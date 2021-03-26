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Формула 2 / Бахрейн / Отчет о квалификации

Чжоу выиграл квалификацию Ф2 с преимуществом в 0,003 с. У Шварцмана сломалась машина

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Результатами своей пятничной победы китайский пилот сможет воспользоваться только в воскресенье

Чжоу выиграл квалификацию Ф2 с преимуществом в 0,003 с. У Шварцмана сломалась машина

Гуаньюй Чжоу стал победителем квалификации проходящего в рамках Гран При Бахрейна первого этапа чемпионата Формулы 2. В борьбе за лучшее время круга китайский спортсмен на три тысячных опередил датчанина Кристиана Лундгора.

В первой половине сессии лучшее время показал бразилец Фелипе Другович: пилот, который в межсезонье перешел в команду UNI-Virtuosi, проехал круг на три десятых секунды быстрее лучшего из соперников (что по меркам Ф2 является весьма большим отрывом). Когда почти все пилоты традиционно вернулись на пит-лейн за свежими шинами, на трассе появился напарник Друговича – Гуаньюй Чжоу, пропустивший первую половину квалификации. Воспользовавшись преимуществом чистой трассы, китаец опередил своего товарища по команде на две сотых секунды – и перед началом второй попытки гонщики UNI-Virtuosi занимали две первых строчки протокола.

Меньше чем за 10 минут пилоты выехали на вторую попытку – но в момент, когда несколько пилотов уже ушли на быстрый круг, в начале стартовой прямой остановилась машина Роберта Шварцмана, который в этом году является единственным россиянином в пелотоне Ф2. Для эвакуации болида заезд был остановлен красными флагами – и когда трассу вновь открыли, на вторую попытку петербуржец уже не выехал. Из-за этого в протоколе российский пилот остался на 12-й позиции.

Роберт Шварцман, Prema Racing

Роберт Шварцман, Prema Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

Тем временем борьбу за победу в квалификации повели Чжоу и Лундгор, выступающий за команду ART. Датчанин смог показать результат, на какое-то время позволивший ему подняться на первую строчку – однако чуть позже Чжоу смог проехать круг на три тысячных быстрее. Примечательно, что занявший третье место Другович в итоге отстал больше чем на треть секунды – в прошлом году столь большой разрыв в группе лидеров был исключительным явлением.

Обновление: позже появилась информация, что действия Чжоу рассматривают судьи – пилота UNI-Virtuosi заподозрили в том, что после пересечения финишной линии под клетчатым флагом он в конце круга не заехал в боксы, а сделал еще один круг. Это является нарушением – но чаще всего наказывается денежным штрафом и (или) начислением штрафных баллов.

Дополнение: рассмотрев обстоятельства нарушения, судьи сохранили китайскому пилоту первое квалификационное время, ограничившись предупреждением. Сам он объяснил, что не проезжал под клетчатый флаг дважды, так как после первого проезда совершил полный круг и остановился на пит-лейне Ф1.

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Лучшим из новичков чемпионата стал голландец Рихард Версхор: пилот, в прошлом году ставший 9-м в Формуле 3, показал 6-е время.

Напомним, что в соответствии с новыми правилами победа в квалификации обеспечивает пилоту поул только в третьей, воскресной гонке уик-энда (по итогам которой начисляется наибольшее количество очков). При формировании стартовой решетки утренней субботней гонки будет перевернута первая десятка квалификации: таким образом, Чжоу стартует 10-м, а Шварцман – 12-м. Порядок на старте второй субботней гонки будет определен по результатам первой (при этом первая десятка вновь будет перевернута).

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi    
2 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.003 0.003
3 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 0.363 0.360
4 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 0.490 0.127
5 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 0.593 0.103
6 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 0.595 0.002
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.627 0.032
8 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 0.630 0.003
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 0.671 0.041
10 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 0.711 0.040
11 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 0.737 0.026
12 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.846 0.109
13 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 0.856 0.010
14 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 0.881 0.025
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 0.920 0.039
16 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 0.991 0.071
17 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 1.107 0.116
18 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 1.379 0.272
19 Japan Марино Сато Italy Trident 1.806 0.427
20 Italy Маттео Наннини HWA Racelab 1.977 0.171
21 Brazil Джанлука Петекоф Spain Campos Racing 2.205 0.228
22 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 3.864 1.659
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Пилоты Роберт Шварцман , Гуаньюй Чжоу , Кристиан Лундгор
Автор Кирилл Качнов

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