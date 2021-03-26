Гуаньюй Чжоу стал победителем квалификации проходящего в рамках Гран При Бахрейна первого этапа чемпионата Формулы 2. В борьбе за лучшее время круга китайский спортсмен на три тысячных опередил датчанина Кристиана Лундгора.

В первой половине сессии лучшее время показал бразилец Фелипе Другович: пилот, который в межсезонье перешел в команду UNI-Virtuosi, проехал круг на три десятых секунды быстрее лучшего из соперников (что по меркам Ф2 является весьма большим отрывом). Когда почти все пилоты традиционно вернулись на пит-лейн за свежими шинами, на трассе появился напарник Друговича – Гуаньюй Чжоу, пропустивший первую половину квалификации. Воспользовавшись преимуществом чистой трассы, китаец опередил своего товарища по команде на две сотых секунды – и перед началом второй попытки гонщики UNI-Virtuosi занимали две первых строчки протокола.

Меньше чем за 10 минут пилоты выехали на вторую попытку – но в момент, когда несколько пилотов уже ушли на быстрый круг, в начале стартовой прямой остановилась машина Роберта Шварцмана, который в этом году является единственным россиянином в пелотоне Ф2. Для эвакуации болида заезд был остановлен красными флагами – и когда трассу вновь открыли, на вторую попытку петербуржец уже не выехал. Из-за этого в протоколе российский пилот остался на 12-й позиции.

Роберт Шварцман, Prema Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

Тем временем борьбу за победу в квалификации повели Чжоу и Лундгор, выступающий за команду ART. Датчанин смог показать результат, на какое-то время позволивший ему подняться на первую строчку – однако чуть позже Чжоу смог проехать круг на три тысячных быстрее. Примечательно, что занявший третье место Другович в итоге отстал больше чем на треть секунды – в прошлом году столь большой разрыв в группе лидеров был исключительным явлением.

Обновление: позже появилась информация, что действия Чжоу рассматривают судьи – пилота UNI-Virtuosi заподозрили в том, что после пересечения финишной линии под клетчатым флагом он в конце круга не заехал в боксы, а сделал еще один круг. Это является нарушением – но чаще всего наказывается денежным штрафом и (или) начислением штрафных баллов.

Дополнение: рассмотрев обстоятельства нарушения, судьи сохранили китайскому пилоту первое квалификационное время, ограничившись предупреждением. Сам он объяснил, что не проезжал под клетчатый флаг дважды, так как после первого проезда совершил полный круг и остановился на пит-лейне Ф1.

Лучшим из новичков чемпионата стал голландец Рихард Версхор: пилот, в прошлом году ставший 9-м в Формуле 3, показал 6-е время.

Напомним, что в соответствии с новыми правилами победа в квалификации обеспечивает пилоту поул только в третьей, воскресной гонке уик-энда (по итогам которой начисляется наибольшее количество очков). При формировании стартовой решетки утренней субботней гонки будет перевернута первая десятка квалификации: таким образом, Чжоу стартует 10-м, а Шварцман – 12-м. Порядок на старте второй субботней гонки будет определен по результатам первой (при этом первая десятка вновь будет перевернута).