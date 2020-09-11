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Формула 2 / Муджелло / Отчет о квалификации

0,005 с решили судьбу победы в квалификации Формулы 2 в Муджелло

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0,005 с решили судьбу победы в квалификации Формулы 2 в Муджелло

Главных претендентов на чемпионский титул сильно разбросало по стартовой решетке первой гонки

Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, выиграл квалификацию очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Муджелло. Датчанин, добившийся такого успеха впервые (впрочем, на его счету уже есть победа и еще четыре подиума) показал лучшее время в первой попытке, а позже улучшил свой результат. И сделал это очень вовремя – Дэн Тиктум, который в итоге стал вторым, отстал всего на пять тысячных.

Лучшим из претендентов на титул стал возглавляющий общий зачет Каллум Илотт, показавший третий результат. Мик Шумахер и Роберт Шварцман, являющиеся главными преследователями британца, заняли 9-е и 15-е места. При этом немец оказался в числе пилотов, которые в начале квалификации допустили ошибки и совершили экскурсии в зоны безопасности.

 

 

Шварцман стал лучшим из трех российских пилотов, выступающих в Формуле 2. Никита Мазепин и Артем Маркелов показали 14-е и 19-е времена.

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Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix    
2 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 0.005 0.005
3 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 0.071 0.066
4 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 0.184 0.113
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 0.206 0.022
6 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.304 0.098
7 Estonia Юри Випс France DAMS 0.353 0.049
8 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 0.375 0.022
9 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.394 0.019
10 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 0.400 0.006
11 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 0.409 0.009
12 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 0.419 0.010
13 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.453 0.034
14 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 0.459 0.006
15 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 0.791 0.332
16 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 0.841 0.050
17 Japan Марино Сато Italy Trident 0.998 0.157
18 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1.026 0.028
19 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1.198 0.172
20 France Джулиано Алези Germany HWA AG 1.212 0.014
21 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 1.828 0.616
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 2.226 0.398
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Тиктум потерял победу в гонке Формулы 2

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Муджелло
Пилоты Роберт Шварцман

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