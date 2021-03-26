Чжоу выиграл квалификацию Ф2 с преимуществом в 0,003 с. У Шварцмана сломалась машина
Результатами своей пятничной победы китайский пилот сможет воспользоваться только в воскресенье
Гуаньюй Чжоу стал победителем квалификации проходящего в рамках Гран При Бахрейна первого этапа чемпионата Формулы 2. В борьбе за лучшее время круга китайский спортсмен на три тысячных опередил датчанина Кристиана Лундгора.
В первой половине сессии лучшее время показал бразилец Фелипе Другович: пилот, который в межсезонье перешел в команду UNI-Virtuosi, проехал круг на три десятых секунды быстрее лучшего из соперников (что по меркам Ф2 является весьма большим отрывом). Когда почти все пилоты традиционно вернулись на пит-лейн за свежими шинами, на трассе появился напарник Друговича – Гуаньюй Чжоу, пропустивший первую половину квалификации. Воспользовавшись преимуществом чистой трассы, китаец опередил своего товарища по команде на две сотых секунды – и перед началом второй попытки гонщики UNI-Virtuosi занимали две первых строчки протокола.
Меньше чем за 10 минут пилоты выехали на вторую попытку – но в момент, когда несколько пилотов уже ушли на быстрый круг, в начале стартовой прямой остановилась машина Роберта Шварцмана, который в этом году является единственным россиянином в пелотоне Ф2. Для эвакуации болида заезд был остановлен красными флагами – и когда трассу вновь открыли, на вторую попытку петербуржец уже не выехал. Из-за этого в протоколе российский пилот остался на 12-й позиции.
Роберт Шварцман, Prema Racing
Фото: Formula Motorsport Ltd
Тем временем борьбу за победу в квалификации повели Чжоу и Лундгор, выступающий за команду ART. Датчанин смог показать результат, на какое-то время позволивший ему подняться на первую строчку – однако чуть позже Чжоу смог проехать круг на три тысячных быстрее. Примечательно, что занявший третье место Другович в итоге отстал больше чем на треть секунды – в прошлом году столь большой разрыв в группе лидеров был исключительным явлением.
Обновление: позже появилась информация, что действия Чжоу рассматривают судьи – пилота UNI-Virtuosi заподозрили в том, что после пересечения финишной линии под клетчатым флагом он в конце круга не заехал в боксы, а сделал еще один круг. Это является нарушением – но чаще всего наказывается денежным штрафом и (или) начислением штрафных баллов.
Дополнение: рассмотрев обстоятельства нарушения, судьи сохранили китайскому пилоту первое квалификационное время, ограничившись предупреждением. Сам он объяснил, что не проезжал под клетчатый флаг дважды, так как после первого проезда совершил полный круг и остановился на пит-лейне Ф1.
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Напомним, что в соответствии с новыми правилами победа в квалификации обеспечивает пилоту поул только в третьей, воскресной гонке уик-энда (по итогам которой начисляется наибольшее количество очков). При формировании стартовой решетки утренней субботней гонки будет перевернута первая десятка квалификации: таким образом, Чжоу стартует 10-м, а Шварцман – 12-м. Порядок на старте второй субботней гонки будет определен по результатам первой (при этом первая десятка вновь будет перевернута).
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|2
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.003
|0.003
|3
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|0.363
|0.360
|4
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|0.490
|0.127
|5
|Юри Випс
|Hitech Racing
|0.593
|0.103
|6
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|0.595
|0.002
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.627
|0.032
|8
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|0.630
|0.003
|9
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|0.671
|0.041
|10
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|0.711
|0.040
|11
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|0.737
|0.026
|12
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.846
|0.109
|13
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|0.856
|0.010
|14
|Маркус Армстронг
|DAMS
|0.881
|0.025
|15
|Рой Ниссани
|DAMS
|0.920
|0.039
|16
|Бент Вискал
|Trident
|0.991
|0.071
|17
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|1.107
|0.116
|18
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|1.379
|0.272
|19
|Марино Сато
|Trident
|1.806
|0.427
|20
|Маттео Наннини
|HWA Racelab
|1.977
|0.171
|21
|Джанлука Петекоф
|Campos Racing
|2.205
|0.228
|22
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|3.864
|1.659
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн
|Пилоты
|Роберт Шварцман , Гуаньюй Чжоу , Кристиан Лундгор
|Автор
|Кирилл Качнов