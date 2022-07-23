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Формула 2 / Ле-Кастелле Отчет о гонке

Лоусон обогнал Дарувалу и выиграл субботнюю гонку Ф2 во Франции

Индийский протеже Red Bull стартовал с поула и долгое время лидировал, но всего за пять кругов до финиша пропустил атаку соперника на машине в той же ливрее

Меган Уайт
Автор:
Лоусон обогнал Дарувалу и выиграл субботнюю гонку Ф2 во Франции
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Первая часть гонки вышла не особенно богатой на события – Джейхан Дарувала воспользовался реверсивным поулом и возглавил гонку, а за его спиной Лиам Лоусон пропустил было Маркуса Армстронга, но на втором круге вернулся на второе место. 

После этого положение оставалось неизменным. Дарувала понемножку отрывался – и наверняка смог бы выиграть, если бы на девятом круге не столкнулись Энцо Фиттипальди и Роберто Мери, после чего Амори Кордель налетел на остановившуюся машину бразильца. 

Выезд машины безопасности позволил Лоусону оказаться на заднем крыле Дарувалы – и после рестарта новозеландцу удалась красивая атака по внешнему радиусу на входе в «эску» посередине длинной прямой. 

Джехан Дарувала, Prema Racing

Джехан Дарувала, Prema Racing

Фото: Red Bull Content Pool

После этого индийцу пришлось защищать вторую позицию – ему еще повезло, что позади Тео Пуршер и Армстронг увлеклись борьбой и отстали от Джехана. 

Третьим в итоге финишировал Пуршер, но судьи еще будут расследовать, не слишком ли жестко действовать протеже Alfa Romeo, вынудив соперника выехать с трассы. 

Армстронг в итоге закончил дистанцию только девятым, а четвертое место досталось лидеру сезона Фелипе «мистеру стабильность» Друговичу. 

Остальные очки достались пилотам, которым в воскресенье предстоит вести спор за победу в главной гонке этапа. 

Результаты субботней гонки Ф2 в Ле-Кастелле

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin -  
2 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 3.2 3.200
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 4.5 4.500
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 4.8 4.800
5 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 5.7 5.700
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 7.0 7.000
7 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 7.9 7.900
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 8.2 8.200
9 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 9.4 9.400
10 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 9.6 9.600
11 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 10.5 10.500
12 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 10.9 10.900
13 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 12.4 12.400
14 Australia Калан Уильямс Italy Trident 12.5 12.500
15 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 15.8 15.800
16 Israel Рой Ниссани France DAMS 16.5 16.500
17 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 16.6 16.600
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 17.3 17.300
  Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 4 laps  
  Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 5 laps  
  Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 13 laps  
  Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 13 laps  
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Сарджент выиграл квалификацию Ф2 с разницей в 0,006 секунды
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