0,005 с решили судьбу победы в квалификации Формулы 2 в Муджелло
Главных претендентов на чемпионский титул сильно разбросало по стартовой решетке первой гонки
Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, выиграл квалификацию очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Муджелло. Датчанин, добившийся такого успеха впервые (впрочем, на его счету уже есть победа и еще четыре подиума) показал лучшее время в первой попытке, а позже улучшил свой результат. И сделал это очень вовремя – Дэн Тиктум, который в итоге стал вторым, отстал всего на пять тысячных.
Лучшим из претендентов на титул стал возглавляющий общий зачет Каллум Илотт, показавший третий результат. Мик Шумахер и Роберт Шварцман, являющиеся главными преследователями британца, заняли 9-е и 15-е места. При этом немец оказался в числе пилотов, которые в начале квалификации допустили ошибки и совершили экскурсии в зоны безопасности.
Шварцман стал лучшим из трех российских пилотов, выступающих в Формуле 2. Никита Мазепин и Артем Маркелов показали 14-е и 19-е времена.
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Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|2
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|0.005
|0.005
|3
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|0.071
|0.066
|4
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|0.184
|0.113
|5
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|0.206
|0.022
|6
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.304
|0.098
|7
|Юри Випс
|DAMS
|0.353
|0.049
|8
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|0.375
|0.022
|9
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.394
|0.019
|10
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|0.400
|0.006
|11
|Юки Цунода
|Carlin
|0.409
|0.009
|12
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|0.419
|0.010
|13
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.453
|0.034
|14
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|0.459
|0.006
|15
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|0.791
|0.332
|16
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|0.841
|0.050
|17
|Марино Сато
|Trident
|0.998
|0.157
|18
|Рой Ниссани
|Trident
|1.026
|0.028
|19
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1.198
|0.172
|20
|Джулиано Алези
|HWA AG
|1.212
|0.014
|21
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|1.828
|0.616
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|2.226
|0.398
|Полные результаты
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|Серия
|Формула 2
|Этап
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|Пилоты
|Роберт Шварцман