Лидер сезона Ф2 впервые с мая выиграл квалификацию
Фелипе Другович стал сильнейшим в споре за поул в Спа, его главный соперник Тео Пуршер показал только восьмой результат
Если в Формуле 1 до завершения сезона еще далеко, то участникам Ф2 осталось провести всего четыре уик-энда – включая бельгийский в эти выходные. Уже сейчас можно говорить, что с высокой вероятностью титул разыграют между собой Фелипе Другович и Тео Пуршер – все остальные уже отстали слишком далеко, чтобы претендовать на него всерьез.
Другович в нынешнем сезоне отлично провел первые гонки, обеспечив себе первую строчку в таблице – после чего стабильно зарабатывал очки. За все лето он ни разу не выиграл и всего дважды был на подиуме. Несмотря на это, бразилец по-прежнему возглавляет общий зачет с довольно серьезным преимуществом.
Но в Спа Фелипе напомнил о своей скорости – он в третий раз в сезоне и впервые с майского этапа в Монако выиграл квалификацию, заработав два бонусных очка. Пилот MP Motorsport показал время 1:58.323.
Энцо Фиттипальди обеспечил Бразилии весь первый ряд воскресной гонки, квартет лидеров замкнули Логан Сарджент и Джек Дуэн.
Квалификация началась на сырой трассе, ее почти сразу пришлось прервать красными флагами после разворота Юри Випса. В дальнейшем скорости на подсыхающем асфальте постоянно росли, но обошлось без новых происшествий.
Стоит отметить пятую скорость Давида Бекмана, который заменил в Van Amersfoort Джейка Хьюза, и реверсивный поул Ральфа Бошунга из Campos.
Пуршер провел квалификацию не лучшим образом и остался восьмым.
Результаты квалификации Формулы 2 в Бельгии
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Фелипе Другович стал сильнейшим в споре за поул в Спа, его главный соперник Тео Пуршер показал только восьмой результат
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