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Формула 2 / Спа Отчет о квалификации

Лидер сезона Ф2 впервые с мая выиграл квалификацию

Фелипе Другович стал сильнейшим в споре за поул в Спа, его главный соперник Тео Пуршер показал только восьмой результат

Меган Уайт
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Лидер сезона Ф2 впервые с мая выиграл квалификацию
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Если в Формуле 1 до завершения сезона еще далеко, то участникам Ф2 осталось провести всего четыре уик-энда – включая бельгийский в эти выходные. Уже сейчас можно говорить, что с высокой вероятностью титул разыграют между собой Фелипе Другович и Тео Пуршер – все остальные уже отстали слишком далеко, чтобы претендовать на него всерьез.

Другович в нынешнем сезоне отлично провел первые гонки, обеспечив себе первую строчку в таблице – после чего стабильно зарабатывал очки. За все лето он ни разу не выиграл и всего дважды был на подиуме. Несмотря на это, бразилец по-прежнему возглавляет общий зачет с довольно серьезным преимуществом. 

Но в Спа Фелипе напомнил о своей скорости – он в третий раз в сезоне и впервые с майского этапа в Монако выиграл квалификацию, заработав два бонусных очка. Пилот MP Motorsport показал время 1:58.323.

Энцо Фиттипальди обеспечил Бразилии весь первый ряд воскресной гонки, квартет лидеров замкнули Логан Сарджент и Джек Дуэн.

Квалификация началась на сырой трассе, ее почти сразу пришлось прервать красными флагами после разворота Юри Випса. В дальнейшем скорости на подсыхающем асфальте постоянно росли, но обошлось без новых происшествий. 

Стоит отметить пятую скорость Давида Бекмана, который заменил в Van Amersfoort Джейка Хьюза, и реверсивный поул Ральфа Бошунга из Campos.

Пуршер провел квалификацию не лучшим образом и остался восьмым.

Результаты квалификации Формулы 2 в Бельгии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'58.232  
2 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'58.615 0.383
3 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'58.781 0.549
4 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'58.783 0.551
5 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'58.797 0.565
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'58.976 0.744
7 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'59.018 0.786
8 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'59.061 0.829
9 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'59.114 0.882
10 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'59.126 0.894
11 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'59.161 0.929
12 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'59.177 0.945
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'59.179 0.947
14 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'59.284 1.052
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'59.302 1.070
16 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'59.380 1.148
17 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'59.523 1.291
18 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'59.526 1.294
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'59.704 1.472
20 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'59.820 1.588
21 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 2'00.531 2.299
22 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 2'36.671 38.439
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