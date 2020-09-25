Лидеров квалификации Формулы 2 разделило 0,006 с. Шварцман – 7-й
Претенденты на титул разместились в протоколе разместились в порядке, соответствующем положению в общем зачете
Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию российского этапа Формулы 2. Ближайшим соперником японца оказался его товарищ по команде Джехан Дарувала – и в результате напарников разделило всего шесть тысячных секунды. Однако это не стало рекордом даже в рамках нынешнего сезона: на предыдущем этапе в Муджелло разница между двумя лучшими временами составила пять тысячных.
При этом в целом квалификация по меркам Формулы 2 не выглядит плотной. К примеру, в начале сентября в Монце 20 пилотов уложились в семь десятых секунды – сейчас же это смогли сделать только 9 гонщиков, а 20-го отделило от победителя почти 2 секунды.
4 бонусных очка за победу в квалификации позволили японцу догнать в общем зачете занимающего 5-е место Никиту Мазепина – теперь на счету обоих пилотов по 127 баллов.
Ведущие борьбу за титул пилоты разместились в протоколе квалификации в том же порядке, в котором расположены в общем зачете. Выше всех – на 3-й позиции – оказался лидер турнира Мик Шумахер, а Каллум Илотт, Кристиан Лундгор и Роберт Шварцман займут на старте субботней гонки 4-е, 6-е и 7-е места.
Еще два россиянина, выступающие в Формуле 2 – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 10-м и 20-м.
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Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Юки Цунода
|Carlin
|2
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.006
|0.006
|3
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|0.195
|0.189
|4
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|0.359
|0.164
|5
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|0.542
|0.183
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.564
|0.022
|7
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.596
|0.032
|8
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|0.618
|0.022
|9
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.623
|0.005
|10
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|0.786
|0.163
|11
|Юри Випс
|DAMS
|0.951
|0.165
|12
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|0.992
|0.041
|13
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1.011
|0.019
|14
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|1.181
|0.170
|15
|Джейк Хьюз
|HWA AG
|1.274
|0.093
|16
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1.288
|0.014
|17
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|1.526
|0.238
|18
|Марино Сато
|Trident
|1.661
|0.135
|19
|Рой Ниссани
|Trident
|1.768
|0.107
|20
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1.800
|0.032
|21
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|2.255
|0.455
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|2.687
|0.432
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Сочи
|Пилоты
|Роберт Шварцман , Юки Цунода
|Автор
|Кирилл Качнов