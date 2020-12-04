Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.

В результат четвертый в сезоне поул достался Юки Цуноде из Carlin, а все трое россиян стартуют в субботу из первой семерки.

Новобранец Haas Никита Мазепин стал вторым, Роберт Шварцман – четвертым, а Артем Маркелов показал лучший в сезоне седьмой результат.

При этом Шварцман уже после квалификации потерял даже теоретические шансы завоевать в дебютном сезоне звание сильнейшего гонщика Ф2: для этого россиянину были обязательно нужны бонусные баллы за поул.

Шумахер остался по итогам сессии только 18-м – для будущего пилота Ф1 это худшая позиция в году, – тогда как его главный соперник в общем зачете Каллум Илотт займет на решетке завтрашней гонки девятое место.

Еще до яркой концовки заезды уже останавливали красными флагами, когда в гравийной зоне безопасности замер автомобиль Луки Гьотто.

После этого у гонщиков осталось чуть более четырех минут – учитывая короткий круг, это позволяло каждому провести быстрые попытки, но привело к неизбежному трафику, который и закончился аварией Шумахера с Ниссани.

Джейхан Дарувала завершил квалификацию третьим – для индийца это лучший результат в сезоне, не считая второго места в Сочи. Победитель субботней гонки недельной давности Фелипе Другович на этот раз стал пятым, опередив на 0,008 секунды Кристиана Лундгора.

Результаты всех 22 участников уместились в итоге в 1,06 секунды. Причем ставший 18-м Шумахер отстал от поула Цуноды всего на шесть десятых.

Результаты квалификации Формулы 2 в Бахрейне (короткая трасса)