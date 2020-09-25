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Формула 2 / Сочи / Отчет о квалификации

Лидеров квалификации Формулы 2 разделило 0,006 с. Шварцман – 7-й

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Лидеров квалификации Формулы 2 разделило 0,006 с. Шварцман – 7-й
Автор:
, Главный редактор

Претенденты на титул разместились в протоколе разместились в порядке, соответствующем положению в общем зачете

Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию российского этапа Формулы 2. Ближайшим соперником японца оказался его товарищ по команде Джехан Дарувала – и в результате напарников разделило всего шесть тысячных секунды. Однако это не стало рекордом даже в рамках нынешнего сезона: на предыдущем этапе в Муджелло разница между двумя лучшими временами составила пять тысячных.

При этом в целом квалификация по меркам Формулы 2 не выглядит плотной. К примеру, в начале сентября в Монце 20 пилотов уложились в семь десятых секунды – сейчас же это смогли сделать только 9 гонщиков, а 20-го отделило от победителя почти 2 секунды.

4 бонусных очка за победу в квалификации позволили японцу догнать в общем зачете занимающего 5-е место Никиту Мазепина – теперь на счету обоих пилотов по 127 баллов.

Ведущие борьбу за титул пилоты разместились в протоколе квалификации в том же порядке, в котором расположены в общем зачете. Выше всех – на 3-й позиции – оказался лидер турнира Мик Шумахер, а Каллум Илотт, Кристиан Лундгор и Роберт Шварцман займут на старте субботней гонки 4-е, 6-е и 7-е места.

Еще два россиянина, выступающие в Формуле 2 – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 10-м и 20-м.

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Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin    
2 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.006 0.006
3 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 0.195 0.189
4 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 0.359 0.164
5 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 0.542 0.183
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.564 0.022
7 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.596 0.032
8 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 0.618 0.022
9 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.623 0.005
10 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 0.786 0.163
11 Estonia Юри Випс France DAMS 0.951 0.165
12 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 0.992 0.041
13 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1.011 0.019
14 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1.181 0.170
15 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 1.274 0.093
16 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1.288 0.014
17 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 1.526 0.238
18 Japan Марино Сато Italy Trident 1.661 0.135
19 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1.768 0.107
20 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1.800 0.032
21 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 2.255 0.455
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 2.687 0.432
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Сочи
Пилоты Роберт Шварцман , Юки Цунода
Автор Кирилл Качнов

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