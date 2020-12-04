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Формула 2 / Бахрейн II / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

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Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
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, Ответственный редактор

Пятничная сессия в Бахрейне принесла четыре важнейших очка протеже Red Bull, Роберт Шварцман потерял шансы на титул

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.

 

В результат четвертый в сезоне поул достался Юки Цуноде из Carlin, а все трое россиян стартуют в субботу из первой семерки. 

Новобранец Haas Никита Мазепин стал вторым, Роберт Шварцман – четвертым, а Артем Маркелов показал лучший в сезоне седьмой результат.

При этом Шварцман уже после квалификации потерял даже теоретические шансы завоевать в дебютном сезоне звание сильнейшего гонщика Ф2: для этого россиянину были обязательно нужны бонусные баллы за поул.

Шумахер остался по итогам сессии только 18-м – для будущего пилота Ф1 это худшая позиция в году, – тогда как его главный соперник в общем зачете Каллум Илотт займет на решетке завтрашней гонки девятое место.

Еще до яркой концовки заезды уже останавливали красными флагами, когда в гравийной зоне безопасности замер автомобиль Луки Гьотто. 

 

После этого у гонщиков осталось чуть более четырех минут – учитывая короткий круг, это позволяло каждому провести быстрые попытки, но привело к неизбежному трафику, который и закончился аварией Шумахера с Ниссани. 

Джейхан Дарувала завершил квалификацию третьим – для индийца это лучший результат в сезоне, не считая второго места в Сочи. Победитель субботней гонки недельной давности Фелипе Другович на этот раз стал пятым, опередив на 0,008 секунды Кристиана Лундгора. 

Результаты всех 22 участников уместились в итоге в 1,06 секунды. Причем ставший 18-м Шумахер отстал от поула Цуноды всего на шесть десятых.

Результаты квалификации Формулы 2 в Бахрейне (короткая трасса)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1'02.676  
2 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 1'02.798 0.122
3 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 1'02.807 0.131
4 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1'02.822 0.146
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'02.841 0.165
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'02.849 0.173
7 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1'02.947 0.271
8 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 1'02.954 0.278
9 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 1'03.014 0.338
10 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'03.062 0.386
11 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 1'03.075 0.399
12 Japan Марино Сато Italy Trident 1'03.116 0.440
13 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'03.147 0.471
14 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 1'03.166 0.490
15 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1'03.169 0.493
16 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 1'03.194 0.518
17 France Тео Пуршер Germany HWA AG 1'03.228 0.552
18 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 1'03.270 0.594
19 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'03.317 0.641
20 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'03.403 0.727
21 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1'03.552 0.876
22 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 1'03.738 1.062
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Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Автор Александр Кабановский

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