing
|7.0
|7.000
|7
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|7.9
|7.900
|8
|Аюму Иваса
|DAMS
|8.2
|8.200
|9
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|9.4
|9.400
|10
|Логан Сарджент
|Carlin
|9.6
|9.600
|11
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|10.5
|10.500
|12
|Давид Бекманн
|Van Amersfoort Racing
|10.9
|10.900
|13
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|12.4
|12.400
|14
|Калан Уильямс
|Trident
|12.5
|12.500
|15
|Джем Болукбаси
|Charouz Racing System
|15.8
|15.800
|16
|Рой Ниссани
|DAMS
|16.5
|16.500
|17
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|16.6
|16.600
|18
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|17.3
|17.300
|Роберто Мери
|Campos Racing
|4 laps
|Рихард Версхор
|Trident
|5 laps
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|13 laps
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|13 laps
|Полные результаты
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