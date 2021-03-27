Квалификацию Шварцмана в Формуле 2 испортила ошибка пилота

По ходу вчерашней квалификации первого этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне, россиянин Роберт Шварцман был в числе лидеров – однако автомобиль петербуржца заглох и остановился на трассе в конце разгонного круга по ходу второй попытки. Вечером в субботу пилот команды Prema рассказал о причинах инцидента.

«На своей второй попытке я был полностью уверен, что мы сможем проделать по-настоящему хорошую работу, – цитирует россиянина пресс-служба программы SMP Racing. – К сожалению, после прогревочного круга машина остановилась из-за того, что система перешла в аварийный режим работы. Такое происходит, если ты слишком сильно нажимаешь на тормоз и при этом держишь газ нажатым. Во время прогрева я превысил эту степень нажатия на тормоз, и моя машина заглохла. Я уже не мог заново стартовать, и мы, конечно, потеряли свою вторую попытку в квалификации и стартовую позицию в первой пятерке».

В итоге результат россиянина в квалификации оказался только 12-м. Впрочем, благодаря дисквалификации Юри Випса (из-за несоответствия машины эстонца техническому регламенту) россиянин займет на старте первой и третьей гонок уик-энда 11-е место. Стартовая позиция второго заезда (который пройдет в субботу вечером) будет определена по итогам первой гонки.