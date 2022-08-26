Лидер сезона Ф2 впервые с мая выиграл квалификацию

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Если в Формуле 1 до завершения сезона еще далеко, то участникам Ф2 осталось провести всего четыре уик-энда – включая бельгийский в эти выходные. Уже сейчас можно говорить, что с высокой вероятностью титул разыграют между собой Фелипе Другович и Тео Пуршер – все остальные уже отстали слишком далеко, чтобы претендовать на него всерьез.

Другович в нынешнем сезоне отлично провел первые гонки, обеспечив себе первую строчку в таблице – после чего стабильно зарабатывал очки. За все лето он ни разу не выиграл и всего дважды был на подиуме. Несмотря на это, бразилец по-прежнему возглавляет общий зачет с довольно серьезным преимуществом.

Но в Спа Фелипе напомнил о своей скорости – он в третий раз в сезоне и впервые с майского этапа в Монако выиграл квалификацию, заработав два бонусных очка. Пилот MP Motorsport показал время 1:58.323.

Энцо Фиттипальди обеспечил Бразилии весь первый ряд воскресной гонки, квартет лидеров замкнули Логан Сарджент и Джек Дуэн.

Квалификация началась на сырой трассе, ее почти сразу пришлось прервать красными флагами после разворота Юри Випса. В дальнейшем скорости на подсыхающем асфальте постоянно росли, но обошлось без новых происшествий.

Стоит отметить пятую скорость Давида Бекмана, который заменил в Van Amersfoort Джейка Хьюза, и реверсивный поул Ральфа Бошунга из Campos.

Пуршер провел квалификацию не лучшим образом и остался восьмым.

Результаты квалификации Формулы 2 в Бельгии