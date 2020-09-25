Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию российского этапа Формулы 2. Ближайшим соперником японца оказался его товарищ по команде Джехан Дарувала – и в результате напарников разделило всего шесть тысячных секунды. Однако это не стало рекордом даже в рамках нынешнего сезона: на предыдущем этапе в Муджелло разница между двумя лучшими временами составила пять тысячных.

При этом в целом квалификация по меркам Формулы 2 не выглядит плотной. К примеру, в начале сентября в Монце 20 пилотов уложились в семь десятых секунды – сейчас же это смогли сделать только 9 гонщиков, а 20-го отделило от победителя почти 2 секунды.

4 бонусных очка за победу в квалификации позволили японцу догнать в общем зачете занимающего 5-е место Никиту Мазепина – теперь на счету обоих пилотов по 127 баллов.

Ведущие борьбу за титул пилоты разместились в протоколе квалификации в том же порядке, в котором расположены в общем зачете. Выше всех – на 3-й позиции – оказался лидер турнира Мик Шумахер, а Каллум Илотт, Кристиан Лундгор и Роберт Шварцман займут на старте субботней гонки 4-е, 6-е и 7-е места.

Еще два россиянина, выступающие в Формуле 2 – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 10-м и 20-м.

Результаты квалификации