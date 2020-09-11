Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, выиграл квалификацию очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Муджелло. Датчанин, добившийся такого успеха впервые (впрочем, на его счету уже есть победа и еще четыре подиума) показал лучшее время в первой попытке, а позже улучшил свой результат. И сделал это очень вовремя – Дэн Тиктум, который в итоге стал вторым, отстал всего на пять тысячных.

Лучшим из претендентов на титул стал возглавляющий общий зачет Каллум Илотт, показавший третий результат. Мик Шумахер и Роберт Шварцман, являющиеся главными преследователями британца, заняли 9-е и 15-е места. При этом немец оказался в числе пилотов, которые в начале квалификации допустили ошибки и совершили экскурсии в зоны безопасности.

Шварцман стал лучшим из трех российских пилотов, выступающих в Формуле 2. Никита Мазепин и Артем Маркелов показали 14-е и 19-е времена.

Результаты квалификации